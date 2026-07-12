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Работа Истории «За день могу заработать столько, сколько другие за месяц получают»: как мама в декрете построила бизнес на вирусных десертах из Франции

«За день могу заработать столько, сколько другие за месяц получают»: как мама в декрете построила бизнес на вирусных десертах из Франции

Она успела одной из первых влиться в модный тренд

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Гоар создает все десерты сама | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUГоар создает все десерты сама | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Гоар создает все десерты сама

Источник:

Кирилл Башинский / NGS55.RU

Соцсети задают «быструю моду» буквально на всё, от макияжа до еды. Помните, сначала все сходили с ума по бабл-ти, потом были дубайский шоколад и крамбл-кукисы. А весной 2026 года молодежь покорили корпусные десерты. Они очень необычно выглядят, а на вкус — чистый восторг.

Корреспонденты NGS55.RU познакомились с одним из кондитеров, который готовит такие десерты. Мама в декрете быстро сориентировалась и принялась делать трендовые сладости. Как она решилась сменить профессию и открыть бизнес на дому с нуля, читайте и смотрите.

Что такое корпусные десерты

Пирожные выглядят как игрушечные | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUПирожные выглядят как игрушечные | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Пирожные выглядят как игрушечные

Источник:

Кирилл Башинский / NGS55.RU

Тренд на необычного вида сладость задал французский кондитер Седрик Гроле. Он буквально изменил подход к современной кондитерке и создает десерты-иллюзии, которые выглядят невероятно реалистично. Чаще всего шеф-повар делает пирожные в виде фруктов, цветов и орехов.

Седрик Гроле (Cédric Grolet) — звездный французский шеф-кондитер, один из самых титулованных и популярных мастеров современности, прославившийся благодаря своим невероятно реалистичным десертам в виде фруктов, ягод и цветов. Его неоднократно признавали лучшим кондитером мира по версии престижных ресторанных гидов и премий (включая Les Grandes Tables du Monde и Gault & Millau).

В профессиональном мире такая техника называется тромплёй — от французского trompe-l'œil (в переводе буквально — «оптическая иллюзия»). Фишка в том, что, до тех пор пока вы не разрежете эти скульптурные изделия, их практически невозможно отличить от настоящих лимонов, яблок или голубики.

За страничкой Седрика наблюдают 14 миллионов подписчиков

Источник:

cedricgrolet / Instagram.com*

Бутики от шефа есть в разных странах, но, конечно, самые культовые работают в Париже. Правда, цены здесь довольно высокие. Например, малиновый корпусный десерт в виде цветка обойдется в 18 евро (1535 рублей). Несмотря на цену, очереди в кондитерскую выстраиваются еще до открытия.

Цены довольно высокие | Источник: cedric-grolet.comЦены довольно высокие | Источник: cedric-grolet.com

Цены довольно высокие

Источник:

cedric-grolet.com

В России заведений Седрика никогда не было, но местные кондитеры подхватили и адаптировали тренд. Когда в начале 2026 года инфлюенсеры и блогеры в рилсах начали аппетитно хрустеть необычными пирожными, омичка Гоар Маквецян решила занять новую нишу и принялась осваивать искусство создания корпусных десертов.

Из декрета — в кондитеры

Сейчас пироженки Гоар собирают тысячи просмотров в соцсетях, поток заказов практически не останавливается. А начиналось всё с декрета, клубники в шоколаде и желания найти работу, которую можно совмещать с заботой о семье.

Гоар начала делать корпусные десерты в марте 2026 года | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUГоар начала делать корпусные десерты в марте 2026 года | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Гоар начала делать корпусные десерты в марте 2026 года

Источник:

Кирилл Башинский / NGS55.RU

Любовь к сладкому в семье была всегда. Мама Гоар много лет готовит на дому торты и пирожные на заказ, но сама она в кондитеры не собиралась: окончила педагогический университет по направлению «государственное и муниципальное управление», а затем два года работала менеджером.

Переломным моментом стал второй декрет семь лет назад. Хотелось и времени побольше с детьми проводить, и дополнительный доход иметь — вопрос только, как это совместить. Так и начался путь в сладкую жизнь.

«Сначала клубнички в шоколаде делала, а потом потихоньку перешла на пирожные», — вспоминает Гоар.

Осваивать новое ремесло пришлось практически самостоятельно. Молодая мама прошла онлайн-курс по работе с шоколадом, а дальше — десятки часов практики, эксперименты, ошибки и постоянный поиск новых идей.

В холодильнике&nbsp;— одни пирожные | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUВ холодильнике&nbsp;— одни пирожные | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

В холодильнике — одни пирожные

Источник:

Кирилл Башинский / NGS55.RU

Никакого бизнес-плана тогда не было. Семь лет назад в Омске было непросто найти даже красивую упаковку для десертов.

«Как вспомню свой первый заказ, это было вообще что-то. Девушка просила клубнички в круглой коробочке. Я не знала, где ее купить: ни в городе не было, ни на сайтах. В итоге купила чайный набор, чтобы взять оттуда коробку. Положила в нее клубнички. Правда, ничего не заработала, по сути. Первые заказы — они такие», — смеется кондитер.

Постепенно ассортимент начал расти. К клубнике в шоколаде добавились бананы, финики, подарочные боксы и сладкие букеты. Позже появились макароны — один из самых сложных десертов. Ради них Гоар даже прошла отдельный онлайн-курс.

Заказы росли медленно. Иногда они появлялись только раз в месяц. Но бросать начатое молодая мама не собиралась. Она продолжала работать и постепенно наращивала клиентскую базу.

