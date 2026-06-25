Где топливо? А если найду? Смешные мемы и картинки про бензин

Этим вопросом сейчас задаются многие Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ситуация с бензином в последние дни мало кому покажется смешной. Водители выстраиваются в огромные очереди на заправках, ищут топливо подешевле и тащат канистры с запасами в гаражи и на дачи. Согласны, приятного для владельцев машин мало.

Но давно известно: чтобы легче воспринимать какую-то проблему, нужно ее как следует обсмеять! Поэтому собрали для вас подборку с мемами про бензин, которая скрасит ваши минуты в ожидании очереди на заправке. Уверены, многие автомобилисты узнают в этих комичных ситуациях себя!

Мысли многих водителей сейчас Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Признавайтесь, хоть раз задумывались: «А может, перейти на газ»?

Переиграли, получается Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Этот вид транспорта тоже нужно будет как следует кормить перед поездкой. В прямом смысле этого слова.

Экономия на топливе вынуждает искать альтернативные виды транспорта Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Понимаем… Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Чтобы бензин достался всем, на некоторых АЗС ввели ограничения — наливать в канистры нельзя. Дачники чешут головы и прикидывают, где бы отыскать ручную косу. Ведь газонокосилку в таких условиях не «покормишь».

На некоторых АЗС запретили наливать бензин в баки. Так что некоторые газонокосилки «голодают» Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ох, как прекрасны такие сны! Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Настоящий нишевый парфюм Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Тут черешня явно проигрывает… Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Подумали все автомобилисты разом, и возник исскуственный дефицит Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа