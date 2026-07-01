«Просыпаюсь в холодном поту»: Полина Борисова прячется от камер и прессы — почему

18-летняя Полина Борисова, дочь Даны Борисовой, снова заговорила о своем состоянии без прикрас. Девушка сообщила, что у нее, как и у матери, диагностировано биполярное расстройство. По ее словам, она многое бы отдала за возможность просто жить спокойно, а не постоянно разбираться с собственным самочувствием.
В мае ситуация, как призналась Полина, стала особенно тяжелой. Подробности она раскрывать не стала, но коротко описала тот период словом «жесть». После этого Борисова сменила специалиста — и, судя по ее рассказу, визит оказался полезным.
«Он мне очень понравился и прописал „калифорнийское ракетное топливо“. Звучит прямо многообещающе. Я правда стала чувствовать себя нормально. Это было чудо, меньше чем за неделю ты превращаешься из живого трупа в обычного человека, у которого есть силы учиться, гулять с собакой, общаться», — поделилась экс-участница шоу «Выживалити. Наследники» (16+).
Правда, лечение не обошлось без неприятных побочек. Полина призналась, что теперь у нее серьезно нарушился сон.
«Сны страшные и реалистичные. Я боюсь ложиться спать, без шуток. Со страхом жду ночи. Знаете истории, где человек лежал в коме и прожил там лет 20, успел выйти замуж, родить детей, постареть и, очнувшись, уверен, что это правда было? Вот точь-в-точь. Я прохожу это каждый раз и просыпаюсь в холодном поту», — рассказала Борисова-младшая.
Еще одной проблемой стал вес. Девушка не стала делать вид, что спокойно относится к изменениям фигуры. За три недели она набрала четыре килограмма и считает, что это уже заметно. Из-за этого Полина решила временно не ходить туда, где могут быть журналисты: внимание прессы, по ее мнению, быстро сместится с лечения на внешность.
«Три недели — плюс четыре кг. И это заметно. Я сейчас не хожу на мероприятия, где есть журналисты, потому что появятся статьи о моем ужасном внешнем виде. К сожалению, мы живем не в Америке, где процветает бодипозитив. Я, как адекватный человек, выбирая между желанием жить и идеальной внешностью, предпочту жизнь, но разве я кому-то объясню? Комментаторы решат, что мне просто лень делать зарядку по утрам и следить за питанием», — написала Борисова в личном блоге.