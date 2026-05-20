Спорим, вы не знали? Сколько людей перевозят по Волге через Ярославль, и кто зарабатывает на реке

Как устроен речной бизнес в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Речной трамвайчик — один из символов Ярославля. Их популярность растет год от года. Жители города туристы активно скупают билеты как на прогулочные теплоходы, так и на на круизные лайнеры.

Однако, несмотря на, казалось бы, бессчетное число лайнеров у берегов Ярославля, в прошлом году эта сфера просела. Число судов и пассажиров заметно упало.

В этом тексте рассказываем, сколько людей перевозят по Волге через Ярославскую область, и кто зарабатывает на реке.

Сколько людей перевозят по Волге

По данным федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), в 2025 году по Волге через Ярославль перевезли 469 146 человек. Цифры приличная, однако годом раньше она была больше на 5% — 494 089 человек.

Как обмеление Волги сказалось на Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Эксперты предполагают, что спад может быть связан с обмелением Волги. Напомним, весной 2025 года вода значительно отступила от берегов в Ярославле и Нижнем Новгороде. Тогда же сильно понизился уровень реки и в Рыбинске, а на дне Волги обнажились исторические артефакты — остатки затонувшей баржи и часть старинного водопровода.

Речным перевозчикам тогда пришлось корректировать маршруты. Но, если смотреть данные по всей Волге, то здесь, наоборот, количество пассажиров увеличилось — другие регионы от обмеления сильно не пострадали.

Чаще всего россияне отправляются по Волге на юг Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Если учитывать данные по всей Волге, то количество пассажиров, наоборот, выросло Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Волга охватывает 15 субъектов России, начиная от небольшого родника рядом с деревней Волговерховье в Тверской области и заканчивая Каспийским морем в Астраханской области. Протяженность реки — 3530 км. Приблизительный возраст реки — больше 5 млн лет.

Сколько груза перевозят по Волге

Сказалось обмеление и на грузовых перевозках. Здесь снижение объемов заметнее.

«Объем перевозки грузов в границах Ярославской области в навигацию 2025 года составил 1,89 млн тонн, что на 16,3 % меньше, чем за 2024 год (2,26 млн тонн)», — рассказали 76.RU в федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Протяженность внутренних водных путей в Ярославской области — 809 километров. Габаритные судоходы могут пройти по 447 километрам из них.

Снизилась и перевалка грузов в речных портах Ярославля и Рыбинска. В 2025 году цифра упала на 11,4% — до 4,7 млн тонн.

Что везут по Волге через Ярославль Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

«В Ярославле на НПЗ грузятся, у Волгограда и на юге грузят зерно, в Астрахани — контейнеры», — рассказал 76.RU ведущий отечественный аналитик в области международного транспорта и логистики Алексей Безбородов. — Но процесс всегда организован чуть хуже, чем на железной дороге, и тем более в автотранспорте. Например, в Китае, Германии или Соединенных Штатах личным транспортом перевозят больше грузов, чем по железной дороге. Но там есть другой плюс, в отличие от нас, — нет замерзающих рек. У нас река замерзает».

Кто зарабатывает на Волге в Ярославской области

На территории Ярославской области расположено 3 речных порта — в Ярославле, Рыбинске и Угличе. Крупнейшим из них считается Ярославский речной порт. Им владеет Яков Якушев — бизнесмену принадлежит 56,89% акций порта.

На Якова Якушева зарегистрированы организации «Ярославский речной порт», «Ярославский речной вокзал», «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Ярославской области», «Авто-Трейдинг», АО «Компания „Спектр“», «Спектр Инвест Групп», «Объединение „Русские краски“», «Ярославский завод порошковых красок», несколько компаний по управлению недвижимостью, компания по продаже автомобилей «Корс». Бизнесмен фактически создал с нуля бренд «Ярославские краски». Яков Якушев трижды избирался депутатом Ярославской областной Думы. Был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2000 и 2004 годах.

По данным на конец 2025 года, выручка речного порта в Ярославле составила 881,2 млн рублей. При этом чистая прибыль, которая осталась у компании после покрытия расходов и уплаты налогов — 82,7 млн рублей.

Какая зарплата у работника порта Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

За перевозки в Рыбинске отвечает ООО «Рыбинский грузовой порт». Владеет им семья Смординых — Вячеславу Смордину принадлежит 40% акций, а Сергею и Вере — по 30%.

По данным «Контур.Фокуса» на 2025 год, в компании работало 139 человек. Средняя зарплата сотрудника — 97 тысяч рублей. При этом выручка компании составляет 1,3 млрд рублей.

В Угличе порт таких денег не приносит. Здесь Михаил Малов владеет ООО «Угличречпорт», получая 46,7 млн чистой прибыли в год. Зарабатывают здесь примерно на 15% меньше, чем в среднем по отрасли. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году сотрудники получали по 46 тысяч рублей, а всего в организации тогда работали 74 человека.