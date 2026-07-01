«Такси копеечное, цены в кафе ниже, чем дома». Почему этим летом в отпуск стоит ехать в Кисловодск — отзыв туристки

Нарзанные ванны — архитектурный символ Кисловодска Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Наша коллега из Voronezh1.ru Ирина Булгакова отдохнула с семьей в Кисловодске. О ценах, транспорте и интересных туристических местах она рассказала в материале ниже.

Билеты и жилье

Билеты я купила на поезд за 90 суток — так делаю всегда, потому что чем ближе к сезону, тем сложнее выкупить на семью целое купе. Билеты на троих туда и обратно обошлись примерно в 60 тысяч рублей, ребенку положена скидка, а так низ в купе — около 12 тысяч рублей, верх — 10. Туда ехали на двухэтажном московском № 004 — 16 часов в пути, обратно — на фирменном питерском № 049, около 18. В последнем, кстати, нет вагона-ресторана, поэтому еду нужно брать с собой. Зато тут гораздо больше места и гораздо лучше шумоизоляция в купе, чем в модном двухэтажном.

Вокзал Кисловодска очень компактный Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Ехали мы на две недели, младший ребенок у меня с пищевой избирательностью, поэтому в отпуске мне нужна кухня. Сняла апартаменты в новом доме у Комсомольского парка — просторная однокомнатная квартира с изолированной спальней, большой кухней-гостиной, балконом за 70 тысяч рублей. Прямо напротив дома — остановка общественного транспорта, так что 5 минут, и ты в центре.

При аренде жилья в Кисловодске стоит учитывать, что город, несмотря на свой скромный размер, имеет серьезные перепады высот. По карте вам показывают, что идти от центра до гостиницы 20 минут, но на месте запросто окажется, что это 20 минут вверх по почти отвесной тропинке с пятью лестницами. Учитывайте это, если у вас есть дети, коляски, больные колени и т. д.

Такси и маршрутки

Повторюсь: городок маленький, пешком можно дойти куда угодно откуда угодно, но иногда просто лень или нет сил. Общественный транспорт ходит по расписанию, стоимость проезда — 35 рублей, везде можно платить картами. Такси очень дешевое, детский тариф только один раз, когда мы уезжали с вокзала до дома, обошелся мне в 200 рублей, потому что в этот период был большой спрос на машины у туристов с нашего поезда. В остальные дни я платила максимум 115 рублей.

Идеально для прогулок

Кисловодск — это место для неспешного созерцательного отдыха. Очень чистый и ухоженный, везде розарии, обрезанные деревья, лавочки. Огромное количество кофеен, никаких тебе дымящих шашлычных, как в Сочи, и предложений купить домашнего вина.

+2

Главная улица города — Курортный бульвар. Здесь тебе и рестораны, и магазины с сувенирами, и уличные музыканты, и ярмарки местных мастеров. Бульвар упирается в Кисловодский парк — почти 1000 гектаров рукотворной красоты с проложенными под контролем врачей прогулочными дорожками — терренкурами.

Терренкур — это специально проложенные маршруты для лечебной ходьбы с выверенным перепадом высот, длиной участков. Такая прогулка тренирует и укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную систему, не дает лишней нагрузки на суставы. Главное — выбрать терренкур по себе.

На самый верх парка можно доехать на машине — на такси, поймав частника, дорога займет минут 20. Если вы поддадитесь уговорам местных зазывал, то за 1000 рублей с человека вас сначала провезут по всем городским достопримечательностям, а потом уже доставят на гору. Туда же можно подняться на электрокаре от Колоннады по 700 рублей с человека, а можно на канатке — правда, до Нижней станции нужно еще дойти. В любом случае мой совет — подняться наверх каким-либо подручным способом точно стоит, а спускаться лучше пешком. Более 5 километров пути под силу даже ребенку. С уважением смотрела на старичков и старушек, которые с палками для скандинавской ходьбы бодро сновали и вверх, и вниз.

