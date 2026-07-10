«Дотянули до Ярославля»: блогер из Москвы показала пустые заправки на трассе М-8

С собой у девушки была канистра с запасным топливом Источник: natashaisrussia / vk.com

Популярный блогер из Москвы Наталья (она ведет блог под ником natashaisrussia) отправилась в путешествие на Русский Север, чтобы побывать на Белом море. На обратной дороге в столицу она столкнулась с закрытыми АЗС на М-8 «Холмогоры» через всю Архангельскую область и Вологодчину.

В коротком ролике она показала несколько АЗС, которые стоят сухими, а также гигантскую очередь на заправку. В беседе с нашими коллегами из 29.RU девушка рассказала, что такую обстановку на трассе наблюдала 9 июля. По ее словам, на пути в Северодвинск еще можно было простоять пару часов и заправиться, а обратно — уже нет.

«Благодарю частную заправку под Шенкурском, которой даже нет на карте, за то, что там был 95-й по 125. А дальше всё. На последних 10 литрах из канистры, которую берегли с начала поездки, дотянули до Ярославля. Там бензин хотя бы есть, правда на трех заправках нам не повезло и после долгой очереди он кончался прямо перед нами», — сообщила девушка.

Блогер natashaisrussia показала, что с бензином на трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской и Вологодской областях Источник: natashaisrussia / vk.com

В Ярославле же автомобилисты стали вставать в очереди за топливом с ночи, чтобы заправиться некоторые тратят на ожидание час, а то и два. Ранее губернатор Михаил Евраев объяснял, что ситуация с топливом в соседних регионах стоит острее, поэтому многие автомобилисты едут за бензином в Ярославскую область.

Ранее наши коллеги из 93.RU рассказывали об обстановке с бензином на юге.