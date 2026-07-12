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Политика Война на Ближнем Востоке США обрушили бомбы на Иран после сорванного перемирия — кадры

США обрушили бомбы на Иран после сорванного перемирия — кадры

Иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе

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Военный конфликт вспыхнул с новой силой | Источник: China HD / XВоенный конфликт вспыхнул с новой силой | Источник: China HD / X

Военный конфликт вспыхнул с новой силой

Источник:

China HD / X

Иран вновь подвергся ударам США после сорванного перемирия. Взрывы гремят в нескольких городах, а Ормузский пролив закрыт. Рассказываем, что известно к этому часу.

Ночью 12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сделал предупредительные выстрелы по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. После этого Иран объявил о закрытии водного пути до прекращения вмешательства США в дела региона, передает Press TV.

В ответ на это Центральное командование США (CENTCOM) начало третий раунд ударов по Исламской Республике.

«Иран сделал неверный выбор. Теперь он расплачивается за это», — глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

Источник:

Todd Paron / X

Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник заявил, что США наносят удары по радиолокационным станциям воздушного и морского наблюдения, складам ракет и беспилотников, пусковым установкам. На момент публикации взрывы прогремели в нескольких городах. Среди них Бендер-Аббас, Сирик и Джаск, сообщает IRIB.

«Очередные атаки в Ассалуйе, Конареке, Сирике и Чахбехаре на юге Ирана», — говорится в публикации Press TV.

Источник:

Hai Stein / X

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля Трамп заявил, что США возобновили масштабные удары по Ирану. Он обвинил власти Исламской Республики в нарушении достигнутых договоренностей. CENTCOM объяснил, что Иран нарушил условия режима прекращения огня и ударил по трем коммерческим судам в Ормузском проливе. Поэтому военно-воздушные силы США начали серию авиаударов по объектам на юге Ирана.

Военные действия между США и Ираном начались 28 февраля. В апреле стороны согласились на прекращение огня до заключения сделки, однако долго не могли договориться об условиях. При этом несколько раз перемирие срывалось, и противники атаковали друг друга.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Иран США Война на Ближнем Востоке Ормузский пролив
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