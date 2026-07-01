«Просыпаюсь в холодном поту»: Полина Борисова прячется от камер и прессы — почему

Полина Борисова рассказала, что лечение улучшило ее состояние, но принесло проблемы со сном и набором веса Источник: полина борисова / T.me

18-летняя Полина Борисова, дочь Даны Борисовой, снова заговорила о своем состоянии без прикрас. Девушка сообщила, что у нее, как и у матери, диагностировано биполярное расстройство. По ее словам, она многое бы отдала за возможность просто жить спокойно, а не постоянно разбираться с собственным самочувствием.

В мае ситуация, как призналась Полина, стала особенно тяжелой. Подробности она раскрывать не стала, но коротко описала тот период словом «жесть». После этого Борисова сменила специалиста — и, судя по ее рассказу, визит оказался полезным.

«Он мне очень понравился и прописал „калифорнийское ракетное топливо“. Звучит прямо многообещающе. Я правда стала чувствовать себя нормально. Это было чудо, меньше чем за неделю ты превращаешься из живого трупа в обычного человека, у которого есть силы учиться, гулять с собакой, общаться», — поделилась экс-участница шоу «Выживалити. Наследники» (16+).

Правда, лечение не обошлось без неприятных побочек. Полина призналась, что теперь у нее серьезно нарушился сон.

Девушка откровенно рассказала о своем состоянии Источник: полина борисова / T.me

«Сны страшные и реалистичные. Я боюсь ложиться спать, без шуток. Со страхом жду ночи. Знаете истории, где человек лежал в коме и прожил там лет 20, успел выйти замуж, родить детей, постареть и, очнувшись, уверен, что это правда было? Вот точь-в-точь. Я прохожу это каждый раз и просыпаюсь в холодном поту», — рассказала Борисова-младшая.

Еще одной проблемой стал вес. Девушка не стала делать вид, что спокойно относится к изменениям фигуры. За три недели она набрала четыре килограмма и считает, что это уже заметно. Из-за этого Полина решила временно не ходить туда, где могут быть журналисты: внимание прессы, по ее мнению, быстро сместится с лечения на внешность.