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Происшествия Атака вражеских БПЛА: перекрыли выезд из Ярославля

Атака вражеских БПЛА: перекрыли выезд из Ярославля

Из-за налета беспилотников

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Трассу М-8 перекрыли от выезда из Ярославля | Источник: «Ярославль Очевидец» / TelegramТрассу М-8 перекрыли от выезда из Ярославля | Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

Трассу М-8 перекрыли от выезда из Ярославля

Источник:

«Ярославль Очевидец» / Telegram

В 6:06 утра 28 июня над Ярославской областью завыли сирены и объявили режим «беспилотной опасности». Из-за налета беспилотников перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы — участок трассы М-8.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Трасса перекрыта отсюда

Источник:

Yandex / Map

Подразделения министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности продолжается.

Глава региона попросил дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Атака БПЛА Перекрытие движения
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