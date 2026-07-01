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Происшествия Подробности Погибла молодая пассажирка: в Ярославской области водителя будут судить за жесткое ДТП — видео

Погибла молодая пассажирка: в Ярославской области водителя будут судить за жесткое ДТП — видео

Авария унесла жизни двоих человек

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В Ярославской области пройдет суд из-за смертельного ДТП | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославской области пройдет суд из-за смертельного ДТП | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославской области пройдет суд из-за смертельного ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В Тутаеве Ярославской области 21-летнего водителя будут судить за смертельное ДТП, которое произошло 12 июня 2025 года. Авария случилась около 20:33 на перекрестке проспекта 50-летия Победы и Комсомольской улицы.

Парень в тот вечер ехал за рулем «Лады Приоры». По версии правоохранителей, он гнал с существенным превышением скорости. Легковушка влетела в «Хендай Акцент», за рулем которого был 29-летний мужчина. Момент аварии попал на записи уличных камер.

Момент смертельного ДТП в Тутаеве попал на видео

Источник:

ЗА ТУТАЕВ / Vk.com

Удар был жестким: в салоне иномарки были две пассажирки: 22 и 40 лет. Они обе получили серьезные травмы и скончались еще до приезда медиков. Парня, который был за рулем «Лады», доставили в больницу.

«В дальнейшем установлено, что водитель отечественного автомобиля находился под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, ставящим под угрозу безопасность движения», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Материалы уголовного дела уже направили в суд. Водителя «Лады» обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей». Если вина парня будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Смертельное ДТП Суд Тутаев Превышение скорости
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Комментарии
10
Гость
6 минут
все нормально с кем не бывает, понять, простить и отпустить.
Гость
9 минут
Наркоману -пожизненное!!! А водителю "Акцента", по чьей вине погибло два человека, солидный срок и пожизненное лишение прав!!!
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Гость
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