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Людей выносили на руках: что известно о пожаре в высотке на набережной в Ярославле — видео

В МЧС озвучили подробности ЧП

В Ярославле из горящей высотки эвакуировали 20 человек | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruВ Ярославле из горящей высотки эвакуировали 20 человек | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

В Ярославле из горящей высотки эвакуировали 20 человек

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

В МЧС рассказали подробности пожара, который произошел утром 1 июля в доме на Которосльной набережной, 58 в Ярославле. Там горела квартира на 12-этаже.

Густые клубы черного дыма валили из окон. Как рассказали в МЧС, 20 жильцов дома были эвакуированы, еще семерых, включая двоих детей, спасли. На одном из видео, опубликованном Министерством, пожарные выносят на руках женщину. Огонь тушили 27 спасателей.

«Никто не пострадал. В результате пожара уничтожена мебель, электроприборы, натяжные потолки и напольное покрытие на площади 100 квадратных метров. Огнем закопчены стены и потолок в подъезде на площади 75 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Для спасения жильцов понадобилась автолестница

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

Сейчас дознаватели выясняют причину возгорания. Ярославцам напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Ранее в МЧС рассказали, что в Ярославской области полностью потушили огонь на мусорном полигоне.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар Высотка Которосльная набережная
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