Цена установлена: в Ярославле продадут популярный отель в пяти минутах от центра

В Ярославле определили начальную цену на четырехзвездочный отель. «Azimut Отель Ярославль» на Московском проспекте, 10/15 выставили на торги за 723,9 млн рублей.

Вместе с шестиэтажным зданием площадью 12 046 квадратных метра, новый владелец получит участок, на котором расположен отель и все движимое имущество внутри. Уточняется, что весь объект арендует ООО «Отель в Ярославле».

«Срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: с 22 ноября 2021 на 25 лет», — говорится в документах.

То есть, по договору отель должен находиться в аренде до 2046 года.

ООО «Отель в Ярославле» было образовано в 2021 году и зарегистрировано на Московском проспекте, 10/15. Компания занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. Директор — Вера Жаренова.

Выручка фирмы в 2025 году составила 254,9 млн рублей, а чистая прибыль после всех расходов — 70 млн.

76%​ ООО «Отель в Ярославле» принадлежит Юлии Калининой, остальная часть — ООО «Капитал Хостелс Рус». Этой фирмой практически полностью владеет Александр Клячин, лишь 0,1% принадлежит международной компании ООО «Азимут Групп». Правда, большей частью и этой фирмы владеет Александр Клячин. Так что, по сути, конечным владельцем ООО «Отель в Ярославле» являются он и Юлия Калинина.