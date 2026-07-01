«Берут сразу по два кило»: на ярославских рынках пошел сезон ягод — обзор цен

Сезон ягод и фруктов в разгаре. Черешня, наконец, подешевела. Помимо нее в июльском рейтинге популярности уверенно лидируют клубника, малина и голубика — именно их в первую очередь ищут покупатели. Почем сегодня можно купить ягоды на городских рынках?
Чтобы составить объективную картину, мы посетили три главные торговые точки города — Центральный, Угличский и Ленинский рынки. Результаты рейда — ниже.
Центральный рынок: недорогая голубика
На Центральном рынке в Ярославле разгар ягодного сезона. Несмотря на ремонт в центре города, который заметно снизил поток покупателей, сезонные товары не залеживаются.
«Берут сразу по два-три килограмма, кто-то на варенье, кто-то просто поесть», — рассказывает продавец одной из лавок.
Сейчас здесь можно найти:
Черешня (Молдавия) — 500 руб./кг. Один из самых ходовых товаров: «Шесть ящиков могу продать за день, так что если увидели — лучше не откладывать».
Малина (Беларусь) — 450 руб. за контейнер (примерно полкило). Хороший вариант для тех, кто берёт «на пробу» или небольшими порциями.
Голубика (Грузия) — 800 руб./кг. Неплохая цена для одной из самых дорогих ягод.
Сами продавцы уверены: цены у них ниже, чем на других точках города. И, судя по тому, как быстро пустеют ящики, покупатели с этим согласны.
Нюанс: из-за ремонта поток людей снизился, поэтому на рынке сейчас тихо, нет давки и большой выбор ягод.
Угличский рынок — везут с огородов
На Угличском рынке Ярославля активность заметно ниже, чем могла бы быть. Продавцы говорят, что покупатели всё чаще предпочитают магазины, а на рынок заглядывают реже — особенно молодёжь.
Сейчас на прилавках можно найти:
Клубнику — 600 рублей /кг. При этом на рынке встречаются и более дорогие предложения — до 1000 рублей за кило.
Малина — 400 рублей за лоток (примерно полкило).
Смородина — 400 рублей за лоток (ранний урожай, ягода ещё дозревает).
Одна из продавщиц, которая собирает урожай сама, призналась, что продажи идут слабо. По её словам, цена на её клубнику даже ниже рыночной, но это почти не помогает: «Люди привыкли в магазин ходить, молодёжь сюда не ходит, людей мало».
Несмотря на невысокий спрос, ассортимент остаётся сезонным и локальным: многие ягоды местные, собраны вручную.
Ленинский рынок: дешевая черешня
На Ленинском рынке нет суеты и очередей, а прилавки ломятся: здесь торгуют черешней, клубникой, голубикой и малиной. Атмосфера, скорее, камерная — продавцы знают многих в лицо и ждут постоянных клиентов.
«У нас самые дешёвые ягоды в городе», — уверенно заявляет девушка за прилавком.
И цифры это отчасти подтверждают:
черешня из Узбекистана — 500 рублей за килограмм;
клубника из Азербайджана — 400 рублей за килограмм;
голубика из Грузии — 700 рублей за килограмм (выгоднее, чем на Центральном рынке);
малина — 350 рублей за чашку или 1000 рублей за килограмм.
Девушка объясняет: цены устанавливают сами, без посредников, поэтому удаётся их не задирать. При этом признаёт: людей сейчас немного, многие идут за ягодами в магазины. Но постоянных покупателей у неё хватает, именно на них и держится торговля: «Они знают, где брать, и приходят».
В начале июня черешню дешевле 700 рублей в Ярославле было не найти, а клубнику продавали по 650-800 рублей.
Где берете ягоды летом?