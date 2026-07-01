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Образование В Ярославле капитально отремонтируют пять школ: какие именно

В Ярославле капитально отремонтируют пять школ: какие именно

В мэрии рассказали о ходе работ

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В Ярославле капитальный ремонт пройдет в пяти школах | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле капитальный ремонт пройдет в пяти школах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле капитальный ремонт пройдет в пяти школах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле в 2026 году капитальный ремонт затронет пять школ. Об этом 1 июля на заседании комиссии муниципалитета по соцполитике рассказал заместитель директора департамента образования мэрии Александр Гуськов.

Он рассказал, на какой стадии находятся работы на каждом объекте:

  • школа № 50 — капитальный ремонт практически завершен, идут работы по благоустройству территории;

  • школа № 8 — здесь работы идут. Планируется, что 1 сентября обновленное учебное учреждение уже сможет принять школьников;

  • школа № 9 — в этом учреждении ремонт начался, идет оштукатуривание стен;

  • школы № 37 и 66 — в ближайшие дни работы здесь стартуют. Ремонт будет идти два года — 2026-2027.

Александр Гуськов отметил, что в целом на подготовку школ к новому учебному году выделено 894 миллиона рублей (в 2025 году было 900 миллионов).

За эти деньги запланировано обновление крыш в 9 учреждениях, ремонт фасадов, окон, дверей и кирпичной кладки в 7 учреждениях, модернизация системы обеспечения безопасности, включая эвакуационное освещение, автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, а также охранную сигнализацию — в 9 учреждениях, ремонт и замена инженерных систем — в 34 учреждениях. Также деньги пойдут на современное оборудование контрольно-пропускных пунктов и обустройство въездов на территории школ.

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корреспондент
Школа Ремонт
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Школа 50 - глаз радуется, когда мимо проезжаешь, очень красиво получилось!
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Гость
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