Российские власти запретили экспорт дизтоплива. Зачем и спасет ли это от дефицита горючего

Запрет на экспорт дизельного топлива распространили на его производителей. Мера действует до 31 июля Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Такую меру ввели для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. В этом материале 72.RU подробно объясняет, что это значит.

Что сказали власти?

«Правительство распространило временный запрет экспорта дизельного топлива на его производителей. Временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей, действующий по 31 июля 2026 года, теперь будет распространяться на производителей нефтепродуктов», — сказано в Telegram-канале правительства.

Там добавили, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Но ограничения не распространяются на поставки по межправительственным соглашениям.

Запрет на экспорт дизтоплива власти ввели в конце января 2026 года. Действовал он на тех, кто его не производит.

Что говорит эксперт?

«Запрет на экспорт дизтоплива — логичное решение, хотя это вынужденная и временная мера», — говорит Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research.

«Всегда стабильность внутреннего рынка является прерогативой. Надеяться, что удары по НПЗ прекратятся, не приходится, поэтому правительство в вопросе снабжения внутреннего рынка дизтопливом играет на опережение. Цель понятна: быстро стабилизировать ситуацию, пока решаются структурные проблемы: восстановление НПЗ, оптимизация логистики», — поясняет эксперт.

Он отмечает, что по бензину также идет постепенное внедрение мер, которые должны позволить обойтись без острых кризисных явлений.

«Параллельно власти запускают и другие шаги: стимулируют импорт нефтепродуктов, разрешают выпуск топлива более низкого экологического класса, переносят сроки плановых ремонтов НПЗ, обсуждают создание сети малых заводов для повышения топливной безопасности», — перечисляет Фролов.

Какой будет результат?

Результатом станет насыщение внутреннего рынка, говорит Сергей Фролов. Как считает эксперт, больше дизельного топлива останется в стране — его направят на АЗС, в транспортный сектор, аграриям и в регионы с повышенным спросом. По словам Фролова, это должно помочь снизить локальный дефицит и сдержать рост цен.

Еще один результат — снижение давления на логистику.