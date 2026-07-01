Ловушка «хлебных крошек»: как распознать брэдкрамбинг в любви, дружбе и на работе

И как ухажеры из интернета подсаживают нас на «иглу внимания» Источник: Лина Саитова / 116.RU

Представьте: вы идете по лесу, а перед вами — аппетитные хлебные крошки. Вы следуете за ними в предвкушении сытного ужина, но тропинка внезапно обрывается, и вы остаетесь ни с чем. В мире современных отношений этот сказочный сюжет обрел зловещие черты и новое имя — брэдкрамбинг. Что это такое и как не «попасться на крючок» — наши коллеги из NGS.RU обсудили с психологом.

Что такое брэдкрамбинг

В переводе с английского слово breadcrumbing означает «разбрасывание хлебных крошек». Оно пришло в психологию из сказки братьев Гримм о Гензеле и Гретель. Вот только в реальной жизни крошки ведут совсем не домой.

Брэдкрамбинг — это вид взаимоотношений, основанный на манипуляциях одной из сторон. Человек периодически и нерегулярно проявляет минимальную заинтересованность в партнере: ставит лайки, комментирует фотографии, пишет короткие сообщения вроде «Привет, как жизнь?» или «Какая ты красивая». Но на этом всё и заканчивается.

Психолог Ирина Насонова объясняет: брэдкрамбинг работает по принципу интермиттирующего подкрепления — это психологический механизм, который лежит в основе игровой зависимости.

«Длительные периоды отстраненности, перемежающиеся редкими флиртующими сообщениями или звонками, создают систему, удерживающую жертву на крючке», — поясняет эксперт.

Как это выглядит на практике

Брэдкрамбер создает иллюзию отношений, предоставляя лишь «крошки» своего внимания, но при этом избегает какого-либо дальнейшего их развития. Классический портрет брэдкрамбера — человек, который ведет себя крайне непоследовательно.

«Периоды интенсивного " горячего " флирта сменяются днями или даже неделями полного молчания. Он может предложить встречу, но в последний момент " слиться " или поменять планы. Разговоры остаются поверхностными — брэдкрамбер избегает серьезных тем, вопросов о будущем и четкого определения статуса отношений», — комментирует Ирина Насонова.

Чаще всего такое поведение встречается в соцсетях и приложениях для знакомств, где легко поддерживать иллюзию общения без обязательств. Причиной обычно становятся неуверенность в себе и боязнь ответственности — за счет внимания других такие люди пытаются поднять свою самооценку.

Почему это опасно

Брэдкрамбинг — это не просто безобидный флирт. Психологи называют его формой эмоционального насилия. В отличие от гостинга (полного и внезапного исчезновения) брэдкрамбинг наносит вред медленно, но глубоко, подрывая самооценку жертвы из-за постоянной неопределенности.

Принцип, по словам Ирины Насоновой, в следующем: брэдкрамбер незаметно заставляет человека «подсаживаться на иглу» знаков внимания, формируя эмоциональную зависимость.

«Непоследовательное поведение (то комплименты, то игнорирование) загоняет в порочный круг: напряженное ожидание сменяется разочарованием, затем внезапной радостью от новой порции внимания — и так до бесконечности», — говорит психолог.

Для некоторых людей брэдкрамбинг — это просто игра, но если вы чувствуете, что вам некомфортно, — самое время выбираться. Первый шаг — признание, что вы находитесь в нездоровых отношениях.

«Важно осознать, что вы нуждаетесь в большем. Не соглашайтесь на меньшее и не позволяйте себя использовать», — комментирует Ирина Насонова.

Кстати, брэдкрамбинг встречается не только в романтических отношениях, но и на работе (когда начальник обещает повышение, но никогда его не дает) или в дружбе. Тем не менее чаще всего жертвами становятся те, кто ищет любовь в соцсетях.