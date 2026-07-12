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Спорт Футболиста сборной ЮАР нашли мертвым в его доме — он только вернулся с чемпионата мира

Футболиста сборной ЮАР нашли мертвым в его доме — он только вернулся с чемпионата мира

Причина смерти остается неизвестной

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На чемпионате мира Адамс принял участие в трех матчах | Источник: Fifa.сom На чемпионате мира Адамс принял участие в трех матчах | Источник: Fifa.сom

На чемпионате мира Адамс принял участие в трех матчах

Источник:

Fifa.сom

Полузащитник сборной ЮАР и «Мамелоди Сандаунс» Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. По информации местных СМИ, тело футболиста нашли в его доме.

Предположительно, он мог совершить самоубийство. Во время чемпионата мира Адамс узнал о смерти своей бабушки и находился в депрессии. Официальные причины смерти не называются.

«Сейчас всё еще слишком свежо в памяти, понимаете, рана еще совсем свежая. Семья не хочет, чтобы их сейчас беспокоили — они просто не в состоянии ни с кем разговаривать. Эта смерть всех потрясла: он только что вернулся с чемпионата мира — и тут такие новости… Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, рад возвращению домой после турнира. Он был готов двигаться дальше, зная, что его ждет, ведь он стал чемпионом КАФ. Он не тратил время зря, стараясь побыть дома с семьей. У меня просто нет слов, но мы просим уважать частную жизнь семьи. Да, я могу подтвердить, что его не стало. Никто этого не ожидал», — приводит слова наставника Адамса Брендина Джонсона портал Soccer Laduma.

Матчи чемпионата мира Швейцария — Аргентина и Англия — Норвегия начались с минуты молчания.

На чемпионате мира — 2026 Адамс провел три матча на групповой стадии, но не принял участие в игре 1/16 финала против команды Канады (0:1). Всего за национальную команду он сыграл девять матчей и забил один гол.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира Спортсмен
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