Погибла молодая пассажирка: в Ярославской области водителя будут судить за жесткое ДТП — видео

В Тутаеве Ярославской области 21-летнего водителя будут судить за смертельное ДТП, которое произошло 12 июня 2025 года. Авария случилась около 20:33 на перекрестке проспекта 50-летия Победы и Комсомольской улицы.
Парень в тот вечер ехал за рулем «Лады Приоры». По версии правоохранителей, он гнал с существенным превышением скорости. Легковушка влетела в «Хендай Акцент», за рулем которого был 29-летний мужчина. Момент аварии попал на записи уличных камер.
Удар был жестким: в салоне иномарки были две пассажирки: 22 и 40 лет. Они обе получили серьезные травмы и скончались еще до приезда медиков. Парня, который был за рулем «Лады», доставили в больницу.
«В дальнейшем установлено, что водитель отечественного автомобиля находился под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, ставящим под угрозу безопасность движения», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
Материалы уголовного дела уже направили в суд. Водителя «Лады» обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей». Если вина парня будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.