Кстати, Кисловодск находится на высоте почти 1200 метров над уровнем моря, и дышится здесь совсем иначе. Воздух в городе очень чистый, машин здесь, по сравнению с Воронежем, почти и нет. Пробок, кстати, тоже нет.

+6

Любителям прогулок, кстати, стоит учитывают один нюанс: за две недели, что мы были в Кисловодске, прогноз погоды в телефоне ни разу не совпал с тем, что происходило на улице. Бывало даже так: прямо в моменте телефон тебе показывает дождь и грозу, а на небе ни облачка, и наоборот. Как оказалось, так тут всегда. Прогнозы синоптиков в горах не работают.

— Зацепится какая-нибудь тучка за гору и висит над городом, поливает, — говорит мне таксист, которого я спросила, что у них тут с прогнозами происходит. — Или наоборот: должен быть дождь, а гора тучку не пускает.

Кстати, он дал совет: если вы собираетесь на Эльбрус, утром перед выездом смотрите по онлайн-камерам, что происходит на горе. Если там туман, дождь и ничего не видно, ехать не стоит.

Минеральная вода

Минералку ходят пить в нарзанную галерею на Курортном бульваре. Можно приходить со своей посудой, бумажные стаканчики продают на месте по 5 рублей. Я купила себе невероятной красоты бюветницу в фирменном магазине кисловодского фарфора.

Бюветница — кружка с носиком-ручкой, предназначенная для употребления минеральной воды из бюветов. Носик помогает дозировать минералку (залпом ее не пьют), охраняет от воздействия минералки зубную эмаль и дает возможность с комфортом пить воду, которая зачастую пахнет не очень приятно.

Мне понравилась доломитная холодная вода (еще она тут есть теплая, но ее пить не очень приятно). Сульфидную я попробовала, но пить не стала: железистый вкус, резковатый запах. Конечно, хлебать дармовую минералку в бювете ведрами не стоит, по-хорошему нужна консультация врача, сколько и какую пить. Если есть проблемы с ЖКТ, то минеральные возлияния могут ситуацию усугубить. Но после прогулки по парку выпить стаканчик свеженькой, только вот из-под земли водички приятно.

Культурный отдых

Кисловодск — маленький город, но здесь находится одна из старейших филармоний в России — здание построено в 1895 году. Красивейшее здание, огромные залы, и… настоящий орган! Обязательно сходите на концерт, сюда регулярно приезжают столичные органисты.

Сейчас здание на ремонте и реставрации, закрыто сетками и лесами, поэтому увидеть его во всей красе пока можно только на открытках.

В Кисловодске находится музей-усадьба художника-передвижника Николая Ярошенко. Его самая известная картина «Всюду жизнь» находится в Третьяковке. Милейший уютнейший музей с прекрасным садом, в котором растут маки размером со сковородку и глицинии. Цена билета для взрослого — 600 рублей, для детей и студентов — скидки.

+2

В Кисловодске находится музей-дача Шаляпина. Один из самых известных оперных певцов в истории музыки регулярно снимал дома на КМВ. В местной филармонии он тоже частенько выступал. На сайте музея есть расписание экскурсий и время для свободного осмотра дома.

Экскурсия на Эльбрус

Масса турагентств продает экскурсии в горы: Архыз, Джылы Су, Домбай. Но в первую очередь нужно побывать на Эльбрусе. Поездка с группой займет 12 часов минимум, включает в себя Эльбрус, Чегет и Долину Нарзанов, обойдется с подъемниками и обедом примерно в 10 тысяч рублей на человека.

Во-первых, это красиво. Тут я поняла, что горы вообще очень разные. До этого я была на Роза Хуторе, но те горы и эти — это две большие разницы. Эльбрус — величественный, суровый, настоящий. Словами передать энергетику места невозможно. Добраться сюда можно и на своей машине, указатели не дадут заблудиться. От большой парковки у подножия Эльбруса до канатки ходят бесплатные шаттлы. Канатка поднимается на высоту 3847 метров. Дышать здесь сложнее.

После Эльбруса вы едете на Чегет. Здесь снимали фильмы «Завтрак с видом на Эльбрус» и «Вертикаль». Кафе «Ай», в котором бывали Визбор и Высоцкий, всё еще работает.

