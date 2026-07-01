«Платите за всё сами»: ярославцы поспорили, кто виноват в бедах жителей коммуналки

В коммуналке на проспекте Ленина отключили газ Источник: читатель 76.RU Сергей, Артем Бауман / 76.RU

Жильцы коммунального дома № 4 на проспекте Ленина в Ярославле забили тревогу — с 12 июня они сидят без газа. Поставщик АО «Газпром газораспределение Ярославль» причиной назвал отсутствие договора на техническое обслуживание. Людей направили решать проблему в УК, но загвоздка в том, что дом безнадзорный уже третий год.

Тогда жильцам посоветовали самостоятельно выбрать активиста, который от имени дома заключит договор с газовиками. При этом каждому жильцу потребуются и индивидуальные заключения. К слову, кухни в коммуналке общие, расположены на этаже.

«Непосредственное управление мы не выбирали (протокола нет), да и организовать собрание проблематично», — отреагировали на ответ жильцы.

Читатели 76.RU стали активно обсуждать ситуацию после публикации новости. Кто-то встал на сторону жильцов, обвинив властей в бездействии, другие, наоборот, возмутились, что квартиранты и собственники спускают всё на самотек.

На стороне жильцов

«Всего три года дом без управляющей компании. А до этого 100 лет почему дом не ремонтировали, не оказывали текущего ремонта и содержания?! Где деньги жителей? Ушли на содержание управляющей компании? У нас в Ярославле тысячи таких домов! Жители за всё платят, а попробуй задержи плату, так УК подает в суд и взыскивает деньги!» — возмутился Гость.

По данным мэрии Ярославля, на 2025 год всего в городе 4567 многоквартирных домов.

«Давайте, платите за всё сами, а потом еще в казну управляющей компании не забывайте отстегнуть!» — посчитал неправильным решать проблему самостоятельно Гость.

«Кстати, а те деньги, когда за всё платили и ничего не ремонтировали, куда подевались?» — поддержал жильцов читатель 76.RU.

«Никто не вправе принуждать граждан к заключению коммерческого договора», — поделился позицией гость.

«Пойдут заключать договор — им скажут: плиты у вас старые», — подумала над вариантом развития событий читательница 76.RU Людмила.

На стороне властей

«Решение о проведении капремонта принимает совет дома. Если совет дома ничего не делает. Зачем управляшке что-то делать?» — задался вопросом читатель 76.RU.

«Так если нет УК, решайте тогда сами эти бумажные вопросы, кто это будет делать за вас, если так решили?» — призвал Гость.

«У нас, к примеру есть УК (другой дом), но мы всё равно собираемся на собраниях и занимаемся своим домом, то счетчики поставили, то об обрезке деревьев договорились, сейчас вот стояки меняем за свой счет, чтобы не ждать капремонта и эти деньги направить на другие нужды, в планах сейчас закрыть и обработать мусоропровод и подвальное помещение. Так что, кто хочет, тот делает. Кто живет из позиции „мне все должны“, тот да, имеет то, что имеет», — поделился своей историей Гость.

«Понятно дело, что дом старый и разваливается. Но если сами жильцы не возьмутся за ум и не подпишут договор на обслуживание, так и будете без газа сидеть», — попытался сохранить нейтралитет Гость.

«Люди сами ничего не хотят сделать. Если УК нет, так можно же как-то самим пошевелиться. Тем более предупредили их заранее, весь порядок действий рассказали — что делать, куда прийти, как подключить. А с газом давно четкие требования ко всем домам, это безопасность в первую очередь самих жителей», — подчеркнул читатель 76.RU.

Жителей в доме не так много — часть комнат пустуют. А проблем больше, чем людей. Зимой в коммуналке прорвало трубу, многие квартиры, в которых люди за свои деньги сделали ремонт, затопило. Жители надолго остались и без горячей воды и отопления. Тогда ярославцам пообещали капремонт, а на время выдали обогреватели. В апреле–мае-июне власти пообещали найти подрядчика, который приведет дома в порядок. Как сообщили жильцы, к концу июня у них ничего не изменилось.