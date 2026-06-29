Бесплатные спектакли и вечеринка на центральной площади: афиша событий в Ярославле на неделю

В Ярославле целая неделя будет наполнена бесплатными событиями Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Второй месяц лета в Ярославле начнется с театральной недели и кинофестиваля. А ещё фестиваля поэзии. Афиша событий выдалась очень насыщенной. Рассказываем, куда можно сходить в Ярославле на неделе 29 июня по 5 июля.

Бесплатные шоу и спектакль в понедельник

Спектакли

18:00 — маппет-шоу «Ожившая кукла» (0+) на Даманском острове в рамках «Театральной недели». Музыкальное юмористическое представление покажет театр кукол «Лавка чудес» из ДК «Магистраль». Вход свободный.

18:30 — спектакль «Фёдор Волков. Восхождение» (16+) на основной сцене Волковского театра. Это история о жизненном пути основателя Первого русского театра — Федора Григорьевича Волкова. Спектакль пройдёт в рамках «Театральной недели». Билеты от 300 до 2000 рублей.

19:00 — музыкальный спектакль «Юнона и Авось» (12+) на Советской площади. На сцене выступит филармоническая хоровая капелла в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

Кинопоказы

19:00 — проект «Закрытый показ» (18+) от команды «Нефть» в арт-пространстве «Балкон». Просмотр фильма, название которого зрители узнают прямо перед самим показом. Тема этого вечера — искусство, мафия и шедевр Данте. Билеты 500 рублей.

Экскурсии

19:00 — благотворительная экскурсия «Город за фасадами. Железная слобода» (0+) от Культурно-просветительского центра «Ставрос». Начало и конец у Воздвиженского храма, своим маршрутом по городу проведёт Роман Бродский. Он расскажет о Железной слободе, Петропавловской церкви и о других тонкостях духовной жизни Ярославля в прошлом. Билеты 350 рублей.

Концерт на Советской площади для всех во вторник

Развлекательные программы

18:00 — развлекательная программа «Двое из ларца» (0+) на Даманском острове. Команда ДК «Радий» проведёт её в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

Концерты

19:00 — концерт Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра (0+) на Советской площади. Под руководством маэстро Василия Валитова коллектив выступит в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

Спектакли

19:00 — спектакль «Невесты транзитом» (16+). В Доме актёра им. Сергея Пускепалиса расскажут историю двух друзей — успешного архитектора Михаила и простого парня Андрея. Андрею придётся распутать клубок интриг, которые устроил Михаил. Билеты от 1600 до 2000 рублей.

Кинопоказы

19:00 — спецпоказ фильма «Доктор Кинси» (18+) от команды «Нефть» в пространстве «Кущи». Встречу проведёт Яна Драганова — эксперт в вопросах сексологии. Этот фильм — история исследователя, который осмелился изучать то, о чём в прошлом веке предпочитали молчать. Билеты 1000 рублей.

Концерт Надежды Бабкиной в среду

Развлекательные программы

17:00 — программа «Ярославские сказки» (0+) на Даманском острове. Её проведёт команда клуба «Школа русской культуры» из ДК «Строитель» в рамках фестиваля «Театральной недели». Вход свободный.

Концерты

Бесплатный концерт для жителей с Надеждой Бабкиной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

19:00 — концерт Надежды Бабкиной (0+) на Советской площади. Совместно с ансамблем «Русская песня» народная артистка выступит в центре Ярославля в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

Встречи

18:00 — творческий вечер «Всё начинается с любви» (16+) в выставочном зале Некрасовской библиотеки. На мероприятии пройдёт презентация поэтических сборников Татьяны Белянко и Наташи Ридаль, новинок издательства «Факел». Слушателей ждет поэтический баттл и музыкальные номера. Вход свободный.

Кинопоказы

21:15 — показ фильма с обсуждением «Следствие ведут овечки» (18+) от команды «Нефть» на веранде ресторана «Райские сады» (ул. Свободы, 87А). Каждый вечер пастух Джордж Харди собирает своё стадо и читает им детективные истории в уверенности, что овцы не понимают ни слова. Но Джорджа находят мёртвым, и стадо берётся за расследование. Билеты 500 рублей.

