Вы никогда не получите капитал от дальнего родственника-богача: вот почему

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Юрист объяснил, что нужно сделать для получения наследства

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Родственникам нужно проявить активность, чтобы принять наследство | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРодственникам нужно проявить активность, чтобы принять наследство | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Родственникам нужно проявить активность, чтобы принять наследство

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

При смерти родственника не все возможные наследники получают уведомление от нотариуса. О том, кто рискует никогда не узнать о своем претенденстве на имущество рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

По статье 61 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус известит об открывшемся наследстве только тех родственников, место жительства или работы которых известно из материалов наследственного дела.

«Разыскных полномочий у нотариата нет в принципе: нотариус не запрашивает социальные сети, не опрашивает соседей, не обращается в полицию и не „пробивает“ родственников по базам», — объяснил Данилов в интервью «Прайм».

К наследникам, которые могут не узнать от нотариуса о причитающемся имуществе, относятся:

  • те, чьи адреса неизвестны из материалов дела;

  • те, о существовании которых умолчали другие наследники;

  • наследники последующих очередей;

  • наследники по завещанию, о котором никто не заявил;

  • сменившие фамилию или уехавшие.

«Неосведомленность о смерти близкого родственника не признается уважительной причиной для продления сроков вступления в наследство. Верховный суд исходит из того, что забота о родственных связях — дело самого наследника, а не нотариуса», — заключил Данилов.

Чтобы получить наследство, необходимо самому проявить активность. На сайте Федеральной нотариальной палаты действует открытый реестр наследственных дел. По фамилии, имени, отчеству и дате смерти наследодателя можно свободно проверить, открыто ли дело и какой нотариус им занимается. После смерти родственника нужно в течение шести месяцев подать заявление о принятии наследства.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Наследник Капитал Имущество Нотариус
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