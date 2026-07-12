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Здоровье Сестры, но не близняшки: чем вишня отличается от черешни и кому нельзя есть ни то, ни другое

Сестры, но не близняшки: чем вишня отличается от черешни и кому нельзя есть ни то, ни другое

Эти ягоды во многом похожи. Но некоторые значимые для здоровья нюансы все-таки есть

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В сезон хочется наесться ягод от пуза | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ сезон хочется наесться ягод от пуза | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В сезон хочется наесться ягод от пуза

Источник:
Наталья Лапцевич / 74.RU

Они отличаются и на вид, и на вкус: вишня обычно мельче, кислее. А что по поводу свойств и влияния на организм? Об этом наши коллеги из «Доктора Питера» расспросили преподавателя Института нутрициологии при НАМО им. Бородина Наталию Муратову.

В чем разница

Вишня и черешня — родственницы, но по составу и действию на организм они отличаются.

«Главное: вишня содержит больше кислот, черешня — сахаров. Обе ягоды богаты витаминами и антиоксидантами, но акценты разные», — объясняет Наталия Муратова.

Вишня — чемпион по антоцианам и органическим кислотам. Антоцианы снижают воспаление, укрепляют сосуды, защищают клетки. В вишне много кумаринов — они разжижают кровь и снижают риск тромбов. Пектины в составе помогают кишечнику. Хлорогеновая кислота поддерживает углеводный обмен.

«Есть данные, что вишня снижает мочевую кислоту — это важно для людей с подагрой», — добавляет эксперт.

Черешня слаще, в ней больше глюкозы и фруктозы, но меньше кислот и антоцианов. Зато она богаче калием — помогает выводить лишнюю жидкость и снижать давление. Витамина С в черешне примерно столько же, сколько в красной смородине.

«К тому же в черешне есть мелатонин — он помогает регулировать сон. Она мягче действует на слизистую желудка, поэтому при гастрите с повышенной кислотностью черешня часто переносится лучше, чем вишня», — сравнивает специалист по питанию.

Кому нельзя увлекаться черешней и вишней

Некоторым лучше есть черешню буквально по ягодке | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНекоторым лучше есть черешню буквально по ягодке | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Некоторым лучше есть черешню буквально по ягодке

Источник:
Наталья Лапцевич / 74.RU

В общем, обе ягоды полезны, но подходят не всем.

  1. Вишню лучше не есть при гастрите с повышенной кислотностью и язве — кислоты раздражают слизистую; при сахарном диабете и ожирении — из-за сахаров; при склонности к диарее — потребление сырых ягод слабит.

  2. Черешню стоит ограничить при обострении гастрита, панкреатита, колита, поскольку она может спровоцировать боль и вздутие. Сладкая ягода также не рекомендована при сахарном диабете, порцию нужно строго контролировать, не больше 100–150 г в день и только после еды. И, разумеется, при аллергии на косточковые: черешня дает перекрестную реакцию с персиками, сливами, абрикосами.

Основные диетологические рекомендации, по словам Наталии Муратовой, такие: не есть натощак, не превышать 300–400 г в день для здорового человека (и, разумеется, не каждый день), при диабете — не больше 100–150 г.

Что говорит наука

Итальянские биологи решили более детально сравнить состав черешни и вишни. Оказалось, что в вишне более высокая концентрация витамина А и бета-каротина. Еще она лидирует по содержанию кальция, магния, фосфора и калия. Также в ней содержится более высокий уровень общих фенолов по сравнению с черешней.

Источник: www.mdpi.comИсточник: www.mdpi.com
Источник:

www.mdpi.com

Кстати: женщинам вишня — строго обязательна

Специалисты из Техасского университета в США провели исследование, после которого пришли к выводу: темная вишня содержит соединения, которые помогают бороться с агрессивным раком молочной железы. Эксперимент проводили на мышах. В лабораторных условиях ученые выделили из вишни растительные вещества антоцианы и проверили их влияние на организмы животных:

  • первой группе давали антоцианы из вишни до имплантации опухолей;

  • вторую группу лечили химиотерапевтическим препаратом доксорубицином после появления опухолей;

  • третью группу лечили и антоцианами, и химиотерапией;

  • четвертой группе не давали ни антоцианов, ни препаратов — она была контрольной.

По словам исследователей, у мышей, получавших соединения из вишни до образования опухолей, рост новообразований замедлялся, и у них не наблюдалось явных побочных эффектов. Кроме того, в ходе исследования животные продолжали набирать вес в обычном режиме.

Мыши, получавшие только химиотерапию, иногда теряли вес, а на более поздних этапах исследования рост опухоли замедлялся. Но когда химиотерапию дополняли соединениями из вишни, рост опухоли останавливался на более ранних сроках, а животные сохраняли здоровый вес.

Исследователи также изучили активность генов внутри раковых клеток. Они обнаружили, что соединения, содержащиеся в вишне, снижают активность генов, связанных с распространением рака и устойчивостью к терапии.

Лечение антоцианами также снизило вероятность распространения рака на печень, сердце, почки и селезенку, хотя количество и размер опухолей у разных животных различались.

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Дарья ГапионокДарья Гапионок
Дарья Гапионок
Медицина
Вишня Черешня Правильное питание
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