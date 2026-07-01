Цена установлена: в Ярославле продадут популярный отель в пяти минутах от центра

В Ярославле определили начальную цену на четырехзвездочный отель. «Azimut Отель Ярославль» на Московском проспекте, 10/15 выставили на торги за 723,9 млн рублей.
Вместе с шестиэтажным зданием площадью 12 046 квадратных метра, новый владелец получит участок, на котором расположен отель и все движимое имущество внутри. Уточняется, что весь объект арендует ООО «Отель в Ярославле».
«Срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: с 22 ноября 2021 на 25 лет», — говорится в документах.
То есть, по договору отель должен находиться в аренде до 2046 года.
ООО «Отель в Ярославле» было образовано в 2021 году и зарегистрировано на Московском проспекте, 10/15. Компания занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. Директор — Вера Жаренова.
Выручка фирмы в 2025 году составила 254,9 млн рублей, а чистая прибыль после всех расходов — 70 млн.
76% ООО «Отель в Ярославле» принадлежит Юлии Калининой, остальная часть — ООО «Капитал Хостелс Рус». Этой фирмой практически полностью владеет Александр Клячин, лишь 0,1% принадлежит международной компании ООО «Азимут Групп». Правда, большей частью и этой фирмы владеет Александр Клячин. Так что, по сути, конечным владельцем ООО «Отель в Ярославле» являются он и Юлия Калинина.
Аукцион пройдет 6 августа 2026 года. Потенциальный покупатель должен будет внести задаток в 144,7 млн рублей. Желающие побороться за объект должны будут повышать цену на 36,1 млн рублей.
В июне стало известно о приватизации здания отеля на Московском проспекте. Власти объяснили, что им невыгодно содержать объекты, не приносящие пользы.
«Для нас важно грамотно распоряжаться теми активами, которые годами требуют бюджетных расходов на содержание, но не приносят пользы», — объясняла министр имущественных отношений Елена Ермолова.