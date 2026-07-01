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Лето «Такси копеечное, цены в кафе ниже, чем дома». Почему этим летом в отпуск стоит ехать в Кисловодск — отзыв туристки

«Такси копеечное, цены в кафе ниже, чем дома». Почему этим летом в отпуск стоит ехать в Кисловодск — отзыв туристки

Она рассказала о ценах, транспорте и интересных местах на курортах КМВ

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Содержание
Нарзанные ванны&nbsp;— архитектурный символ Кисловодска | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruНарзанные ванны&nbsp;— архитектурный символ Кисловодска | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Нарзанные ванны — архитектурный символ Кисловодска

Источник:

Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Наша коллега из Voronezh1.ru Ирина Булгакова отдохнула с семьей в Кисловодске. О ценах, транспорте и интересных туристических местах она рассказала в материале ниже.

Билеты и жилье

Билеты я купила на поезд за 90 суток — так делаю всегда, потому что чем ближе к сезону, тем сложнее выкупить на семью целое купе. Билеты на троих туда и обратно обошлись примерно в 60 тысяч рублей, ребенку положена скидка, а так низ в купе — около 12 тысяч рублей, верх — 10. Туда ехали на двухэтажном московском № 004 — 16 часов в пути, обратно — на фирменном питерском № 049, около 18. В последнем, кстати, нет вагона-ресторана, поэтому еду нужно брать с собой. Зато тут гораздо больше места и гораздо лучше шумоизоляция в купе, чем в модном двухэтажном.

Вокзал Кисловодска очень компактный | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВокзал Кисловодска очень компактный | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Вокзал Кисловодска очень компактный

Источник:

Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Ехали мы на две недели, младший ребенок у меня с пищевой избирательностью, поэтому в отпуске мне нужна кухня. Сняла апартаменты в новом доме у Комсомольского парка — просторная однокомнатная квартира с изолированной спальней, большой кухней-гостиной, балконом за 70 тысяч рублей. Прямо напротив дома — остановка общественного транспорта, так что 5 минут, и ты в центре.

При аренде жилья в Кисловодске стоит учитывать, что город, несмотря на свой скромный размер, имеет серьезные перепады высот. По карте вам показывают, что идти от центра до гостиницы 20 минут, но на месте запросто окажется, что это 20 минут вверх по почти отвесной тропинке с пятью лестницами. Учитывайте это, если у вас есть дети, коляски, больные колени и т. д.

Такси и маршрутки

Повторюсь: городок маленький, пешком можно дойти куда угодно откуда угодно, но иногда просто лень или нет сил. Общественный транспорт ходит по расписанию, стоимость проезда — 35 рублей, везде можно платить картами. Такси очень дешевое, детский тариф только один раз, когда мы уезжали с вокзала до дома, обошелся мне в 200 рублей, потому что в этот период был большой спрос на машины у туристов с нашего поезда. В остальные дни я платила максимум 115 рублей.

Идеально для прогулок

Кисловодск — это место для неспешного созерцательного отдыха. Очень чистый и ухоженный, везде розарии, обрезанные деревья, лавочки. Огромное количество кофеен, никаких тебе дымящих шашлычных, как в Сочи, и предложений купить домашнего вина.

В Кисловодске много внимания уделено оформлению общественных пространств | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВ Кисловодске много внимания уделено оформлению общественных пространств | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Нарзанные ванны&nbsp;— здесь можно купить курс грязевых или минеральных ванн | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruНарзанные ванны&nbsp;— здесь можно купить курс грязевых или минеральных ванн | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
По городу очень много фонтанов, деревья подстрижены по форме | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruПо городу очень много фонтанов, деревья подстрижены по форме | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Нарзанная галерея&nbsp;— вход свободный, минералка бесплатная, если нет своего стаканчика, можно купить здесь за 5 рублей | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruНарзанная галерея&nbsp;— вход свободный, минералка бесплатная, если нет своего стаканчика, можно купить здесь за 5 рублей | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Каскад на улице Дзержинского скоро расцветет | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruКаскад на улице Дзержинского скоро расцветет | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
В парке много укромных уголков, где можно в тишине почитать | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВ парке много укромных уголков, где можно в тишине почитать | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
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Колесо обозрения старенькое, с него можно увидеть весь город | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruКолесо обозрения старенькое, с него можно увидеть весь город | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
На улице от вокзала к нарзанным ваннам вы встретите множество всевозможных Чебурашек, ведь фильм про ушастого снимали здесь | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruНа улице от вокзала к нарзанным ваннам вы встретите множество всевозможных Чебурашек, ведь фильм про ушастого снимали здесь | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Главная улица города — Курортный бульвар. Здесь тебе и рестораны, и магазины с сувенирами, и уличные музыканты, и ярмарки местных мастеров. Бульвар упирается в Кисловодский парк — почти 1000 гектаров рукотворной красоты с проложенными под контролем врачей прогулочными дорожками — терренкурами.

