Снизятся ли цены на топливо — ответили в правительстве

Проблемы с топливом не должны отразиться на ценах и инфляции Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Или цены на топливо вернутся к нормальным значениям. Когда это произойдет, объяснил вице-премьер Александр Новак, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

«С учетом перебоев сейчас некоторый есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация», — отметил Новак.

Влияние этих перебоев на цены проявляется в том, что вертикально интегрированные предприятия сейчас удерживают их в пределах значений, которые не сильно отличаются от роста цен в целом по стране. Это делается для того, чтобы не создавать проблем для людей, подчеркнул вице-премьер.

«Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится на ремонте сейчас, делается всё для загрузки производственных мощностей дополнительных. В целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накоплены были остатки», — добавил он.