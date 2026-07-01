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Еда Обзор «Берут сразу по два кило»: на ярославских рынках пошел сезон ягод — обзор цен

«Берут сразу по два кило»: на ярославских рынках пошел сезон ягод — обзор цен

Рассказываем, где взять выгоднее

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Содержание
Ягоды на рынках можно найти, как садовые, так и зарубежные | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU Ягоды на рынках можно найти, как садовые, так и зарубежные | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU

Ягоды на рынках можно найти, как садовые, так и зарубежные

Источник:

Елизавета Салыкина / 76.RU

Сезон ягод и фруктов в разгаре. Черешня, наконец, подешевела. Помимо нее в июльском рейтинге популярности уверенно лидируют клубника, малина и голубика — именно их в первую очередь ищут покупатели. Почем сегодня можно купить ягоды на городских рынках?

Чтобы составить объективную картину, мы посетили три главные торговые точки города — Центральный, Угличский и Ленинский рынки. Результаты рейда — ниже.

Центральный рынок: недорогая голубика

Ящики ломятся от ягод и фруктов | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU Ящики ломятся от ягод и фруктов | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU

Ящики ломятся от ягод и фруктов

Источник:

Елизавета Салыкина / 76.RU

На Центральном рынке в Ярославле разгар ягодного сезона. Несмотря на ремонт в центре города, который заметно снизил поток покупателей, сезонные товары не залеживаются.

«Берут сразу по два-три килограмма, кто-то на варенье, кто-то просто поесть», — рассказывает продавец одной из лавок.

Сейчас здесь можно найти:

  • Черешня (Молдавия) — 500 руб./кг. Один из самых ходовых товаров: «Шесть ящиков могу продать за день, так что если увидели — лучше не откладывать».

  • Малина (Беларусь) — 450 руб. за контейнер (примерно полкило). Хороший вариант для тех, кто берёт «на пробу» или небольшими порциями.

  • Голубика (Грузия) — 800 руб./кг. Неплохая цена для одной из самых дорогих ягод.

Сами продавцы уверены: цены у них ниже, чем на других точках города. И, судя по тому, как быстро пустеют ящики, покупатели с этим согласны.

Нюанс: из-за ремонта поток людей снизился, поэтому на рынке сейчас тихо, нет давки и большой выбор ягод.

Угличский рынок — везут с огородов

На рынке есть выделенные места для дачников | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU На рынке есть выделенные места для дачников | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU

На рынке есть выделенные места для дачников

Источник:

Елизавета Салыкина / 76.RU

На Угличском рынке Ярославля активность заметно ниже, чем могла бы быть. Продавцы говорят, что покупатели всё чаще предпочитают магазины, а на рынок заглядывают реже — особенно молодёжь.

Сейчас на прилавках можно найти:

  • Клубнику — 600 рублей /кг. При этом на рынке встречаются и более дорогие предложения — до 1000 рублей за кило.

  • Малина — 400 рублей за лоток (примерно полкило).

  • Смородина — 400 рублей за лоток (ранний урожай, ягода ещё дозревает).

Здесь торгуют малиной с огорода | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU Здесь торгуют малиной с огорода | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU

Здесь торгуют малиной с огорода

Источник:

Елизавета Салыкина / 76.RU

И клубника тоже&nbsp;— своя | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU И клубника тоже&nbsp;— своя | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU

И клубника тоже — своя

Источник:

Елизавета Салыкина / 76.RU

Одна из продавщиц, которая собирает урожай сама, призналась, что продажи идут слабо. По её словам, цена на её клубнику даже ниже рыночной, но это почти не помогает: «Люди привыкли в магазин ходить, молодёжь сюда не ходит, людей мало».

Несмотря на невысокий спрос, ассортимент остаётся сезонным и локальным: многие ягоды местные, собраны вручную.

Ленинский рынок: дешевая черешня

Черешня, наконец, подешевела | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU Черешня, наконец, подешевела | Источник: Елизавета Салыкина / 76.RU

Черешня, наконец, подешевела

Источник:

Елизавета Салыкина / 76.RU

На Ленинском рынке нет суеты и очередей, а прилавки ломятся: здесь торгуют черешней, клубникой, голубикой и малиной. Атмосфера, скорее, камерная — продавцы знают многих в лицо и ждут постоянных клиентов.

«У нас самые дешёвые ягоды в городе», — уверенно заявляет девушка за прилавком.

И цифры это отчасти подтверждают:

  • черешня из Узбекистана — 500 рублей за килограмм;

  • клубника из Азербайджана — 400 рублей за килограмм;

  • голубика из Грузии — 700 рублей за килограмм (выгоднее, чем на Центральном рынке);

  • малина — 350 рублей за чашку или 1000 рублей за килограмм.

Девушка объясняет: цены устанавливают сами, без посредников, поэтому удаётся их не задирать. При этом признаёт: людей сейчас немного, многие идут за ягодами в магазины. Но постоянных покупателей у неё хватает, именно на них и держится торговля: «Они знают, где брать, и приходят».

В начале июня черешню дешевле 700 рублей в Ярославле было не найти, а клубнику продавали по 650-800 рублей.

Где берете ягоды летом?

Со своего огорода
Покупаю на рынке
Покупаю у бабушек
Беру в магазине
Дачи нет, ягоды не покупаю
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Елизавета Салыкина
Практикант
Сезонные ягоды Клубника Малина
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