Терренкур — это специально проложенные маршруты для лечебной ходьбы с выверенным перепадом высот, длиной участков. Такая прогулка тренирует и укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную систему, не дает лишней нагрузки на суставы. Главное — выбрать терренкур по себе.

На самый верх парка можно доехать на машине — на такси, поймав частника, дорога займет минут 20. Если вы поддадитесь уговорам местных зазывал, то за 1000 рублей с человека вас сначала провезут по всем городским достопримечательностям, а потом уже доставят на гору. Туда же можно подняться на электрокаре от Колоннады по 700 рублей с человека, а можно на канатке — правда, до Нижней станции нужно еще дойти. В любом случае мой совет — подняться наверх каким-либо подручным способом точно стоит, а спускаться лучше пешком. Более 5 километров пути под силу даже ребенку. С уважением смотрела на старичков и старушек, которые с палками для скандинавской ходьбы бодро сновали и вверх, и вниз.

Кстати, Кисловодск находится на высоте почти 1200 метров над уровнем моря, и дышится здесь совсем иначе. Воздух в городе очень чистый, машин здесь, по сравнению с Воронежем, почти и нет. Пробок, кстати, тоже нет.

На самую высокую точку кисловодского парка можно попасть на такси, в хорошую погоду оттуда виден Эльбрус | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruНа самую высокую точку кисловодского парка можно попасть на такси, в хорошую погоду оттуда виден Эльбрус | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Виды невероятные | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВиды невероятные | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Заблудиться не получится | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruЗаблудиться не получится | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Памятник Лермонтову&nbsp;— популярная достопримечательность, это заметно | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruПамятник Лермонтову&nbsp;— популярная достопримечательность, это заметно | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Постоять рядом с Михаилом Юрьевичем, чтобы полюбоваться на город внизу, бесценно | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruПостоять рядом с Михаилом Юрьевичем, чтобы полюбоваться на город внизу, бесценно | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Кисловодский парк имеет площадь почти 1000 гектаров, он полностью рукотворный | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruКисловодский парк имеет площадь почти 1000 гектаров, он полностью рукотворный | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
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Выходов из парка несколько | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВыходов из парка несколько | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Даже длительные прогулки по терренкурам не утомляют | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruДаже длительные прогулки по терренкурам не утомляют | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Очень много локаций для красивых снимков | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruОчень много локаций для красивых снимков | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Начать утро с чашки кофе на вершине мира&nbsp;— идеально, особенно с учетом того, что цены здесь точно такие же, как в кофейнях внизу | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruНачать утро с чашки кофе на вершине мира&nbsp;— идеально, особенно с учетом того, что цены здесь точно такие же, как в кофейнях внизу | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Терренкуры | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruТерренкуры | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Календарь в парке, на котором меняются даты | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruКалендарь в парке, на котором меняются даты | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Любителям прогулок, кстати, стоит учитывают один нюанс: за две недели, что мы были в Кисловодске, прогноз погоды в телефоне ни разу не совпал с тем, что происходило на улице. Бывало даже так: прямо в моменте телефон тебе показывает дождь и грозу, а на небе ни облачка, и наоборот. Как оказалось, так тут всегда. Прогнозы синоптиков в горах не работают.

 — Зацепится какая-нибудь тучка за гору и висит над городом, поливает, — говорит мне таксист, которого я спросила, что у них тут с прогнозами происходит. — Или наоборот: должен быть дождь, а гора тучку не пускает.

Кстати, он дал совет: если вы собираетесь на Эльбрус, утром перед выездом смотрите по онлайн-камерам, что происходит на горе. Если там туман, дождь и ничего не видно, ехать не стоит.

