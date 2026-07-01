В Ярославле капитально отремонтируют пять школ: какие именно

В Ярославле в 2026 году капитальный ремонт затронет пять школ. Об этом 1 июля на заседании комиссии муниципалитета по соцполитике рассказал заместитель директора департамента образования мэрии Александр Гуськов.
Он рассказал, на какой стадии находятся работы на каждом объекте:
школа № 50 — капитальный ремонт практически завершен, идут работы по благоустройству территории;
школа № 8 — здесь работы идут. Планируется, что 1 сентября обновленное учебное учреждение уже сможет принять школьников;
школа № 9 — в этом учреждении ремонт начался, идет оштукатуривание стен;
школы № 37 и 66 — в ближайшие дни работы здесь стартуют. Ремонт будет идти два года — 2026-2027.
Александр Гуськов отметил, что в целом на подготовку школ к новому учебному году выделено 894 миллиона рублей (в 2025 году было 900 миллионов).
За эти деньги запланировано обновление крыш в 9 учреждениях, ремонт фасадов, окон, дверей и кирпичной кладки в 7 учреждениях, модернизация системы обеспечения безопасности, включая эвакуационное освещение, автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, а также охранную сигнализацию — в 9 учреждениях, ремонт и замена инженерных систем — в 34 учреждениях. Также деньги пойдут на современное оборудование контрольно-пропускных пунктов и обустройство въездов на территории школ.