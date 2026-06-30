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Экология Прошел черный дождь Лес в крапинку: как выглядят растения в Рыбинском районе спустя две недели после черного дождя

Лес в крапинку: как выглядят растения в Рыбинском районе спустя две недели после черного дождя

Ливни не смыли следы пожара

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Содержание
Растения в лесу в Рыбинском районе покрылись черными пятнами | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUРастения в лесу в Рыбинском районе покрылись черными пятнами | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Растения в лесу в Рыбинском районе покрылись черными пятнами

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Прошло чуть больше двух недель после того, как в Ярославской области пролился черный дождь. О странных осадках 14 июня первыми сообщили жители Рыбинского района, затем кадры с почерневшими растениями стали присылать жители Мышкинского, Некоузского и Брейтовского округов.

«Первый раз такое вижу. 14 число, идет черный дождь. Кот у меня весь черный пришел», — рассказывал житель Рыбинска Сергей.

В тот день после утреннего дождя остались черные следы на теплицах, домах и растениях — от овощей до кустов роз. Домашние питомцы вернулись с прогулки с изменившимся окрасом. Жители в панике задавались вопросов: «Неужели урожай погиб?».

Так выглядела река Волготня в деревне Волково сразу после прошедшего черного дождя 14 июня

Источник:

Читательница 76.RU Анастасия

Вечером 14 июня из-за черного дождя в деревню Волково направляли комиссию. Как рассказывали в администрации Рыбинского округа, на реке Волготня, которая впадает в Рыбинское водохранилище, растянули специальные плавучие барьеры, чтобы пятно не перемещалось по поверхности. А на следующий день загрязнение убрали.

Мнение токсиколога

16 июня токсиколог, профессор, доктор биологических наук Григорий Чуйко заявил, что выпавшие в Ярославской области осадки из сажи не представляют угрозы.

«По его словам, проведенные анализы показали, что осадки состоят из мелкодисперсных частичек сажи без значительных примесей мазута и не несут опасности для здоровья людей, животных и урожая, в том числе лесных ягод и грибов», — прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Если это одноразовое явление и в таком количестве, как у нас, это неопасно. Дождь пройдет, все смоет, и не будет ничего. Это все равно как после костра. В том количестве, в котором она выпала, мы можем говорить только о неприятных визуальных ощущениях.

Григорий Чуйко

токсиколог, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Российской академии наук

При этом ученый советовал соблюдать базовые меры предосторожности: тщательно мыть фрукты, овощи и зелень перед употреблением, а при обнаружении в воздухе повышенного содержания взвеси использовать защитные маски.

Как сейчас выглядит лес

27 и 28 июня в лесах Рыбинского района, в районе деревни Волково, остаются черные капли на растениях. В каком состоянии природа — смотрите ниже.

Трава и кустарники на протяжении нескольких километров в рыбинском лесу все еще в крапинку.

В этом районе водятся лоси, медведи, зайцы и другие животные | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ этом районе водятся лоси, медведи, зайцы и другие животные | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В этом районе водятся лоси, медведи, зайцы и другие животные

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

А вот и следы сохатого | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUА вот и следы сохатого | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

А вот и следы сохатого

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Березы, черника и брусника покрыты черными пятнами | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUБерезы, черника и брусника покрыты черными пятнами | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Березы, черника и брусника покрыты черными пятнами

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Поляны земляники с черными листьями | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUПоляны земляники с черными листьями | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Поляны земляники с черными листьями

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Черника на подходе | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЧерника на подходе | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Черника на подходе

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Растения стали свидетелями черных осадков | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUРастения стали свидетелями черных осадков | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Растения стали свидетелями черных осадков

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Найдите медянку | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНайдите медянку | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Найдите медянку

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Лисички пошли! | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЛисички пошли! | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Лисички пошли!

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

На некоторых из них черный налетНа некоторых из них черный налет

На некоторых из них черный налет

Рыбинский лес словно с картины Шишкина | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUРыбинский лес словно с картины Шишкина | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Рыбинский лес словно с картины Шишкина

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Но если присмотреться ближе&nbsp;— черный налет покрыл растения на несколько километров | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНо если присмотреться ближе&nbsp;— черный налет покрыл растения на несколько километров | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Но если присмотреться ближе — черный налет покрыл растения на несколько километров

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Но есть и «чистенькие» растения | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНо есть и «чистенькие» растения | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Но есть и «чистенькие» растения

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Причина черного дождя

Как ранее объясняли власти, осадки выпали из-за пожара в хранилище топлива 14 июня.

«В Рыбинском округе развернута работа профильных ведомств в связи с осадками, содержащими остатки продуктов горения. Причина — возгорание резервуара с топливом после атаки вражеских БПЛА», — называл причину губернатор Михаил Евраев.

Заместитель председателя правительства области Татьяна Потемкина рапортовала, что профильные службы, включая региональное Министерство лесного хозяйства и природопользования, проводили мониторинг состояния воздуха, воды и почвы в зоне поражения, а также на прилегающих к домохозяйствам территориях.

Полную хронологию событий тех выходных восстанавливали в этом материале.

«По данным специалистов, эти остатки — обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства», — комментировал губернатор.

Жители этих населенных пунктов сообщали о черном дожде

Источник:

Yandex / Map

Результаты проб обещали опубликовать еще 22 июня. Мы направили запрос по этому поводу.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Осадки Черный дождь Рыбинский район
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Комментарии
1
Гость
19 минут
Скоро все наши леса в крапинку будут от этих помоек.
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