Минеральная вода

Минералку ходят пить в нарзанную галерею на Курортном бульваре. Можно приходить со своей посудой, бумажные стаканчики продают на месте по 5 рублей. Я купила себе невероятной красоты бюветницу в фирменном магазине кисловодского фарфора.

Бюветница — кружка с носиком-ручкой, предназначенная для употребления минеральной воды из бюветов. Носик помогает дозировать минералку (залпом ее не пьют), охраняет от воздействия минералки зубную эмаль и дает возможность с комфортом пить воду, которая зачастую пахнет не очень приятно.

В нарзанной галерее несколько бюветов с водой разного вкуса | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВ нарзанной галерее несколько бюветов с водой разного вкуса | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Из бюветницы пить куда интереснее, чем из банального стаканчика | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruИз бюветницы пить куда интереснее, чем из банального стаканчика | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Мне понравилась доломитная холодная вода (еще она тут есть теплая, но ее пить не очень приятно). Сульфидную я попробовала, но пить не стала: железистый вкус, резковатый запах. Конечно, хлебать дармовую минералку в бювете ведрами не стоит, по-хорошему нужна консультация врача, сколько и какую пить. Если есть проблемы с ЖКТ, то минеральные возлияния могут ситуацию усугубить. Но после прогулки по парку выпить стаканчик свеженькой, только вот из-под земли водички приятно.

Культурный отдых

Кисловодск — маленький город, но здесь находится одна из старейших филармоний в России — здание построено в 1895 году. Красивейшее здание, огромные залы, и… настоящий орган! Обязательно сходите на концерт, сюда регулярно приезжают столичные органисты.

Сейчас здание на ремонте и реставрации, закрыто сетками и лесами, поэтому увидеть его во всей красе пока можно только на открытках.

Старинная открытка | Источник: Kursal.ru Старинная открытка | Источник: Kursal.ru
Немецкий орган&nbsp;— настоящий, а не цифровая поделка | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruНемецкий орган&nbsp;— настоящий, а не цифровая поделка | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Портреты известных композиторов написаны современным художником | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruПортреты известных композиторов написаны современным художником | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

В Кисловодске находится музей-усадьба художника-передвижника Николая Ярошенко. Его самая известная картина «Всюду жизнь» находится в Третьяковке. Милейший уютнейший музей с прекрасным садом, в котором растут маки размером со сковородку и глицинии. Цена билета для взрослого — 600 рублей, для детей и студентов — скидки.

Музей Николая Ярошенко | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruМузей Николая Ярошенко | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Здесь много работ хозяина и его коллег-передвижников | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruЗдесь много работ хозяина и его коллег-передвижников | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Музей Николая Ярошенко | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruМузей Николая Ярошенко | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Портрет Ивана Крамского | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruПортрет Ивана Крамского | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Огромные маки | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruОгромные маки | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Оригинал картины находится в Третьяковке | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruОригинал картины находится в Третьяковке | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
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Музей Николая Ярошенко | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruМузей Николая Ярошенко | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
В саду цветут и благоухают глицинии | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВ саду цветут и благоухают глицинии | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

В Кисловодске находится музей-дача Шаляпина. Один из самых известных оперных певцов в истории музыки регулярно снимал дома на КМВ. В местной филармонии он тоже частенько выступал. На сайте музея есть расписание экскурсий и время для свободного осмотра дома.

Экскурсия на Эльбрус

Масса турагентств продает экскурсии в горы: Архыз, Джылы Су, Домбай. Но в первую очередь нужно побывать на Эльбрусе. Поездка с группой займет 12 часов минимум, включает в себя Эльбрус, Чегет и Долину Нарзанов, обойдется с подъемниками и обедом примерно в 10 тысяч рублей на человека.

Во-первых, это красиво. Тут я поняла, что горы вообще очень разные. До этого я была на Роза Хуторе, но те горы и эти — это две большие разницы. Эльбрус — величественный, суровый, настоящий. Словами передать энергетику места невозможно. Добраться сюда можно и на своей машине, указатели не дадут заблудиться. От большой парковки у подножия Эльбруса до канатки ходят бесплатные шаттлы. Канатка поднимается на высоту 3847 метров. Дышать здесь сложнее.

После Эльбруса вы едете на Чегет. Здесь снимали фильмы «Завтрак с видом на Эльбрус» и «Вертикаль». Кафе «Ай», в котором бывали Визбор и Высоцкий, всё еще работает.

