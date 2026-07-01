Волосы начнут выпадать и потускнеют: названы самые опасные дни для стрижки по лунному календарю в июле

Перед походом в парикмахерскую полезно свериться и с прогнозом погоды, и с лунным календарем стрижек Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Летом так хочется перемен, и многие из нас задумываются об обновлении прически. Вот только визит даже в проверенный годами салон может обернуться катастрофой для локонов, если не свериться с лунным календарем. Как выбрать идеальный день для визита к парикмахеру, чтобы прическа радовала и вас, и окружающих? Лунный календарь стрижек на июль 2026 года поможет сориентироваться и убережет от роковых ошибок, способных испортить структуру волос.

«Фаза имеет значение»

Волосы — это не просто часть нашего облика. Считается, что они накапливают энергию, а стрижка способна влиять на жизненные процессы. В одни дни посещение парикмахерской принесет удачу, ускорит рост и укрепит волосы, в другие — может привести к ломкости или выпадению. Поэтому важно знать, какие даты благоприятны, а от каких лучше отказаться.

«Растущая луна способствует быстрому росту волос, убывающая — укрепляет корни и замедляет рост. Но не только фаза имеет значение: не менее важен знак зодиака, в котором находится луна, а также лунный день», — подсказывает астролог Светлана Миллер.

Растущая луна — с 14 по 28 июля. Если ваша цель — отрастить длину, выбирайте 15, 16 и 18 июля. Убывающая луна — с 1 по 13 июля и с 29 по 31 июля. Стрижка в эти даты делает волосы более густыми и крепкими. Новолуние и полнолуние — периоды, когда стрижку лучше не делать, в эти дни энергетический фон нестабилен.

Благоприятные дни для стрижки в июне 2026-го

Благоприятные дни для стрижки в этом месяце — 7, 8, 15, 16, 24 и 25 июля.

7 июля — хороший день для визита к мастеру. Стрижка, сделанная сегодня, заметно ускорит рост волос и освежит ваш образ.

8 июля — отличный момент для обновления прически. Процедура эффективно укрепит корни и придаст вашим волосам силу и здоровый блеск.

15 июля считается одним из лучших дней периода — стрижка будет очень долго держать форму.

16 июля станет идеальным временем для экспериментов. Если вы давно хотели примерить совершенно новый стиль, то этот день настал.

24 июля — очень благоприятный день. Стрижка в этот день комплексно воздействует на волосы: укрепляет их структуру и ускоряет рост.

25 июля прекрасно подойдет для смелых и решительных шагов. Особенно удачными и стильными получатся короткие стрижки.

Сохраняйте календарик и сверяйтесь с расписанием вашего мастера Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2026-го

Неблагоприятные дни для стрижки в этом месяце — 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28 и 29 июля. В это время любые манипуляции с длиной могут негативно сказаться на качестве волос и общем самочувствии.

1 июля стрижка может дать совершенно неожиданный и непредсказуемый результат, который вас разочарует.

2 июля — день нестабильной энергетики. От кардинальных изменений имиджа лучше полностью воздержаться.

9 июля — крайне неудачное время для укорачивания длины. После стрижки волосы могут стать ломкими, безжизненными и начнут сечься.

10 июля — опасный период, особенно стоит сторониться парикмахерской во второй половине дня, стрижка в это время может привлечь мелкие неурядицы.

18 июля отличается сложной и тяжелой энергетикой. Если уж очень хочется заняться волосами, ваш максимум — выбрать легкие, привычные уходовые процедуры и не стричь волосы ни в коем случае, даже секущиеся кончики.

19 июля — еще один неблагоприятный день. Смена длины волос может замедлить их рост и сделать непослушными.

28 июля считается неблагоприятным из-за снижения общего энергетического тонуса. Любое грубое вмешательство в структуру волос может ослабить их корни и спровоцировать выпадение.