«Внутри — Google Pay»: россиянин купил фальшивый iPhone на маркетплейсе и остался с кредитом, но без смартфона

Внешне телефон похож на iPhone, но начинка оказалась не та Источник: читатель 74.RU

Житель Челябинска купил iPhone за 94 тысячи рублей в рассрочку на маркетплейсе, но вместо новенького смартфона получил годовой кредит за подделку. Уже больше двух месяцев он не может вернуть деньги за товар, переписка с техподдержкой результатов не дает. Наши коллеги из 74.RU разбирались в деталях этой истории и рассказывают, что о ситуации говорят в самой компании.

«Заманчивое предложение»

Иван (имя изменено по его просьбе) заказал iPhone 16 Pro Max в начале апреля.

«Там было очень заманчивое предложение с беспроцентной рассрочкой. Я так посчитал, что в течение года платеж по 10 тысяч рублей для меня не критичен, чем сразу отдавать всю сумму, и воспользовался предложением, — говорит он. — При оформлении приложение проскочило через сайт банка, то есть, по сути, это кредит. Прошел заказ, мне подтвердили поступление денег. От банка на Wildberries пришел мой платеж».

Когда смартфон доставили в пункт выдачи, особых подозрений он не вызвал.

«Внешне он напоминал iPhone. Я его в пункте выдачи под камерами открыл, там защитная лента, все признаки нормального легального телефона. Я его включил, он запустился, загорелась эмблема с яблоком. Подтвердил получение нормального товара и пошел домой, — продолжает Иван. — Домой пришел, стал пытаться его активировать, чтобы связать со своим телефоном, а не получается — они друг друга не видят. Дальше стал разбираться и увидел, что в телефоне в предустановленных приложениях присутствует Google Pay, чего в айфоне в принципе не может быть».

Источник: читатель 74.RU

«Подождите, деньги вернутся»

Иван сразу сделал фото и видео, связался с техподдержкой, но через несколько дней ему пришел отказ в возврате товара.

«Я подал апелляцию через личный кабинет, и техподдержка маркетплейса со мной согласилась, признав этот товар подделкой. Они мне прислали QR-код, по которому я 22 апреля вернул товар в пункт выдачи, но каких-либо подтверждающих документов о том, что он сдан, точка выдачи не дала, сказали, что вся информация появится в разделе „Возвраты“ в личном кабинете. В личном кабинете информация не появилась ни завтра, ни послезавтра. В итоге телефон сдал, а документов никаких нет. Только 28 апреля в разделе „Покупки“ в личном кабинете под товаром появилась красная надпись: „Телефон возвращен“», — восстанавливает хронологию событий покупатель.

Иван выдохнул, что деньги скоро вернутся и кредит будет закрыт, но как бы не так.

«Техподдержка сыплет дежурными фразами: „Подождите, деньги вернутся“. В итоге они подтвердили, что получили товар, но так как была оформлена рассрочка через сторонний банк, мне предложили через какой-то сервис связаться с брокером, с помощью которого якобы оформлялась рассрочка, чтобы брокер разобрался с возвратом денежных средств. Представляете? — возмущен он. — Я говорю: „Вы же деньги получили, у меня получателем по кассовому чеку является Wildberries. Почему я должен с каким-то брокером связываться и решать вопросы?“ На что мне техподдержка говорит: „Мы ничего не решаем. В вашем случае нет другого алгоритма, кроме того, чтобы вы сами через брокера решали вопрос по возврату своих денег“. Всё, круг замкнулся».

Эта переписка была в начале мая, с тех пор ничего не изменилось Источник: читатель 74.RU

Через брокера решить вопрос у Ивана не вышло, авторизация на сайте проходит по номеру телефона, а покупатель там не зарегистрирован. В итоге он отправил претензию в головной офис маркетплейса, но ответа нет.

«С момента возврата товара прошло два месяца — телефон забрали, признав его подделкой, деньги не вернули, а ты платишь кредит. Чем закончится моя история, пока неизвестно».

Что говорят в Wildberries

В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили 74.RU, что заявка на возврат денег за телефон уже обработана.