В хорошую погоду Эльбрус виден за 200 километров | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВ хорошую погоду Эльбрус виден за 200 километров | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Старая канатка как экспонат | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruСтарая канатка как экспонат | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Подъем на самый верх занимает 40 минут, высота над уровнем моря последней станции канатки&nbsp;— 3847 метров | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruПодъем на самый верх занимает 40 минут, высота над уровнем моря последней станции канатки&nbsp;— 3847 метров | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Облака, формирующиеся на вершинах Эльбруса, похожи на шляпы | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruОблака, формирующиеся на вершинах Эльбруса, похожи на шляпы | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
В июне здесь еще горнолыжный сезон в разгаре | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВ июне здесь еще горнолыжный сезон в разгаре | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Сейчас тут работает современная канатка | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruСейчас тут работает современная канатка | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
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В местных кафе обязательно надо пробовать хычины&nbsp;— тонкие лепешки с начинкой | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВ местных кафе обязательно надо пробовать хычины&nbsp;— тонкие лепешки с начинкой | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
После Эльбруса&nbsp;— заезд на Чегет, здесь уже другие виды | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruПосле Эльбруса&nbsp;— заезд на Чегет, здесь уже другие виды | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Дорога к Долине Нарзанов | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruДорога к Долине Нарзанов | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Здесь старая открытая канатка, поездка на которой&nbsp;— отдельный аттракцион | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruЗдесь старая открытая канатка, поездка на которой&nbsp;— отдельный аттракцион | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Подъемник на Чегет, где находится кафе «Ай», которое любили Визбор и Высоцкий | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruПодъемник на Чегет, где находится кафе «Ай», которое любили Визбор и Высоцкий | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Вас обязательно завезут в Долину Нарзанов — большую поляну, на которой в пяти местах прямо из земли течет минеральная вода. Люди обустроили там небольшие фонтанчики, чтобы текло это всё не по земле. Санитарное состояние этих фонтанчиков вызывает вопросы, но туристы и экскурсоводы пьют воду без страха. На вкус — нарзан, как в бутылках. Здесь очень много лавок с сувенирами: приправами, сыром, чаем и т. д.

Конные прогулки&nbsp;— еще один вид развлечения для туристов | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruКонные прогулки&nbsp;— еще один вид развлечения для туристов | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
За 3,5 часа прогулки верхом по окрестностям города берут 4500 | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruЗа 3,5 часа прогулки верхом по окрестностям города берут 4500 | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Лошади спокойные, инструкторы грамотные, даже новичкам не страшно | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruЛошади спокойные, инструкторы грамотные, даже новичкам не страшно | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Пятигорск и музей Лермонтова

В Пятигорск возят массу экскурсий по лермонтовским местам. Стоит удовольствие около 2–3 тысяч рублей с человека в зависимости от программы. Гораздо выгоднее ехать самостоятельно. Электричка до Пятигорска идет 30 минут и стоит 150 рублей. От вокзала идет автобус № 1, маршрут которого пролегает через все интересные туристам места. За 45 рублей вы доезжаете до конечной у Провала и оттуда двигаетесь к вокзалу. Очень удобно.

Путь к озеру Провал лежит через тоннель в горе

Источник:

Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Итак, Провал. Кто читал и смотрел «12 стульев», тот не заглянуть к Остапу просто не сможет. Вход свободный. Дыхание придется задержать. Подземное озеро источает ароматы сероводорода, которые отлично чувствуются и вокруг.

Провал — карстовое образование в горе Машук, заполненное водой. Озеро великолепного бирюзового цвета, огороженное решеткой, чтобы туристы не пытались в него залезть. Вода в нем всегда теплая — до +28 градусов, говорят, лечебная, глубина водоема доходит до 11 метров. Сверху оно выглядит как огромная воронка. Тоннель, который ведет к озеру, в длину составляет 43 метра.

Из-под горы течет такой же благоухающий источник, в котором нежатся туристы. Дети плещутся в лужах у входа.

