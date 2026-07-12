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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники ударили по Самарской области: погиб человек, ранен ребенок

Беспилотники ударили по Самарской области: погиб человек, ранен ребенок

Повреждено промышленное предприятие

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Беспилотники ударили по Самарской области: погиб человек, ранен ребенок | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUБеспилотники ударили по Самарской области: погиб человек, ранен ребенок | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU
Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспилотники атаковали Самарскую область. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения, среди них — ребенок. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев. Также повреждения получили промышленное предприятие и

«С прискорбием сообщаю: погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Трое человек пострадало, в том числе ребенок. На данный момент они госпитализированы. Вся возможная помощь будет оказана. В результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Беспилотник Атака
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Комментарии
7
Гость
53 минуты
Как нпз?
Гость
57 минут
ничего страшного, отнесёмся с пониманием, затянем поса, сплотимся вокруг лидера, потерпим, мы и не такое терпели
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Гость
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