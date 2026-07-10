НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

вос.

 755мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Задержан экс-начальник СИЗО
Репортаж из двора, где была резня
Какие новостройки будут дорожать
Пробки у АЗС
Здесь был Пушкин
Пропал свет после грозы
Дефицит топлива
Потоп из-за дождя
Фоторепортаж с Нахимсона
Дороги и транспорт Что с бензином «Дотянули до Ярославля»: блогер из Москвы показала пустые заправки на трассе М-8

«Дотянули до Ярославля»: блогер из Москвы показала пустые заправки на трассе М-8

Девушка опубликовала видео, как возвращалась домой

283
С собой у девушки была канистра с запасным топливом | Источник: natashaisrussia / vk.comС собой у девушки была канистра с запасным топливом | Источник: natashaisrussia / vk.com

С собой у девушки была канистра с запасным топливом

Источник:

natashaisrussia / vk.com

Популярный блогер из Москвы Наталья (она ведет блог под ником natashaisrussia) отправилась в путешествие на Русский Север, чтобы побывать на Белом море. На обратной дороге в столицу она столкнулась с закрытыми АЗС на М-8 «Холмогоры» через всю Архангельскую область и Вологодчину.

В коротком ролике она показала несколько АЗС, которые стоят сухими, а также гигантскую очередь на заправку. В беседе с нашими коллегами из 29.RU девушка рассказала, что такую обстановку на трассе наблюдала 9 июля. По ее словам, на пути в Северодвинск еще можно было простоять пару часов и заправиться, а обратно — уже нет.

«Благодарю частную заправку под Шенкурском, которой даже нет на карте, за то, что там был 95-й по 125. А дальше всё. На последних 10 литрах из канистры, которую берегли с начала поездки, дотянули до Ярославля. Там бензин хотя бы есть, правда на трех заправках нам не повезло и после долгой очереди он кончался прямо перед нами», — сообщила девушка.

Блогер natashaisrussia показала, что с бензином на трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской и Вологодской областях

Источник:

natashaisrussia / vk.com

В Ярославле же автомобилисты стали вставать в очереди за топливом с ночи, чтобы заправиться некоторые тратят на ожидание час, а то и два. Ранее губернатор Михаил Евраев объяснял, что ситуация с топливом в соседних регионах стоит острее, поэтому многие автомобилисты едут за бензином в Ярославскую область.

Ранее наши коллеги из 93.RU рассказывали об обстановке с бензином на юге.

Всё о ситуации с топливом в Ярославской области мы собираем в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Валерия БогатырёваВалерия Богатырёва
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Бензин АЗС Топливо Дефицит Заправка Трасса М-8 Холмогоры
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
3 минуты
Ну вот и блогеры уже к нам пожаловали на заправку с словами: В Ярославской области хотя бы бензин есть!
Гость
9 минут
Блогер ещё видимо не поняла, что нужно ещё немножечко, ещё маленечко потерпеть и отнестись к этому с пониманием.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Рекомендуем