Озеро Провал огорожено забором | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruОзеро Провал огорожено забором | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Оно очень красивое, но пахнет… | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruОно очень красивое, но пахнет… | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Запах чувствуется уже у входа | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruЗапах чувствуется уже у входа | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Тоннель к озеру составляет 43 метра в длину | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruТоннель к озеру составляет 43 метра в длину | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
К Остапу очередь | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruК Остапу очередь | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruИсточник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
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«Бесстыжие ванны»&nbsp;— туристы купаются в благоухающем оздоровительном источнике у Провала | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru«Бесстыжие ванны»&nbsp;— туристы купаются в благоухающем оздоровительном источнике у Провала | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Если от Провала вы по дороге просто спуститесь вниз, то в 20 минутах ходьбы найдете станцию канатки, которая поднимет вас на вершину Машук. Вид на город оттуда великолепен. За 500 рублей взрослого туриста прокатят туда и обратно. За 300 — только туда. Канатка работает не каждый день, поэтому, если вы едете в Пятигорск из другого города, сверьтесь с расписанием, чтобы попасть везде.

Вид с горы Машук на Пятигорск

Источник:

Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Прямо у станции канатки остановка транспорта, где вы ждете всё тот же автобус № 1 и едете до музея Лермонтова. Довольно большой музей, в комплекс которого входит и дом, где жил поэт, и дом его друга — композитора Алябьева. Вход во все локации музея — 400 рублей, для студентов и детей — 300.

Домик Лермонтова утопает в цветах | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruДомик Лермонтова утопает в цветах | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Территория музея довольно большая | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruТерритория музея довольно большая | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
В коллекции много личных вещей поэта | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВ коллекции много личных вещей поэта | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Скромность обстановки поражает | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruСкромность обстановки поражает | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Домик очень маленький | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruДомик очень маленький | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Можно взять аудиогид | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruМожно взять аудиогид | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
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В музее много картин, скульптур, посвященных поэту | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВ музее много картин, скульптур, посвященных поэту | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Канатка на горе Машук | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruКанатка на горе Машук | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Я не знала, что Лермонтов очень прилично рисовал, в музее много его акварелей | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruЯ не знала, что Лермонтов очень прилично рисовал, в музее много его акварелей | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
В музее Алябьева можно услышать знаменитые романсы в исполнении лучших певцов | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВ музее Алябьева можно услышать знаменитые романсы в исполнении лучших певцов | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

В музее Алябьева — того самого, что написал романс «Соловей», — очень много интерактива: по всему дому висят наушники, в которых можно услышать, как звучат старинные кавказские инструменты, исполнение популярных романсов. Здесь понравится детям.

Что привезти из Кисловодска

Сразу отмечу, что цены на продукты здесь аналогичны нашим «Пятерочкам» и «Магнитам». А вот в кафе — даже ниже тех, что в Воронеже. С учетом того, что от курорта ты изначально ждешь завышенных ценников, это приятно удивляет. В лучшей кофейне города на Курортном бульваре большая кружка американо стоит 200 рублей, а огромный кусок торта — 300.

Из Кисловодска обязательно нужно привезти фарфор. В фирменных магазинах столько красоты, что выбор вазы или чашки превращается в мучительный процесс. Секрет покупательских восторгов — фарфоровые цветы, которые от живых не отличить. Работа тончайшая. В желании забрать всё, на что упал глаз, тебя останавливают только цены. Маленькая ваза в среднем стоит 5000 рублей.

Все эти цветы&nbsp;— васильки, одуванчики, ландыши, незабудки&nbsp;— фарфор ручной работы | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruВсе эти цветы&nbsp;— васильки, одуванчики, ландыши, незабудки&nbsp;— фарфор ручной работы | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Эта ваза теперь напоминает мне об отпуске | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ruЭта ваза теперь напоминает мне об отпуске | Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru
Источник: Большая чашка кофе и огромный кусок торта&nbsp;— 500 рублейИсточник: Большая чашка кофе и огромный кусок торта&nbsp;— 500 рублей

На каждом углу здесь продают конфеты из Нальчика — с огромным количеством орехов, очень приличный грильяж и косметику с тамбуканской грязью. Для любителей «покрепче» сувениры можно выбрать в магазинах заводов «Стрижамент» и «Прасковейский».

Вывод

Мы совсем не пожалели, что вместо традиционного моря в этом году выбрали Кавминводы. Здесь всё располагает к неспешному и действительно оздоровительному отдыху. В Кисловодске есть большое озеро с пляжем, так что летом тут можно и купаться, если без водных процедур вы отпуска не представляете. Но главная ценность — это возможность гулять в огромных ухоженных парках и дышать чистым воздухом.

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