Задержки рейсов, отсутствие билетов на поезда, бензин по 20 литров в бак. На чем добраться в Сочи этим летом?

Сочи становится труднодоступным курортом Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

По прогнозам туроператоров, этим летом в Сочи станет больше туристов, путешествующих на автомобилях, сообщает АТОР. Частые закрытия аэропорта и отсутствие билетов на поезда заставляет ехать на машинах. Но теперь появилась новая проблема — бензин. В Сочи, как и по всей стране, ввели лимит на его продажу. Как сообщала накануне мэрия, не больше 30 литров в бак. Но читатели SOCHI1.RU сообщают, что на некоторых АЗС продают уже не больше 20 литров.

Самолеты

Конечно, самолет остается главным транспортом для такой большой страны, как Россия. Трястись в вагоне несколько суток или за несколько часов прилететь на курорт — тут выбор очевиден. Более чем из 50 городов России летают прямые рейсы в Сочи. В конце июня — начале июля билеты можно купить за 7,5–9,5 тысячи рублей на человека в одну сторону без багажа (такие тарифы есть, например, из Казани, Москвы, Самары, Уфы), указывает Ассоциация туроператоров России. Однако нужно учитывать, что аэропорт Сочи уже несколько недель работает по фактическому расписанию, хотя коллектив прилагает максимум усилий.

— В последние дни мы наблюдаем снижение спроса на вторую половину июня, а также аннуляции на ближайшие 7–10 дней. Тем не менее спрос всё равно есть и постепенно восстанавливается, — говорят в PEGAS Touristik. Перевозчикам ничего не остается делать, как снижать стоимость билетов на самолет. В июне можно улететь за 7,5 тысячи рублей, даже зимой таких предложений не было. Тем не менее массового отказа от перелетов в Сочи не наблюдается. Однако задержки и переносы рейсов влияют на настроение туристов, особенно на ближайшие даты. Но ситуацию частично сглаживает гибкость отелей и туроператоров.

— Объекты размещения идут навстречу туристам, аннуляции, даже день в день, проходят без штрафов. Мы помогаем туристам подобрать альтернативные рейсы, согласовать новые сроки проживания при позднем заезде, — утверждают в компании «АЛЕАН».

Билетов на поезда нет Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Поезда

Билеты на поезд купить сложно. На первую половину июля в системах бронирования доступно не более 1–3 процентов мест на поезда в Сочи. Например, на неделю с 6 по 12 июля из Москвы остается менее 100 билетов на все составы.

При этом свободные места бывают перед самой поездкой, статистика показывает: до 20 процентов пассажиров сдают заранее купленные железнодорожные билеты. Поэтому туристам стоит регулярно проверять наличие мест, особенно если даты поездки гибкие.

С бензином проблемы Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

К морю на автомобиле

Отпуск у людей не резиновый, поэтому такое путешествие доступно не всем россиянам. Вряд ли жители Урала и Сибири на него решатся, неделю нужно потратить на дорогу. Остальные выбирают автомобиль. Поездка на машине может быть особенно выгодной для семей, которые путешествуют из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

В компании «Мантера Групп» посчитали, что стоимость топлива в одну сторону может колебаться от 5 до 10 тысяч рублей. Проезд по платным трассам обойдется еще примерно в 6 тысяч рублей.