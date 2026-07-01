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Город В Ярославле не могут продать изъятые у собственников здания-памятники

В Ярославле не могут продать изъятые у собственников здания-памятники

О ситуации рассказали в мэрии города

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Старинную мельницу на улице Смолякова в Ярославле, изъятую у предыдущего собственника в 2023 году, никому не продали | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUСтаринную мельницу на улице Смолякова в Ярославле, изъятую у предыдущего собственника в 2023 году, никому не продали | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Старинную мельницу на улице Смолякова в Ярославле, изъятую у предыдущего собственника в 2023 году, никому не продали

Источник:

Елена Вахрушева / 76.RU

В Ярославле не могут продать здания-памятники, изъятые у предыдущих собственников. Пять из шести таких объектов культурного наследия муниципального значения так и не обрели новых хозяев с 2023 года. Об этом 1 июля на заседании комиссии по соцполитике муниципалитета Ярославля сообщила начальник отдела охраны памятников департамента градостроительства мэрии Ольга Сизова.

«Объекты регулярно выставляются на аукционы, но они признаются несостоявшимися по разным причинам. В основном потому, что не было заявок», — отметила она.

К историческим зданиям, которые уже несколько лет не могут продать, относятся например, городская детская больница на улице Володарского (в очередной раз аукцион по ее реализации пройдет в сентябре), мукомольная мельница и двухэтажный «Дом жилой вологодского купца А. А. Галкина» на улице Смолякова (по ним торги пройдут в августе).

Всего в Ярославле, по информации мэрии, 826 зданий-памятников. 158 из них муниципального значения, около 80% из которых находятся в частной собственности.

«Вопрос изъятия объектов культурного наследия регулируется статьей 54 федерального закона „Об объектах культурного наследия“. Там сказано, что, если собственник систематически не выполняет требований по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия или совершает действия, влекущие утрату объекта, то региональный орган охраны обращается с иском в суд. Насколько я знаю, сейчас в судах около 250 исков от Государственной службы охраны объектов культурного наследия на изъятие», — прокомментировала Ольга Сизова.

При этом, по ее данным, при рассмотрении таких судебных дел служба охраны нередко предлагает заключение мировых соглашений.

«Сейчас заключено не менее 45 мировых соглашений. Исковое заявление — действенная мера в том плане, что собственники начинают более активные действия в части проведения работ. А выданные нами предписания не работают», — констатировала чиновница.

При этом она пояснила, что исключить тот или иной объект из реестра памятников очень сложно. Эта процедура может быть осуществлена только актом правительства РФ на основании заключения экспертизы. В Ярославской области таких прецедентов нет.

Напомним, в Ярославле в октябре 2025 года продали здание-памятник «Дом Кореневых — Поседимовых» на Тверицкой набережной, 47. Объект находится почти напротив речного вокзала. Покупателем стала индивидуальный предприниматель из Ярославской области Галина Котова. Цена объекта составила 3,2 млн рублей. Ранее здание было по решению суда изъято у недобросовестного собственника.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Продажа Объект культурного наследия
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Комментарии
1
Гость
12 минут
Их сносить надо, а не продавать.. Кому они нужны
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