Погибла молодая пассажирка: в Ярославской области водителя будут судить за жесткое ДТП — видео

В Ярославской области пройдет суд из-за смертельного ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Тутаеве Ярославской области 21-летнего водителя будут судить за смертельное ДТП, которое произошло 12 июня 2025 года. Авария случилась около 20:33 на перекрестке проспекта 50-летия Победы и Комсомольской улицы.

Парень в тот вечер ехал за рулем «Лады Приоры». По версии правоохранителей, он гнал с существенным превышением скорости. Легковушка влетела в «Хендай Акцент», за рулем которого был 29-летний мужчина. Момент аварии попал на записи уличных камер.

Момент смертельного ДТП в Тутаеве попал на видео Источник: ЗА ТУТАЕВ / Vk.com

Удар был жестким: в салоне иномарки были две пассажирки: 22 и 40 лет. Они обе получили серьезные травмы и скончались еще до приезда медиков. Парня, который был за рулем «Лады», доставили в больницу.

«В дальнейшем установлено, что водитель отечественного автомобиля находился под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, ставящим под угрозу безопасность движения», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.