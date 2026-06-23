«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»

Тот самый автомобиль, который заменил семье иномарку Источник: Сергей Гимгин

Российские автомобилисты всё чаще ищут альтернативу европейским и американским машинам. Купить и содержать сейчас такие модели не только очень дорого, но и сложно. Как следствие, многие выбирают китайский или отечественный автопром. Один из таких водителей — Сергей Гимгин — приобрел «Москвич-3». Что это за машина, хороша ли она в эксплуатации и какие в ней минусы, он рассказал в авторской колонке на 72.RU. Дальше — от первого лица.

«Москвич-3» — легковой автомобиль, выпускается с 23 ноября 2022 года на российском заводе «Москвич». Это лицензионная копия кроссовера Sehol X4 (JAC JS4) бренда Sehol китайской компании JAC Motors. Полный технологический цикл производства локализован в России.

Почему «Москвич»

С 2004 года я владел различными моделями автомобилей японских и европейских марок. Предпочитал активный стиль вождения. События последних лет побудили выйти из зоны комфорта. Семья осталась без автомобиля, когда обслуживать «немолодеющую» иномарку стало обузой.

В поисках оптимального варианта использовал шеринговые и прокатные конторы три года. Из новых не впечатлил ни один «китаец», а «европейцы» с «американцами» были не свежих лет. Кривая история со связью и мобильным интернетом с июня 2025 года привела к отказу от аренды авто. А это привело к форсированию процесса приобретения автомобиля «Москвич-3» 1,5Т на вариаторе в комплектации «комфорт».

Плюсы

Автомобиль известен как близнец кроссовера из Поднебесной JAC JS4, собирается в РФ. За первые три года сборки внесено более 200 изменений, 95% очагов неисправностей устранено. На заводе выпускается несколько моделей, упор сделан на развитие «Москвича-3». Машина практичная, современная, с удобной посадкой и замечательным обзором. Камеры вокруг всего авто, шикарные ближние и дальние светодиодные фонари освещения, мягко плывет по трассе.

Приемистый турбомотор взят за основу у японской Mitsubishi («Лансер-10») и работает молниеносно в связке с трансмиссией, позаимствованной у бельгийского вариатора «Панч». На сегодняшний день в бюджете 2 млн рублей конкурентов у данного автомобиля в РФ нет.

Плюс субсидия от государства стала определяющим фактором — я сэкономил 20%.

Минусы

У автомобиля отсутствует регулировка рулевого колеса по вылету. Сенсорное управление может быть отторжением, особенно подогрев сидений (включается не совсем удобно и выключается небезопасно, когда в пути). В максимальной комплектации по состоянию на 2025 год отсутствовала возможность включения опции «зимнего пакета». Подвеска на неровностях в городских условиях отрабатывает излишне жестко.

Машина требует внимания при колее, может «рыскать» из стороны в сторону, заставляя подруливать. В гололед и при аквапланировании могут быть непредсказуемые выпады — это связано с короткой базой и высоким центром тяжести. Проблема частично решается путем ухода с заводских шин на низкопрофильные.

Шумоизоляция отсутствует — на высоких скоростях страдают задние пассажиры от шума с арок. Спереди мне непринципиально. Конструктивные особенности вариатора таковы, что стартовать резко нежелательно, буксовать и ездить по бордюрам категорически недопустимо. Конечно, трансмиссию усилили на заводе новым подшипником, но мне это не помогло. Вспомните, какой снежной была зима.

Машина холодная, как и весь китайский автопром, представленный в РФ бюджетом до 6–7 млн рублей. Сложно разобраться с запутанной схемой работы климат-контроля, не поддающейся логике. Короткие подушки передних сидений создают дополнительное пространство для ног, но высокорослым неудобно (маркетинг из Китая).

Дорогое техническое обслуживание. Трансмиссию желательно обслуживать после каждой лютой зимы, чтобы не попасть на расходы после завершения гарантийного срока.

Владелец «Москвича-3» считает его достаточно комфортным за свои деньги Источник: Сергей Гимгин

Выводы и советы

Для жителей Поднебесной автомобиль не актуален лет 10 и оценивается в 700 тысяч рублей, выпускается на экспорт. Инженерно-конструкторский состав завода в первые три года приложил усилия для устранения «болячек», на сегодня массовых обращений по модели не фиксируется. Правда, это со слов менеджеров и механиков официальных дилеров. Как проверить?

Багажник автомобиля Источник: Сергей Гимгин

«Москвич-3» 2026 года комплектуется телематикой (заводская цифровая система, объединяющая автомобиль и смартфон владельца в единую экосистему). По возможности не экономьте при выборе комплектации (комфорт, безопасность), узнайте про субсидию в регионе (20–25% от стоимости).

Госпрограмма льготного автокредитования Минпромторга РФ позволяет приобрести бензиновый кроссовер «Москвич-3» со скидкой 20% (для ДФО — 25%) или электромобиль «Москвич-3е» со скидкой до 35% (до 925 тысяч рублей). Субсидия выделяется из бюджета на оплату первоначального взноса по кредиту, при этом скидка на бензиновую модель доступна только льготным категориям граждан (медикам, учителям, инвалидам и участникам СВО), а на электромобиль — всем покупателям без ограничений.

Важно своевременно обслуживать это авто. За 27 тысяч километров пробега и активнейшей эксплуатации дважды обращался к дилеру по гарантии: проверяли клин катушки ремня безопасности заднего пассажира и трансмиссию. В рамках ТО по отзывной кампании заменили моторчик дворников.

Машина со всеми своими плюсами и минусами пригодна и достаточно комфортна в данном бюджете. Подходя к своему автомобилю с родным шильдиком, где-то в подсознании произношу: «Космич, поехали!»

Обзор из машины с водительского места Источник: Сергей Гимгин

Сергей Гимгин