Сильно жаре не радуйтесь: предсказываем погоду на зиму по народным приметам июля

1 июля. Жара в этот день обещает, что и весь месяц будет жарким. Также вероятна засуха. Если же до обеда стояла хорошая погода, а потом начался ливень — стоит ждать прохладный и ненастный август;

3 июля. Если льет сильный ливень — дожди будут идти еще 40 дней;

5 июля. У этого дня прямо противоположная примета: если погода солнечная, то тепло простоит еще 50 дней. Дождь в этот день — признак богатого урожая, а сильная жара предвещает холодное начало зимы;

7 июля. Дождь не повод расстраивается, если с неба льет, значит, через несколько дней установится теплая и хорошая погода;

8 июля. Какая погода в этот день, такой она будет ближайшие 40 дней;

9 июля. Пошел сильный дождь — жди ненастную неделю, а если еще и гроза, то всё лето будет сырое. Зато солнечный день обещает хорошую погоду вплоть до осени. Если соберетесь в этот день в лес, посмотрите, много ли там земляники, если да — зима будет морозной;

10 июля. Гроза — предвестник дождей на всё лето;

11 июля. Если кукушка рано перестала куковать, то зима будет ранней и снежной;

13 июля. Здесь тоже дело в кукушке. Если после Петрова дня (12 июля) кукушка не кукует — быть ранней зиме, а если продолжает куковать — лето будет долгим и снег выпадет не скоро;

14 июля. На деревьях стали появляться желтые листья — осень придет рано, а следом за ней и ранняя зима;

15 июля. Много ягод в лесу — признак суровой зимы;

20 июля. Гроза в этот день предсказывает, что и осень будет дождливой и с грозами;

21 июля. Прохладная и дождливая погода — признак суровой зимы, а ясная и теплая погода обещает, что и зима будет без лютых морозов;

24 июля. С березы, клена и осины стала падать листва — в следующем году весна придет рано;

26 июля. Сухая погода в этот день обещала мягкую осень, а дождь — снежную и морозную зиму;

30 июля. Погода в два последних дня июля и первый день августа показывала, какой будет осень. Если идет дождь с грозой — осень будет дождливой, а зимой стоит ждать частые метели с вьюгами. Безоблачный жаркий день — предвестник бесснежной, но суровой зимы;