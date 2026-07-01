Россияне массово забирают деньги из банков: что происходит в Ярославской области

Сколько денег хранится на счетах жителей Ярославской области Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

С весны 2026 года в России наблюдается тренд — люди массово снимают наличные деньги со своих банковских счетов. Показатели впечатляют. Только в мае клиенты банков по всей стране вывели со счетов и депозитов 550 миллиардов рублей. За этот же месяц объем наличных в обращении в стране вырос на 400 млрд рублей.

В ярославском региональном отделении Банка России 76.RU рассказали, что по данным на 1 июня 2026 года на банковских счетах физических лиц в регионе хранится 495,8 млрд рублей.

По данным Банка, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то объемы сбережений ярославцев выросли на 16%. Однако при анализе помесячной динамики 2026 года становится понятно, что в мае сбережения снизились на 0,2%, тогда как в апреле росли на 1,8%.

Пока нельзя конкретно сказать, сколько именно денег жители региона сняли со счетов в мае, эти данные будут известны позднее. Однако можно посмотреть на динамику того, как менялись объемы сбережений ярославцев в 2026 году.

1 января — -0,8% к декабрю;

1 февраля — +2,5% к январю;

1 марта — -0,2% к февралю;

1 апреля — +1,8% к марту;

1 мая — -0,2% к апрелю.

Если смотреть на ситуацию с начала 2026 года, то общие объемы сбережений выросли на 3,1%. При этом в прошлом с января по май включительно рост денег на депозитах ярославцев составлял в районе 4,8%. То есть в первом полугодии 2025 жители региона охотнее несли деньги в банки. Но и массового вывода средств со счетов в Ярославской области не наблюдается.

Почему наличку стали использовать чаще

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с 76.RU объяснил, что у снятия денег с вкладов и увеличения оборота налички разные причины.

По словам экономиста, летом россияне всегда снимали больше наличных денег, но раньше объемы были меньше. С дачным сезоном многие уезжают в места, где есть риск отсутствия интернета. А значит, нужно иметь альтернативную возможность расплатиться за что-то.

Для чего ещё нужна наличная валюта? Для оплаты неформальной работы по неформальному бизнесу Георгий Остапкович Экономист

«Условно, вы нанимаете преподавателя, чтобы подготовить ребенка к ЕГЭ. Не заключаете с ним договор и, как правило, оплата происходит наличными, чтобы не оставлять след. Так как транзакции по карте всегда оставляют след для банков. И банк всегда может понять, откуда и где получены эти деньги», — объяснил Георгий Остапкович.

Люди снимают наличные для разных целей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Сейчас, по словам эксперта, у малых предприятий появились определенные сложности из-за ужесточения системы налогообложения. А потому некоторые бизнесмены переводят часть работ в неформальные расчеты, которые проводятся с помощью наличных.

Почему люди снимают деньги со вкладов и депозитов

Если говорить конкретно о вопросе снятия сбережений с вкладов, Георгий Остапкович объясняет это явление снижением ключевой ставки Центробанка. 19 июня этот показатель опустился до 14,25%.

Вместе с ключевой ставкой снижаются и процентные показатели депозитов. Держать деньги в банке становится выгодно не всем.

«Условно, если ставка банка будет на отметке в 9-10%, то некоторые не будут видеть смысла класть деньги на депозит. Потому что хоть росстатовская инфляция будет на уровне 5-6%, но каждый человек живет со своей инфляцией в зависимости от его конкретной потребительской корзины. Если человек живет с 20% инфляцией, поскольку ест борщевой набор, пьет кофе, потребляет продукты, которые дорожают сильнее всего, то зачем он будет класть деньги на депозит под 9-10%?» — объяснил экономист.

Инфляция Росстата — макроэкономическая. А у людей инфляция разная. Георгий Остапкович Экономист

Следуя этой логике, люди предпочитают тратить деньги, а не держать вклады. При этом общий объем депозитов в стране все равно велик.

«Большая сумма у нас, где-то порядка 67 триллионов рублей люди держат на депозитах банков. А 67 триллионов — это полтора федеральных бюджета. Но есть и изменения: обычно люди делают так: кончился срок [депозита], они берут и его „тело“ и начисленные проценты и кладут на новый депозит. А сейчас люди чаще перекладывают „тело“ на новый депозит, а проценты снимают в наличность. Так поступает определенная часть гражданского общества», — объяснил экономист.

Общие объемы депозитов будут снижаться

Логично предположить, что если процент выплат по депозитам будет снижаться, то и у людей будет меньше заинтересованности в том, чтобы нести деньги в банк. Соответственно, и общий объем средств россиян на депозитах будет уменьшаться.

«У нас доходы делятся на несколько категорий: заработная плата составляет 60-62% от общего дохода. Доход от предпринимательской деятельности: сдача в аренду квартиры, автомобиль, например. Доход от собственности — это, как раз, и есть те проценты, которые вы получаете по депозитам. И социальные выплаты: пенсии, стипендии. Все вместе это составляет доходы», — объяснил Георгий Остапкович.

Поэтому доход от собственности будет падать. Если будет падать доход от собственности, будут падать и общие доходы. Георгий Остапкович Экономист