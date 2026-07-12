Беспилотники ударили по Самарской области: погиб человек, ранен ребенок

Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспилотники атаковали Самарскую область. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения, среди них — ребенок. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев. Также повреждения получили промышленное предприятие и

«С прискорбием сообщаю: погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Трое человек пострадало, в том числе ребенок. На данный момент они госпитализированы. Вся возможная помощь будет оказана. В результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.