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Лето Обзор Сильно жаре не радуйтесь: предсказываем погоду на зиму по народным приметам июля

Сильно жаре не радуйтесь: предсказываем погоду на зиму по народным приметам июля

Главное — знать, на что обращать внимание

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Жаркий июль предвещает морозный декабрь | Источник: Алексей Варзегов / E1.RUЖаркий июль предвещает морозный декабрь | Источник: Алексей Варзегов / E1.RU

Жаркий июль предвещает морозный декабрь

Источник:

Алексей Варзегов / E1.RU

Второй месяц лета — один из самых хороших «синоптиков» года. По погоде и урожаю в июле можно предсказать, каким будет оставшееся лето, ждать ли раннюю осень, завалит ли нас снегом зимой и чего ждать от следующей весны.

Так, если июль выдастся жарким, то в декабре ударят крепкие морозы. Зато если уродилось много щавеля — вся зима обещает быть теплой.

Более подробный прогноз можно составить по приметам отдельных дней месяца!

  • 1 июля. Жара в этот день обещает, что и весь месяц будет жарким. Также вероятна засуха. Если же до обеда стояла хорошая погода, а потом начался ливень — стоит ждать прохладный и ненастный август;

  • 3 июля. Если льет сильный ливень — дожди будут идти еще 40 дней;

  • 5 июля. У этого дня прямо противоположная примета: если погода солнечная, то тепло простоит еще 50 дней. Дождь в этот день — признак богатого урожая, а сильная жара предвещает холодное начало зимы;

  • 7 июля. Дождь не повод расстраивается, если с неба льет, значит, через несколько дней установится теплая и хорошая погода;

  • 8 июля. Какая погода в этот день, такой она будет ближайшие 40 дней;

  • 9 июля. Пошел сильный дождь — жди ненастную неделю, а если еще и гроза, то всё лето будет сырое. Зато солнечный день обещает хорошую погоду вплоть до осени. Если соберетесь в этот день в лес, посмотрите, много ли там земляники, если да — зима будет морозной;

  • 10 июля. Гроза — предвестник дождей на всё лето;

  • 11 июля. Если кукушка рано перестала куковать, то зима будет ранней и снежной;

  • 13 июля. Здесь тоже дело в кукушке. Если после Петрова дня (12 июля) кукушка не кукует — быть ранней зиме, а если продолжает куковать — лето будет долгим и снег выпадет не скоро;

  • 14 июля. На деревьях стали появляться желтые листья — осень придет рано, а следом за ней и ранняя зима;

  • 15 июля. Много ягод в лесу — признак суровой зимы;

  • 20 июля. Гроза в этот день предсказывает, что и осень будет дождливой и с грозами;

  • 21 июля. Прохладная и дождливая погода — признак суровой зимы, а ясная и теплая погода обещает, что и зима будет без лютых морозов;

  • 24 июля. С березы, клена и осины стала падать листва — в следующем году весна придет рано;

  • 26 июля. Сухая погода в этот день обещала мягкую осень, а дождь — снежную и морозную зиму;

  • 30 июля. Погода в два последних дня июля и первый день августа показывала, какой будет осень. Если идет дождь с грозой — осень будет дождливой, а зимой стоит ждать частые метели с вьюгами. Безоблачный жаркий день — предвестник бесснежной, но суровой зимы;

  • 31 июля. В последний день месяца посмотрите на ели: если шишки только на верхушках деревьев, то морозы придут нескоро, не раньше января.

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Прогноз погоды Лето Июль Народные приметы и поверья
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Комментарии
2
Гость
6 минут
"Сильно жаре не радуйтесь" - да мы и не радовались)
Гость
29 минут
Не учите нас жить.
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Гость
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