«Наверное, первый раз серьезно я заработала именно на 8 Марта — около 20 тысяч рублей. Я так радовалась. Помню, думала: „Ничего себе, за один день 20 тысяч заработала“. Это было лет пять назад. Потом уже начала расти. В прошлом году на 8 Марта заработала около 300 тысяч рублей. Конечно, это работа с утра до ночи. С первого по восьмое марта ты как зомби работаешь. Но в этом году поменьше было на 8 Марта почему-то заказов», — рассказывает наша собеседница.

Муж помогает разрабатывать новые десерты | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUМуж помогает разрабатывать новые десерты | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Муж помогает разрабатывать новые десерты

Источник:

Кирилл Башинский / NGS55.RU

Сейчас кондитерское дело приносит Гоар от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Она оформлена как самозанятая, поэтому налог платит небольшой. Особенно хорошо продажи идут в праздники, когда спрос на сладкие подарки заметно возрастает. Правда вместе с популярностью растет и конкуренция — ровного дохода в кондитерском деле ждать не приходится.

«Много девочек делают клубнику, прямо на каждом районе по несколько человек. Когда не было заказов, думала: „Всё, пойду искать другую работу“. А потом на следующий день — новые заказы. За один-два дня могу сделать то, что люди за месяц получают», — рассказывает Гоар.

А как на вкус?

Корпусные десерты предпринимательница решила освоить, чтобы оставаться востребованной и не отставать от трендов. Вдохновением для нее как раз стали пирожные Седрика Гроле. Со временем начала дорабатывать технику самостоятельно и выстроила свой вариант десертов.

Процесс приготовления выглядит довольно просто. Сначала она выкладывает в форму начинку из сливок и творожного сыра, иногда добавляет бисквитную основу, если этого просят покупатели. Когда масса застывает, покрывает ее шоколадом. Чаще всего готовит на ночь, чтобы утром выдавать заказы.

Сначала нужно подготовить начинку | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUСначала нужно подготовить начинку | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU
Затем окунуть массу в растопленный шоколад | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUЗатем окунуть массу в растопленный шоколад | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU
Следующий этап&nbsp;— поставить десерт охлаждаться | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUСледующий этап&nbsp;— поставить десерт охлаждаться | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Иногда сложности возникают с продуктами, особенно с фруктами.

«Сейчас маркетплейсы есть. Товары для кондитера, если что-то закончится, сразу поехала и купила, даже если подороже. А вот с клубникой бывают проблемы: она мягкая и мне не подходит. Сейчас уже есть знакомые, они дают выбрать, я чуть больше доплачиваю им, но выбираю, чтобы всё было хорошее и не испорченное. Как-то брала ящик — сверху вроде красивая, а снизу испорченная. Пришлось половину выбросить», — рассказывает Гоар.

Кондитер-самоучка угостила нас французскими десертами — малиновым и кофейным. В разрезе пирожное очень красивое: видно, как муссовая текстура сочетается с джемом и тонким слоем бисквита. Сверху — тонкая шоколадная глазурь, которая при укусе приятно хрустит, создавая АСМР-эффект. Малиновый вариант просто потрясающий — за счет сочетания сладкого и кислого получился идеальный баланс вкуса. Кофейный напоминает тирамису: мягкий, с ненавязчивым ароматом свежеобжаренных зерен и молочного шоколада.

Пирожные довольно сытные — одной оказалось достаточно, чтобы наесться. Заботливая хозяйка упаковывает нам с собой еще черничный и кокосовый десерты. Черничный оказался слаще малинового, а кокосовый напоминает батончик «Баунти».

В меню есть и ореховые позиции | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUВ меню есть и ореховые позиции | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU
Гоар с детства любила готовить | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUГоар с детства любила готовить | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU
Внутри&nbsp;— мусс, джем и бисквит | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUВнутри&nbsp;— мусс, джем и бисквит | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU
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Так выглядят подарочные коробки | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUТак выглядят подарочные коробки | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Ценник нельзя назвать низким — по словам кондитера, он средний по региону. Одно пирожное стоит около 400 рублей. Ассортимент вкусов очень разный: от фисташки до лимона.

Кстати, Гоар часто просят провести мастер-класс — научить делать корпусные десерты.

«Я говорю: „Какое обучение? Я сама не училась, не знаю, как это всё снять“», — смеется мастерица.

Муж просит работать поменьше

Недавно Гоар начала проводить мастер-классы по приготовлению клубники в шоколаде —попасть на него обойдется в 3000 для взрослого и в 2500 рублей для ребенка. Занятия проходят в гостинице «Турист».

Нередко задумывается о собственной мастерской, потому что сейчас работает дома практически без отдыха: постоянно делает десерты и одновременно присматривает за детьми. Муж тоже переживает за нагрузку и просит снизить количество заказов, но у Гоар по-прежнему горят глаза. В будущем она рассчитывает получить соцконтракт на развитие бизнеса. Работать с помощниками пока не готова, говорит, что боится доверить свое дело чужим людям.

Бывает сложно, но Гоар свою работу любит | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUБывает сложно, но Гоар свою работу любит | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Бывает сложно, но Гоар свою работу любит

Источник:

Кирилл Башинский / NGS55.RU

Сейчас супруги думают о покупке квартиры побольше, но где ее купить, еще предстоит выбрать — в Омске или в Армении. Гоар признаётся, что ей комфортнее в России, но муж склоняется к переезду. Решение еще не приняли, поэтому пока супруг развивает строительный бизнес, Гоар постепенно, шаг за шагом, строит свое кондитерское дело.

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* Принадлежит корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

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Анна ИванинаАнна Иванина
Анна Иванина
Корреспондент NGS55.RU
Кирилл БашинскийКирилл Башинский
Кирилл Башинский
Внештатный фотограф NGS55.RU
Десерт Пирожное Кулинария Кондитер Декрет Бизнес
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