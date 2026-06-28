Атака вражеских БПЛА: перекрыли выезд из Ярославля

В 6:06 утра 28 июня над Ярославской областью завыли сирены и объявили режим «беспилотной опасности». Из-за налета беспилотников перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы — участок трассы М-8.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — сообщил губернатор Михаил Евраев.
Подразделения министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности продолжается.
Глава региона попросил дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».