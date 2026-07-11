Вы никогда не получите капитал от дальнего родственника-богача: вот почему

Родственникам нужно проявить активность, чтобы принять наследство Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

При смерти родственника не все возможные наследники получают уведомление от нотариуса. О том, кто рискует никогда не узнать о своем претенденстве на имущество рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

По статье 61 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус известит об открывшемся наследстве только тех родственников, место жительства или работы которых известно из материалов наследственного дела.

«Разыскных полномочий у нотариата нет в принципе: нотариус не запрашивает социальные сети, не опрашивает соседей, не обращается в полицию и не „пробивает“ родственников по базам», — объяснил Данилов в интервью «Прайм».

К наследникам, которые могут не узнать от нотариуса о причитающемся имуществе, относятся:

те, чьи адреса неизвестны из материалов дела;

те, о существовании которых умолчали другие наследники;

наследники последующих очередей;

наследники по завещанию, о котором никто не заявил;

сменившие фамилию или уехавшие.

«Неосведомленность о смерти близкого родственника не признается уважительной причиной для продления сроков вступления в наследство. Верховный суд исходит из того, что забота о родственных связях — дело самого наследника, а не нотариуса», — заключил Данилов.