Лес в крапинку: как выглядят растения в Рыбинском районе спустя две недели после черного дождя

Растения в лесу в Рыбинском районе покрылись черными пятнами Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Прошло чуть больше двух недель после того, как в Ярославской области пролился черный дождь. О странных осадках 14 июня первыми сообщили жители Рыбинского района, затем кадры с почерневшими растениями стали присылать жители Мышкинского, Некоузского и Брейтовского округов.

«Первый раз такое вижу. 14 число, идет черный дождь. Кот у меня весь черный пришел», — рассказывал житель Рыбинска Сергей.

В тот день после утреннего дождя остались черные следы на теплицах, домах и растениях — от овощей до кустов роз. Домашние питомцы вернулись с прогулки с изменившимся окрасом. Жители в панике задавались вопросов: «Неужели урожай погиб?».

Так выглядела река Волготня в деревне Волково сразу после прошедшего черного дождя 14 июня Источник: Читательница 76.RU Анастасия

Вечером 14 июня из-за черного дождя в деревню Волково направляли комиссию. Как рассказывали в администрации Рыбинского округа, на реке Волготня, которая впадает в Рыбинское водохранилище, растянули специальные плавучие барьеры, чтобы пятно не перемещалось по поверхности. А на следующий день загрязнение убрали.

Мнение токсиколога

16 июня токсиколог, профессор, доктор биологических наук Григорий Чуйко заявил, что выпавшие в Ярославской области осадки из сажи не представляют угрозы.

«По его словам, проведенные анализы показали, что осадки состоят из мелкодисперсных частичек сажи без значительных примесей мазута и не несут опасности для здоровья людей, животных и урожая, в том числе лесных ягод и грибов», — прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Если это одноразовое явление и в таком количестве, как у нас, это неопасно. Дождь пройдет, все смоет, и не будет ничего. Это все равно как после костра. В том количестве, в котором она выпала, мы можем говорить только о неприятных визуальных ощущениях. Григорий Чуйко токсиколог, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Российской академии наук

При этом ученый советовал соблюдать базовые меры предосторожности: тщательно мыть фрукты, овощи и зелень перед употреблением, а при обнаружении в воздухе повышенного содержания взвеси использовать защитные маски.

Как сейчас выглядит лес

27 и 28 июня в лесах Рыбинского района, в районе деревни Волково, остаются черные капли на растениях. В каком состоянии природа — смотрите ниже.

Трава и кустарники на протяжении нескольких километров в рыбинском лесу все еще в крапинку.

В этом районе водятся лоси, медведи, зайцы и другие животные Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

А вот и следы сохатого Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Березы, черника и брусника покрыты черными пятнами Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Поляны земляники с черными листьями Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Черника на подходе Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Растения стали свидетелями черных осадков Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Найдите медянку Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Лисички пошли! Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU На некоторых из них черный налет

Рыбинский лес словно с картины Шишкина Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Но если присмотреться ближе — черный налет покрыл растения на несколько километров Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Но есть и «чистенькие» растения Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Причина черного дождя

Как ранее объясняли власти, осадки выпали из-за пожара в хранилище топлива 14 июня.

«В Рыбинском округе развернута работа профильных ведомств в связи с осадками, содержащими остатки продуктов горения. Причина — возгорание резервуара с топливом после атаки вражеских БПЛА», — называл причину губернатор Михаил Евраев.

Заместитель председателя правительства области Татьяна Потемкина рапортовала, что профильные службы, включая региональное Министерство лесного хозяйства и природопользования, проводили мониторинг состояния воздуха, воды и почвы в зоне поражения, а также на прилегающих к домохозяйствам территориях.

Полную хронологию событий тех выходных восстанавливали в этом материале.

«По данным специалистов, эти остатки — обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства», — комментировал губернатор.

Жители этих населенных пунктов сообщали о черном дожде Источник: Yandex / Map