Три бесплатных спектакля в четверг

Развлекательные программы

18:00 — детская программа «Лесной детектив» (0+) на Даманском острове. Её проведёт команда ДК «Нефтяник» в рамках фестиваля «Театральной недели». Вход свободный.

Спектакли

15:00 — кукольный спектакль «Золотой цыплёнок» (0+) на Советской площади. Труппа ярославского театра кукол выступит бесплатно в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

19:00 — спектакль «№ 13» (16+) сыграет на сцене на Советской площади труппа ярославский ТЮЗа. Это комедия И. Ларина, которая пройдёт в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

Дискотека с DJ Pablo на центральной площади в пятницу

Развлекательные программы

15:00 — квест «ДАЛЬняя планета» (0+) на Даманском острове. Ярославский колледж культуры проведёт его к 225-летию со дня рождения В. И. Даля в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

18:00 — интерактивная программа «Штурм крепости знаний» (0+) на Даманском острове. Её проведёт команда ДК «Нефтяник» в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

Концерты

20:00 — вечерняя детская дискотека (6+) на Советской площади. На вечере будет DJ Pablo. Вход свободный.

Спектакли

16:00 — спектакль «Как Кощей на Василисе женился» (0+) на Советской площади. Его сыграет труппа Рыбинского драматического театра в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

19:00 — музыкально-поэтический спектакль «Русь» (0+) на Советской площади. Его сыграет команды театра эстрады «Весёлая семейка» из ДК им. Добрынина в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

Праздник поэзии, Братья Гримм и кинофестиваль в субботу

Фестивали

10:00-22:00 — 59-ый Некрасовский праздник поэзии (0+) на территории Музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха». В программе концерт, выступления поэтов, ярмарка, экскурсии по музею. Подробную программу можно узнать на сайте музея.

В Ярославле устроят встречу с актером Федором Добронравовым Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

16:00 — красная дорожка кинофестиваля «В кругу семьи» (0+) у КЗЦ «Миллениум». Среди актёров, которые на ней будут, Никита Сергеевич Михалков, Фёдор Добронравов, Роман Курцын, Ксения Алферова, Александр Самойленко, Полина Максимова и многие другие. Вход свободный.

Концерты

15:00 — бесплатный концерт группы «Братья Гримм» (0+) у КЗЦ «Миллениум» в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Вход свободный.

18:00 — концерт «Тебе поём» (0+) в стенах Богоявленской церкви от камерного хора «Возрождение». Хор носит звание народного коллектива, в программе будут произведения религиозной тематики от русских композиторов XIX–XX веков. Билеты 500 рублей.

Спектакли

14:00 — театральное шествие (0+) на Советской площади. Яркое шествие актёров и выступающих пройдёт в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

16:00 — спектакль «Три медведя» (0+) на Даманском острове. Его в рамках «Театральной недели» бесплатно проведёт ярославский театр кукол. Вход свободный.

18:00 — спектакль «Детективное агентство Синий заяц» (16+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. По сюжету в разорившееся детективное агентство приходит новая клиентка, чтобы нанять себе охрану. Зрителя погрузят в расследование, в котором придётся понять, что значит для героев таинственный Синий заяц. Билеты от 1300 до 1700 рублей.

19:00 — спектакль-концерт «Поэзия созидания» (12+) на Советской площади. Театр-студия «12» проведёт выступление по стихам Н. В. Михалкова. Билеты от 200 до 800 рублей на сайте КЗЦ «Миллениум».

Встречи

16:00 — творческая встреча с Сергеем Строканем (16+) в выставочном зале Некрасовской библиотеки. Это журналист, политолог и писатель. Вход свободный.

17:00 — творческая встреча «Как рождается кукла» (0+) на Даманском острове. Её проведёт Ярославский театр кукол в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

Кинопоказы

10:30 — бесплатный показ фильма «Второй дневник Паулины П.» (6+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Его покажут в 3 зале «Киномакса» в Ауре. Это детская комедия, созданная совместно представителями Хорватии, Сербии и Словении. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

11:00 — бесплатный показ детской кинопрограммы короткометражного кино (0+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». В первом сеансе покажут 11 небольших анимационных фильмов во 2 зале «Киномакса» в Ауре. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

12:30 — бесплатный показ фильма «Чучело» (12+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи» в 3 зале «Киномакса» в Ауре. По сюжету Аня Зайцева берёт на себя вину своего друга Миши Волкова и становится объектом травли одноклассников в реальном мире и соцсетях. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

