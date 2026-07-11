Вы никогда не получите капитал от дальнего родственника-богача: вот почему

При смерти родственника не все возможные наследники получают уведомление от нотариуса. О том, кто рискует никогда не узнать о своем претенденстве на имущество рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
По статье 61 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус известит об открывшемся наследстве только тех родственников, место жительства или работы которых известно из материалов наследственного дела.
«Разыскных полномочий у нотариата нет в принципе: нотариус не запрашивает социальные сети, не опрашивает соседей, не обращается в полицию и не „пробивает“ родственников по базам», — объяснил Данилов в интервью «Прайм».
К наследникам, которые могут не узнать от нотариуса о причитающемся имуществе, относятся:
те, чьи адреса неизвестны из материалов дела;
те, о существовании которых умолчали другие наследники;
наследники последующих очередей;
наследники по завещанию, о котором никто не заявил;
сменившие фамилию или уехавшие.
«Неосведомленность о смерти близкого родственника не признается уважительной причиной для продления сроков вступления в наследство. Верховный суд исходит из того, что забота о родственных связях — дело самого наследника, а не нотариуса», — заключил Данилов.
Чтобы получить наследство, необходимо самому проявить активность. На сайте Федеральной нотариальной палаты действует открытый реестр наследственных дел. По фамилии, имени, отчеству и дате смерти наследодателя можно свободно проверить, открыто ли дело и какой нотариус им занимается. После смерти родственника нужно в течение шести месяцев подать заявление о принятии наследства.