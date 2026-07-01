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Развлечения Европейская жара идет на Россию: когда атмосферный монстр доберется до наших широт — ответ эксперта

Европейская жара идет на Россию: когда атмосферный монстр доберется до наших широт — ответ эксперта

К каким погодным аномалиям готовиться

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Из-за адской жары в Европе погибло почти 1500 человек | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUИз-за адской жары в Европе погибло почти 1500 человек | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Из-за адской жары в Европе погибло почти 1500 человек

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Жара продолжает мучить жителей Франции, Италии, Великобритании и Германии. Июнь этого года в Европе запомнят надолго, ведь он выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за адского зноя за неделю там погибли почти 1500 человек. Некоторые жители, спасаясь от жары, забыли о правилах безопасности и утонули, кто-то пострадал от тепловых ударов.

Доходит и до невероятного: из-за палящего солнца плавятся асфальт, светофоры и рельсы трамваев. Кроме этого, в Париже из-за аномальной жары Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Из-за тепла пудлинговое железо, из которого она построена, начало расширяться. Антициклон постепенно двигается в сторону России.

Европейцы оказались не готовы к такому жаркому лету

Источник:

Городские медиа

«Во Франции и в Северной Германии температура пошла на убыль, и жара спадает. Очаги высоких температур около 42–45 °C сейчас сместились в районы Венгрии, Сербии и на Балканы», — рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Атмосферный монстр, который сейчас держит в тисках половину Европы, называется Азорский антициклон. Он принес сухие воздушные массы с северо‑запада Африканского континента, прокатил их над раскаленными пустынями и, хорошенько прогрев, пошел дальше на регионы с волной зноя.

Влияние антициклона уже могут замечать и россияне, ведь эта воздушная масса постепенно проседает южнее и движется на Черное море.

«Нашему югу достанутся температуры воздуха около 32–37 °С. Если говорить о континентальной части европейской территории России, в частности о центральной полосе, то здесь до четверга прогнозируются высокие температуры 27–32 °С», — пояснил Александр.

Однако похолодание уже на подходе. С четверга на пятницу холодный атмосферный фронт пойдет в центральную часть России, а на северо‑западе ударит еще раньше. Дожди избавят от духоты, а температура воздуха упадет до комфортных 22–27 °C.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Жара Европа Россия
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