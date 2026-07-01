В Ярославле капитально отремонтируют пять школ: какие именно

В Ярославле капитальный ремонт пройдет в пяти школах Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле в 2026 году капитальный ремонт затронет пять школ. Об этом 1 июля на заседании комиссии муниципалитета по соцполитике рассказал заместитель директора департамента образования мэрии Александр Гуськов.

Он рассказал, на какой стадии находятся работы на каждом объекте:

школа № 50 — капитальный ремонт практически завершен, идут работы по благоустройству территории;

школа № 8 — здесь работы идут. Планируется, что 1 сентября обновленное учебное учреждение уже сможет принять школьников;

школа № 9 — в этом учреждении ремонт начался, идет оштукатуривание стен;

школы № 37 и 66 — в ближайшие дни работы здесь стартуют. Ремонт будет идти два года — 2026-2027.

Александр Гуськов отметил, что в целом на подготовку школ к новому учебному году выделено 894 миллиона рублей (в 2025 году было 900 миллионов).