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Развлечения Где топливо? А если найду? Смешные мемы и картинки про бензин

Где топливо? А если найду? Смешные мемы и картинки про бензин

Каждый автомобилист узнает в них себя

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Этим вопросом сейчас задаются многие | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаЭтим вопросом сейчас задаются многие | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Этим вопросом сейчас задаются многие

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ситуация с бензином в последние дни мало кому покажется смешной. Водители выстраиваются в огромные очереди на заправках, ищут топливо подешевле и тащат канистры с запасами в гаражи и на дачи. Согласны, приятного для владельцев машин мало.

Но давно известно: чтобы легче воспринимать какую-то проблему, нужно ее как следует обсмеять! Поэтому собрали для вас подборку с мемами про бензин, которая скрасит ваши минуты в ожидании очереди на заправке. Уверены, многие автомобилисты узнают в этих комичных ситуациях себя!

Мысли многих водителей сейчас | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаМысли многих водителей сейчас | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Мысли многих водителей сейчас

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Признавайтесь, хоть раз задумывались: «А может, перейти на газ»?

Переиграли, получается | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаПереиграли, получается | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Переиграли, получается

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Этот вид транспорта тоже нужно будет как следует кормить перед поездкой. В прямом смысле этого слова.

Экономия на топливе вынуждает искать альтернативные виды транспорта | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаЭкономия на топливе вынуждает искать альтернативные виды транспорта | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Экономия на топливе вынуждает искать альтернативные виды транспорта

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Понимаем… | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаПонимаем… | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Понимаем…

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Чтобы бензин достался всем, на некоторых АЗС ввели ограничения — наливать в канистры нельзя. Дачники чешут головы и прикидывают, где бы отыскать ручную косу. Ведь газонокосилку в таких условиях не «покормишь».

На некоторых АЗС запретили наливать бензин в баки. Так что некоторые газонокосилки «голодают» | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаНа некоторых АЗС запретили наливать бензин в баки. Так что некоторые газонокосилки «голодают» | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

На некоторых АЗС запретили наливать бензин в баки. Так что некоторые газонокосилки «голодают»

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ох, как прекрасны такие сны! | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаОх, как прекрасны такие сны! | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ох, как прекрасны такие сны!

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Настоящий нишевый парфюм | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаНастоящий нишевый парфюм | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Настоящий нишевый парфюм

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Тут черешня явно проигрывает… | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаТут черешня явно проигрывает… | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Тут черешня явно проигрывает…

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Подумали все автомобилисты разом, и возник исскуственный дефицит | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаПодумали все автомобилисты разом, и возник исскуственный дефицит | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Подумали все автомобилисты разом, и возник исскуственный дефицит

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Обязательно на вашей заправке и по нормальной цене! | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаОбязательно на вашей заправке и по нормальной цене! | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Обязательно на вашей заправке и по нормальной цене!

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

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Комментарии
13
Гость
36 минут
Проще подойти к зеркалу и увидеть там причину всего происходящего здесь четверть века - вот смеху то будет
Гость
33 минуты
Главное что власти с Олигархатом и Его Превосходительством всегда не при чём
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Гость
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