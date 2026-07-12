Скрытые риски подорожания топлива: какие последствия ждут экономику

Инфляционные ожидания сыграют большую роль Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Рост цен на бензин и дизель может ударить по ценам в магазинах и отсрочить снижение ключевой ставки ЦБ. О скрытых рисках подорожания топлива для бизнеса и потребителей Городским медиа рассказал генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

С начала года бензин в России подорожал на 11,58%, дизельное топливо — на 11,0%. Общая инфляция за тот же период составила 4,17%. Топливо дорожает значительно быстрее общего уровня цен, отметил Зайцев.

При этом прямой вклад топлива в инфляцию ограничен. Его доля в потребительской корзине невелика. Гораздо серьезнее — вторичный эффект для компаний, объяснил эксперт.

«Топливо является важным элементом себестоимости перевозок, строительства, сельского хозяйства, ретейла и e-commerce. Если у перевозчика топливо занимает около 30% расходов, то рост цен на него на 10% добавляет до 3% к себестоимости перевозки. Часть этих затрат переходит в конечную цену товара», — пояснил собеседник Городских медиа.

Для потребителя эффект обычно не так драматичен. Если доставка составляет около 10% цены товара, то рост стоимости доставки на 3% даст примерно 0,3% к конечной цене. Однако для тяжелых и объемных товаров с длинным логистическим плечом влияние может быть заметно выше, для легких и дорогих — ниже.

Еще один инфляционный риск — топливо как товар-маркер. Его цену видит и население, и бизнес. Если рост закрепится в тарифах, договорах и ожиданиях, временное ускорение цен может стать более устойчивым фактором.

Для Банка России это аргумент в пользу осторожного снижения ключевой ставки. Если рост цен на топливо начнет усиливать инфляционные ожидания и переноситься в цены других товаров, регулятор может дольше сохранять жесткие условия.