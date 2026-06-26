«Создает напряженность»: автомобильный эксперт — о ситуации с бензином и замене топлива на газ

Что сейчас происходит с бензином Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поговорил с 76.RU об обстановке с бензином в России. В ряде регионов на АЗС ввели ограничения по продаже топлива: например, в Ярославле на некоторых станциях запретили наполнять канистры, продают только в бак. На других заправках бензин заливают в баки с определенным лимитом. Частные АЗС сталкиваются с полным отсутствием топлива.

Эксперт рассказал, в чем он видит причину происходящего, и ответил на вопрос о том, кто может перейти на газовое оборудование, чтобы не зависеть от бензина.

Виноваты ли сами автомобилисты

На вопрос о причинах повышенного спроса на бензин эксперт ответил, что в разных регионах страны на ситуацию влияют различные факторы.

«Понятно, что некоторые НПЗ сегодня работают не на полную мощность. Но я полагаю, что если раньше, например, автовладелец доводил свою стрелку ближе к нулю или, в лучшем случае, оставлял четверть бака, и только после этого заезжал на заправку и заправлялся до полной, то сегодня многие автовладельцы, когда у них не израсходовано еще полбака, пытаются заправиться впрок. Стоят в очереди на ажиотаже, как бы чего не вышло. И это, конечно, создает дополнительную очередь и напряженность», — рассказал Ян Хайцеэр.

Эксперт считает, что подобный спрос действительно создает риски определенного дефицита. Но он затрудняется ответить на вопрос о том, сгладится ли ситуация, если водители успокоятся и перестанут заправляться с запасом.

«Я не оперирую данными по производству топлива и снабжения АЗС. Понимаете, я могу порекомендовать всё что угодно. И, прежде всего, не подвергаться психозу. Но каждый принимает решение для себя, и очень сложно поступить по-другому. Это психологический момент», — рассказал Ян Хайцеэр.

Для того, чтобы людей расслабить в этом отношении, на АЗС должны быть стабильные поставки топлива, чтобы люди не заправлялись впрок. Это вопрос не автомобильный, а другого министерства. Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза

Автомобилисты выстраиваются в очередь, чтобы заправиться с запасом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Какой бензин самый ходовой

Самый потребляемый автомобилистами бензин — 95-й, рассказал Ян Хайцеэр. Автомобилисты выбирают его, отталкиваясь не от стоимости. Технические данные каждой машины подразумевают определенное октановое число топлива, которым его будут заправлять.

«Это топливо должно соответствовать по присадкам, октановому числу и так далее. И дизельное, и бензин. Если у вас машина на 95-м, а вы будете заправляться 92-м, это будет большая беда. Если у вас написано „Евро-5“, а вы будете заправляться „Евро-3“, это тоже большая беда для автомобиля. Прежде всего, для систем экологической очистки, то есть, катализатора. Он в первую очередь пострадает, а это не три копейки. Ну, а дальше ударит по системам», — рассказал Ян Хайцеэр.

На сетевых заправках проблем с топливом нет, но придется стоять в очереди Источник: Александр Куренной / 76.RU

На 92-м бензине, по словам эксперта, ездят старые автомобили, которых тоже немало. Но большинство современных машин, в том числе «китайцев», заполонивших российский рынок, нужно заправлять как минимум 95-м.

«Тем более автомобили, которые приезжают из Китая. У них есть евро-выхлоп, экологическая норма не ниже „Евро-5“. Иначе они не могли бы ввозить [машины] в нашу страну. И они работают на бензине АИ-95», — рассказал Ян Хайцеэр.

Грузовые машины, по словам эксперта, в основном работают на дизельном топливе. Их явно меньше, чем автомобилей, которые заправляют бензином. Но расход топлива у фур больше.

«Запас им тоже нужен больше. Пробег у них тоже больше. Большая часть коммерческого транспорта работает на дизеле, много современных грузовиков были сделаны „дизель-газ“. Такое тоже есть. Даже „КАМАЗ“ производит такие автомобили», — объяснил вице-президент Национального автомобильного союза.

Кто может заменить бензин на газ

На фоне ажиотажа вокруг бензина некоторые автомобилисты всерьез задумываются о том, чтобы переоборудовать машину под работу на газу. Например, в Рязани из-за проблем с топливом люди массово пошли в сервисы в поисках альтернативы.

Ян Хайцеэр говорит: сделать так можно, но не всем.

«Во-первых, не все автомобили можно переоборудовать, у них есть свои технические особенности. Но большую часть машин можно переоборудовать, это безопасно. Главное — не использовать контрафактные системы. Всё должно быть цивилизованно, у сертифицированных установщиков, которые дают гарантию», — объяснил эксперт.

По его словам, устоявшееся мнение о том, что газовое оборудование опасно — миф.

«Оно опасно лишь тем, что не проходит технического обслуживания. Там баллон должен меняться раз в 10 лет. А люди игнорируют это, а потом страдают. Любое оборудование изнашивается, а потому требует соблюдения определенных регламентов. Вот откуда возникает опасность. Но и если вовремя не заменить в автомобиле масло или не поменять колодки, это тоже закончится плачевно», — рассказал Ян Хайцеэр.

Поэтому я не считаю дополнительное газовое оборудование опасным для жизни. Это миф. Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза

Эксперт объяснил, что если газовое оборудование по техническим данным соответствует автомобилю, то срок эксплуатации машины сокращаться не будет.

«Но если есть несоответствие, профессионалы это знают, это будет влиять на износ», — уточнил Ян Хайцеэр.

Ранее экономист рассказывал о причинах повышенного спроса на топливо и объяснял, может ли в России возникнуть дефицит бензина.