+5

Вас обязательно завезут в Долину Нарзанов — большую поляну, на которой в пяти местах прямо из земли течет минеральная вода. Люди обустроили там небольшие фонтанчики, чтобы текло это всё не по земле. Санитарное состояние этих фонтанчиков вызывает вопросы, но туристы и экскурсоводы пьют воду без страха. На вкус — нарзан, как в бутылках. Здесь очень много лавок с сувенирами: приправами, сыром, чаем и т. д.

Пятигорск и музей Лермонтова

В Пятигорск возят массу экскурсий по лермонтовским местам. Стоит удовольствие около 2–3 тысяч рублей с человека в зависимости от программы. Гораздо выгоднее ехать самостоятельно. Электричка до Пятигорска идет 30 минут и стоит 150 рублей. От вокзала идет автобус № 1, маршрут которого пролегает через все интересные туристам места. За 45 рублей вы доезжаете до конечной у Провала и оттуда двигаетесь к вокзалу. Очень удобно.

Путь к озеру Провал лежит через тоннель в горе Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Итак, Провал. Кто читал и смотрел «12 стульев», тот не заглянуть к Остапу просто не сможет. Вход свободный. Дыхание придется задержать. Подземное озеро источает ароматы сероводорода, которые отлично чувствуются и вокруг.

Провал — карстовое образование в горе Машук, заполненное водой. Озеро великолепного бирюзового цвета, огороженное решеткой, чтобы туристы не пытались в него залезть. Вода в нем всегда теплая — до +28 градусов, говорят, лечебная, глубина водоема доходит до 11 метров. Сверху оно выглядит как огромная воронка. Тоннель, который ведет к озеру, в длину составляет 43 метра.

Из-под горы течет такой же благоухающий источник, в котором нежатся туристы. Дети плещутся в лужах у входа.

+1

Если от Провала вы по дороге просто спуститесь вниз, то в 20 минутах ходьбы найдете станцию канатки, которая поднимет вас на вершину Машук. Вид на город оттуда великолепен. За 500 рублей взрослого туриста прокатят туда и обратно. За 300 — только туда. Канатка работает не каждый день, поэтому, если вы едете в Пятигорск из другого города, сверьтесь с расписанием, чтобы попасть везде.

Вид с горы Машук на Пятигорск Источник: Ирина Булгакова / Voronezh1.ru

Прямо у станции канатки остановка транспорта, где вы ждете всё тот же автобус № 1 и едете до музея Лермонтова. Довольно большой музей, в комплекс которого входит и дом, где жил поэт, и дом его друга — композитора Алябьева. Вход во все локации музея — 400 рублей, для студентов и детей — 300.

+4

В музее Алябьева — того самого, что написал романс «Соловей», — очень много интерактива: по всему дому висят наушники, в которых можно услышать, как звучат старинные кавказские инструменты, исполнение популярных романсов. Здесь понравится детям.

Что привезти из Кисловодска

Сразу отмечу, что цены на продукты здесь аналогичны нашим «Пятерочкам» и «Магнитам». А вот в кафе — даже ниже тех, что в Воронеже. С учетом того, что от курорта ты изначально ждешь завышенных ценников, это приятно удивляет. В лучшей кофейне города на Курортном бульваре большая кружка американо стоит 200 рублей, а огромный кусок торта — 300.

Из Кисловодска обязательно нужно привезти фарфор. В фирменных магазинах столько красоты, что выбор вазы или чашки превращается в мучительный процесс. Секрет покупательских восторгов — фарфоровые цветы, которые от живых не отличить. Работа тончайшая. В желании забрать всё, на что упал глаз, тебя останавливают только цены. Маленькая ваза в среднем стоит 5000 рублей.

На каждом углу здесь продают конфеты из Нальчика — с огромным количеством орехов, очень приличный грильяж и косметику с тамбуканской грязью. Для любителей «покрепче» сувениры можно выбрать в магазинах заводов «Стрижамент» и «Прасковейский».

Вывод