Футболиста сборной ЮАР нашли мертвым в его доме — он только вернулся с чемпионата мира

«Сейчас всё еще слишком свежо в памяти, понимаете, рана еще совсем свежая. Семья не хочет, чтобы их сейчас беспокоили — они просто не в состоянии ни с кем разговаривать. Эта смерть всех потрясла: он только что вернулся с чемпионата мира — и тут такие новости… Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, рад возвращению домой после турнира. Он был готов двигаться дальше, зная, что его ждет, ведь он стал чемпионом КАФ. Он не тратил время зря, стараясь побыть дома с семьей. У меня просто нет слов, но мы просим уважать частную жизнь семьи. Да, я могу подтвердить, что его не стало. Никто этого не ожидал», — приводит слова наставника Адамса Брендина Джонсона портал Soccer Laduma.