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Город Считали в детстве баржи? Рассказываем, что на самом деле перевозят по Волге

Считали в детстве баржи? Рассказываем, что на самом деле перевозят по Волге

По ней сплавляют до 50% речного груза в стране

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Какой груз сплавляют по Волге? | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUКакой груз сплавляют по Волге? | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Какой груз сплавляют по Волге?

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Одно из занятий детства у ярославцев — считать баржи на Волге. Поднимите руку в комментариях, кто так делал. Мы в редакции помним это развлечение. Правда, теперь обращаем внимание и на роскошные лайнеры, которые пришвартовываются у набережной Ярославля.

Не все знают, что Волга — один из главных путей для водных грузоперевозок в стране. А это деньги, которые ежедневно протекают буквально у нас под окнами. Что возят по Волге? Рассказываем ниже.

Что перевозят по Волге

По данным федеральной формы статистического наблюдения, по реке чаще всего перевозят:

  • наливные грузы (нефть и нефтепродукты);

  • сухогрузы (зерно и продукты перемола, комбикорма, каменный уголь и кокс, лес, черный металл, руда, строительные грузы, цемент, химические и минеральные удобрения и прочие грузы).

Танкеров по Волге ходит меньше, чем пассажирских судов. Их число снизилось в 2025 году по сравнению с 2024 | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаТанкеров по Волге ходит меньше, чем пассажирских судов. Их число снизилось в 2025 году по сравнению с 2024 | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Танкеров по Волге ходит меньше, чем пассажирских судов. Их число снизилось в 2025 году по сравнению с 2024

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Чаще всего грузы везут на баржах и толкачах | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаЧаще всего грузы везут на баржах и толкачах | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Чаще всего грузы везут на баржах и толкачах

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

«Ни один из перечисленных видов грузов нельзя транспортировать исключительно речным транспортом — все они могут перевозиться и другими видами транспорта в случае, если груз не является крупногабаритным», — уточнили 76.RU в федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

По данным агентства, по водным путям Волги и её притоков перевозят около 43% (39 млн тонн) грузов внутренним водным транспортом в РФ.

Примечательно, что за 2025 год выросло число сухогрузов и барж, плывущих по Волге. Значительно больше стало и пассажирских перевозок (13608 в 2025 против 11802 в 2024 вниз по течению). Зато число танкеров, перевозящих нефтепродукты и другие жидкие вещества, снизилось (2195 в 2024 и 1882 в 2025 прошли вниз по Волге).

Грузоперевозки — прибыльный бизнес. В этом тексте мы рассказывали, кто зарабатывает на реке.

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Комментарии
1
Гость
13 мая, 07:28
Целый город и район без какой либо воды проснулись а у вас про баржи (
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Гость
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