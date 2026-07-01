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Экономика Снизятся ли цены на топливо — ответили в правительстве

Снизятся ли цены на топливо — ответили в правительстве

В стране пытаются стабилизировать ситуацию

Проблемы с топливом не должны отразиться на ценах и инфляции | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUПроблемы с топливом не должны отразиться на ценах и инфляции | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Проблемы с топливом не должны отразиться на ценах и инфляции

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Или цены на топливо вернутся к нормальным значениям. Когда это произойдет, объяснил вице-премьер Александр Новак, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

«С учетом перебоев сейчас некоторый есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация», — отметил Новак.

Влияние этих перебоев на цены проявляется в том, что вертикально интегрированные предприятия сейчас удерживают их в пределах значений, которые не сильно отличаются от роста цен в целом по стране. Это делается для того, чтобы не создавать проблем для людей, подчеркнул вице-премьер.

«Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится на ремонте сейчас, делается всё для загрузки производственных мощностей дополнительных. В целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накоплены были остатки», — добавил он.

Новак надеется, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, и инфляционные ожидания будут минимальными. Он уверен, что страна войдет в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Топливо Экономика Бензин Минэкономразвития Центробанк
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Комментарии
4
Гость
32 минуты
Учитывая то, что за официальную величину инфляции в РФ отвечает росстат, взрывной рост цен на топливо на официальной инфляции ни как не отразится.
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