13:00 — бесплатный показ детской кинопрограммы короткометражного кино (6+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». На втором сеансе покажут 8 небольших мультипликационных фильмов во 2 зале «Киномакса» в Ауре. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

15:00 — бесплатный показ короткометражного кино (12+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Во 2 зале «Киномакса» в Ауре покажут 3 фильма из разных стран: России, Франции и Южной Кореи. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

17:00 — бесплатный показ короткометражного кино (12+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Во 2 зале «Киномакса» в Ауре покажут 5 фильмов из разных стран: России, Японии, Ирана и Южной Кореи. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

18:00 — бесплатный показ фильма «Яблоко от яблони» (12+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Его покажут в 3 зале «Киномакса» в Ауре. Это семейная драма о пенсионера из маленького городка в Пуэрто-Рико, чья жизнь резко меняется после того, как его дочь впадает в кому. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

19:00 — бесплатный показ короткометражного кино (18+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Во 2 зале «Киномакса» в Ауре покажут 9 фильмов из разных стран: России, Турции, Египта, Индии, Италии и Ирана. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

20:00 — бесплатный показ фильма «Последний шанс» (16+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Его покажут в 3 зале «Киномакса» в Ауре. Это спортивная драма о боксёре Анджело, чья жизнь меняется после одного шанса: участие в крупном и престижном бою может стать для него настоящим искуплением. Он начинает тренироваться не только ради выживания, но и ради надежды. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

Экскурсии

11:30 — аудиопрогулка по Красноперекопскому району «Вокруг фабрики» (12+) от команды «Textil». Билеты 500 рублей.

Федор Добронравов и бесплатное кино в воскресенье

Концерты

18:00 — сольный концерт артиста «Tuborosho» (16+) в «Руки вверх! Бар». Он приедет в рамках тура «Fastlife Tour», сыграет свои песни. Певец играет в жанре рэпа. Билеты от 1290 до 2390 рублей.

Спектакли

15:00 — спектакль «Вождь краснокожих» (6+) на Советской площади. Труппа ярославского ТЮЗа сыграет его бесплатно в рамках «Театральной недели». Вход свободный.

19:00 — бесплатный спектакль от Волковского театра (12+) на Советской площади. Труппа сыграет в рамках «Театральной недели».

Встречи

14:20 — автограф-сессия с Фёдором Добронравовым (0+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Сюда входит личное общение с актёром, автографы и фотографии, а также просмотр премьеры «На деревню к дедушке 2». Билеты на автограф-сессию 5000 рублей, отдельно на показ регистрация уже закрыта.

18:00 — вечер обсуждения рассказов (18+) от команды «Полемика» в «Виномании». На встрече участники будут обсуждать четыре рассказа, которые будут отправлены заранее, от разных авторов: Албера Камю, Ивана Бунин, Томаса Манн и Джеральда Даррелл. Помимо этого, в стоимость включена дегустация четырёх позиций из меню, которые подобраны специально под произведения. Билеты 2000 рублей, регистрация в группе.

Кинопоказы

12:30 — бесплатный спецпоказ фильма «Дневник Паулины П.» (6+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Его покажут в 3 зале «Киномакса» в Ауре. Это семейный хорватский фильм о девочке, её дружбе, любви и семейных проблемах. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

14:30 — бесплатный показ фильма «Рыбка на крючке» (12+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Его покажут в 3 зале «Киномакса» в Ауре. Главный герой фильма — двенадцатилетний воспитанник детского дома Далер. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

16:30 — бесплатный показ фильма «Одиссея радости» (12+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Его покажут в 3 зале «Киномакса» в Ауре. Одиннадцатилетний Тис, присоединяется к труппе французских клоунов, чтобы дарить детям радость. Сам он беженец, и хранит тайну, связанную с его отцом. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

18:30 — бесплатный показ фильма «Мой потусторонний друг» (12+) в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Его покажут в 3 зале «Киномакса» в Ауре. Жизнь Элли меняется, когда её начинает преследовать циничный призрак, которого не видит никто, кроме неё. Они заключают сделку: она поможет ему обрести покой, а он должен стать её помощником в школьных делах. Проход по регистрации на сайте фестиваля.

Экскурсии