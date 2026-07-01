Пациентов начнут лечить электрическими разрядами в мозг: новости 1 июля

Такой метод лечения коснется тех, кто страдает от депрессии Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 июля.

Водителям обязаны компенсировать ремонт из-за некачественного бензина

За поломку автомобиля из-за некачественного топлива ответственность несет продавец. Он обязан возместить стоимость ремонта, рассказал юрист Евгений Машаров.

По его словам, если топливо куплено с рук, а не на заправке и оно привело к поломке, то продавец должен компенсировать ущерб на основании Гражданского кодекса. Также юрист советует сообщать о таких случаях в полицию и делать скриншоты объявлений о продаже бензина. Кроме того, можно подать обращение в МЧС, так как бензин пожароопасен.

Машаров в беседе с ТАСС добавил, что рынок обеспечен топливом в достаточном количестве, но для стабилизации ситуации потребуется время из-за перестройки логистики. Подробнее о том, что делать, чтобы получить компенсацию, рассказываем в отдельном материале.

В Турции разбился автобус с туристами

Туристический автобус попал в аварию на горной трассе в районе Гючлюкей в Турции. В результате ДТП погиб один человек, еще 12 получили травмы, сообщает агентство Anadolu.

Автобус перевозил туристов из Коньи в Анталью. Во время движения он столкнулся с легковым автомобилем. От удара оба транспортных средства перевернулись.

Водитель автобуса погиб на месте. 12 пострадавших доставили в больницы Манавгата и Аланьи, им оказывают помощь. Причины столкновения устанавливаются. Информации о гражданстве пострадавших пока нет, неизвестно, были ли среди них россияне.

Умер солист Village People Виктор Уиллис, исполнивший хит Y.M.C.A.

Солист группы Village People Виктор Уиллис, известный по песне Y.M.C.A., скончался в возрасте 75 лет. Артист ушел из жизни 30 июня после продолжительной болезни, сообщает агентство Independent.

Уиллис был одним из основателей культовой диско-группы, прославившейся в 1970-х годах. Он исполнял такие хиты, как Go West и In The Navy. Его песня Y.M.C.A. стала любимым музыкальным номером президента США Дональда Трампа, который часто заканчивал ею свои митинги.

Источник: Fox News / X

Подробности заболевания и место прощания не раскрываются. Поклонники артиста оставили в соцсетях десятки соболезнований.

Суды больше не смогут возвращать жилье продавцам, которых обманули мошенники

Верховный суд России установил новые правила для рассмотрения дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Теперь нижестоящие инстанции не смогут возвращать жилье продавцам, если те утверждают, что их обманули мошенники, сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

Решение принято в связи с необходимостью выработать единые подходы по таким делам. Вернуть проданную квартиру можно будет только в том случае, если покупатель знал или мог догадываться, что продавец находился под психологическим воздействием. Само по себе заблуждение продавца не делает сделку недействительной. Суды обязаны учитывать интересы обеих сторон: защита должна предоставляться и потерпевшему, и добросовестному покупателю.

Если истец ссылается на свое психическое состояние в момент подписания договора, суд должен это проверить. При доказанном обмане стороны возвращают друг другу полученное. Также новый подход касается продажи квартир, находящихся в совместной собственности бывших супругов: суды должны выяснять, знал ли покупатель об отсутствии согласия второго собственника. Договор дарения могут признать недействительным, если его заключили для сокрытия имущества от кредиторов при банкротстве.

Новак назвал сроки стабилизации цен на топливо

Цены на топливо вернутся к нормальным значениям после того, как рынок сбалансируется. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на Финансовом конгрессе Банка России.

Сейчас есть разрыв на заправках независимых компаний, но ситуация выровняется по мере наполнения рынка. Вертикально интегрированные предприятия удерживают цены, чтобы не создавать проблем для людей, подчеркнул Новак.

Несмотря на то что ряд заводов находится на ремонте, власти делают всё для загрузки дополнительных мощностей. Внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом, накоплены необходимые запасы.

Вице-премьер надеется, что влияние на рост цен и инфляционные ожидания будет минимальным. Страна войдет в прогнозные показатели Минэкономразвития, уверен он.

Актер из «Бригады» и «Марша Турецкого» утонул в реке

Актер Александр Высоковский, известный по ролям в сериалах «Бригада» и «Марш Турецкого», утонул в реке Оке. Ему было 62 года.

Накануне актер отправился на рыбалку вместе с сыном. По словам родственницы, он зашел в воду, чтобы проверить улов, и не вернулся.

«Был трезвый, просто проводил время с ребенком», — рассказала родственница РИА Новости.

После того как родные не смогли найти его самостоятельно, сын сообщил о случившемся. К поискам подключились водолазы и полиция. Тело актера обнаружили в реке в Подмосковье, сообщили в оперативных службах.

Зрители запомнили Высоковского по роли киллера Макса в «Бригаде», а также по работе в сериалах «Марш Турецкого», «Бумер» и «Ундина». Сейчас пользователи соцсетей приносят соболезнования его семье.

Правила целевого обучения изменили

С этого года целевое обучение стало доступно только гражданам России. При расторжении договора по инициативе студента ему грозит отчисление или перевод на коммерческую основу, сообщает Минобрнауки.

За нарушение или отказ подписать целевой договор теперь нужно компенсировать траты на обучение. Для медицинских и фармацевтических направлений предусмотрен штраф в двукратном размере.

Отчисление за расторжение договора возможно на любом этапе, а не только до первой сессии, как раньше. Студент может подать заявление о переводе на платное отделение, но только при наличии свободных мест, пишет ТАСС. Для ординаторов действует обязательное требование: заключить целевой договор необходимо до сдачи итоговых экзаменов.

В школах начнут изучать новый предмет

В школах начнут поэтапное введение «Духовно-нравственной культуры России». Дисциплина появится уже в следующем учебном году, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета „Духовно-нравственная культура России“, по этому предмету также готовим учебники», — уточнил министр в разговоре с РИА Новости.

Этот предмет школьники будут изучать со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах, а в следующем — в шестых и седьмых.

Дисциплина поможет сформировать у учеников мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. На уроках будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев специальной военной операции (СВО), чтобы на их примере «укоренить созидательные ценности».

Появились новые правила для микрозаймов

Новые требования к микрофинансовым организациям вступили в силу с 1 июля. Теперь МФО обязаны прозрачно информировать клиентов об условиях и не навязывать дополнительные услуги. Об этом Городским медиа рассказала юрист Ольга Александрова.

«Микрофинансовым организациям запрещено проставлять за человека согласие на дополнительные услуги (страховки, подписки, платные сервисы)», — пояснила Александрова.

Также недопустимы визуальные уловки. МФО запрещено прятать риски, выделяя только привлекательные параметры договора. Все изменения направлены на то, чтобы сделать рынок микрозаймов более прозрачным и защитить клиентов.

В стране хотят ввести новый праздник

В России предлагают ввести еще один государственный праздник. Речь идет о Дне ветеранов боевых действий. С такой инициативой выступила первый зампред Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким.

«Сейчас эта дата признана праздничной лишь в отдельных регионах, а на федеральном уровне такого статуса нет. Это неправильно», — отметила депутат в разговоре с ТАСС.

Она напомнила об инициативе лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о создании отдельного федерального ведомства по делам ветеранов. Ранее он направил соответствующее предложение президенту России Владимиру Путину.

Депрессию будут лечить электрическими разрядами в мозг

Министерство здравоохранения РФ планирует обновить стандарт лечения депрессии. В него добавят лечение акупунктурой, токами крайне высокой частоты, а также электросудорожную терапию и гипоксивоздействие. Согласно проекту, с которым ознакомился ТАСС, новый документ заменит утвержденный в 2022 году стандарт лечения.

Пациентам с депрессией можно будет проводить электропунктуру, электронейростимуляцию мозга, транскраниальную магнитную стимуляцию, плазмаферез, ультрафильтрацию крови и низкоинтенсивную лазеротерапию — внутривенное облучение крови. Еще планируется предусмотреть тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях ЦНС и мозга, гипоксивоздействие, воздействие излучением видимого диапазона.