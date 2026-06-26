«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына

По словам некоторых нынешних и бывших нефтяников, в их отрасли сейчас наблюдается серьезная чистка кадров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Родители выпускников озадачены, куда дети пойдут учиться после сдачи экзаменов. Одни направляются по стопам родителей, вторые выбирают свой путь. Отец из Тюмени рассказал в колонке для портала 72.RU, как его сын выбирал профессию. Родитель рад, что ребенок не пошел по его стопам в нефтянку.

Лето — это не только пора отпусков, но и забота, куда пристроить после окончания школы свое чадо неразумное, выбор его образования и жизненного пути. Сын у меня будет учиться в Москве на айтишника, поступил в МТУСИ, и хочу рассказать, почему я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтегазовую отрасль.

Попал с минимальным баллом в нефтегаз

Моя юность пришлась на 90-е годы, которые ознаменовались разрухой и обнищанием. Престижна была «профессия» бандита, престижно было быть девушкой бандита, престижны были только деньги, а как ты их заработал — никого не волновало.

У абитуриентов были в топе специальности экономистов и юристов, технические факультеты мало кого интересовали, ну вот на одну из таких специальностей в нефтегазе, с минимальным проходным баллом, я и пошел.

Моя тетка говорила мне: «Ну нефть, может, скоро и кончится, я вот своего сына сделаю врачом, один врач должен быть в семье». Он один раз сходил в морг и сказал: «Мам, я врачом не буду, и пошел в строительство».

Я же плыл, куда кривая выведет, и приплыл в нефтянку, хотя, как все, мечтал о финансовой карьере в белой рубашечке в офисе. Но учился в последних классах неважно, а вахта обещала неплохой заработок после окончания нефтегаза. Да что там говорить, за время летней практики на северах иные удачливые студенты зарабатывали на машину! Да, были времена, студенты работали в том же Уренгое по три месяца безвыездно, и в лучших буровых бригадах можно было нехило поднять денег.

Помбур за месяц вахты в передовой бригаде получал 12 миллионов, а простецкая пятерка стояла в автосалоне за 25–28 миллионов. Жить можно.

Остальные студенты в Сургутах и Вартовсках зарабатывали в основном себе на пиво. Учиться было несложно, преподаватели с нашей кафедры приглашали в качестве зачета к себе на дачу копать грядки и ставить заборы. Или можно было скинуться тому же преподавателю на его персональные нужды. Преподаватели геологии, когда у них горели трубы, брали водкой с отстающих, этим же отличались преподаватели философии.

Как работали нефтяники в нулевые

Итак, все, кто хотел, получили дипломы и разошлись кто куда. Каких-то особых знаний в нефтегазе не давали, и когда в 2000–2002 годах стали массово заходить иностранные компании, то стало ясно, что отставание нашей нефтянки в технике и технологиях измеряется десятилетиями. Лет через пять и мои знакомые, и я уже работали в иностранных компаниях.

По зарплате было не особо больше, в те времена и в отечественных компаниях неплохо получали, но были отличные условия: хорошие вагоны с душем, тогда это было в диковину. Спокойная рабочая атмосфера, без истошных воплей и матов на планерке. Это была в чистом виде западная модель управления, где к работникам относились уважительно, обеспечивали комфортные условия работы даже в далеких краях и платили достойную зарплату.

Был хороший ДМС, оплачивали спортзал, такси по дороге на работу, была корпоративная пенсия. Ты отчислял 3% с зарплаты каждый месяц, допустим, 2 тысячи рублей, компания начисляла тебе 2 тысячи дополнительно. Плюс на эту сумму набегал годовой процент. Свои деньги ты мог забрать в любой момент, а отчисления компании в зависимости от выслуги — 8 лет надо было отработать, чтобы забрать 100%.

Потом, правда, эту лавочку прикрыли, но я в 2017-м получил неплохое выходное пособие, почти 450 тысяч, машину можно было купить. Поневоле стали подтягиваться к западным стандартам, скрипя зубами, и отечественные конторы.

Год назад я работал в отечественной нефтесервисной компании полевым супервайзером. Зарплата 250 тысяч за 30 дней, 125 в среднем. Такие зарплаты у инженерно-технических работников, у всех подрядчиков. Скоро, видимо, сравняются с зарплатами в такси.

Про сложности вахты

В чем минус вахты? Ну, конечно, климат в первую очередь, морозы, дефицит кислорода. Ненормированный рабочий день, часто неважнецкое питание, бытовые условия тоже могут быть не ахти какие. Всё это сказывается на здоровье. Ну и ждать роста зарплаты не приходится.

Соцпакет — забудьте. Вахта бывает месяц на месяц, а бывает два месяца на месяц. Тут семейная жизнь у многих давала трещину.

Работать во всяких управлениях — тоже сомнительное удовольствие. Дресс-код, штрафы за опоздания и тому подобная ерунда, мозгоклюйство, стукачи и разного рода подлизы. А зарплата — друг работал в одной газовой компании, получал в 2015 году 110 тысяч и в 2024 году — 125 тысяч. Зато бонусом и селектор в субботу утром, и бесконечные совещания и отчеты — работать некогда. Плюнул и уволился.

Так что нефтянка, с моей точки зрения, сильно мельчает. Сын поставил на IT, я поддержал.

О работе в суровых условиях на Севере

Несколько лет назад мы рассказывали историю другого нефтяника, работающего вахтами в ХМАО: как проходит торжество на месторождении, часто ли приходится работать в праздничные выходные и есть ли у этого плюсы. Его мнение вы найдете по этой ссылке.

До этого мы публиковали колонку вахтовика с доходом 300 тысяч рублей. Он рассказал, хватает ли ему этих денег на все его планы и хотелки. А еще мы пообщались с девушкой, которая работает на вахте и нередко сталкивается с сексизмом, — вот ее история.