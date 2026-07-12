НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 745мм 66%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Что с бензином в регионе
Защита дома во время атак БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Отдых в Северной Осетии
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Очереди у АЗС
Что с бензином на М-8
Репортаж из двора, где была резня
Экономика Эксклюзив Скрытые риски подорожания топлива: какие последствия ждут экономику

Скрытые риски подорожания топлива: какие последствия ждут экономику

Центробанку придется реагировать

104
Инфляционные ожидания сыграют большую роль | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUИнфляционные ожидания сыграют большую роль | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Инфляционные ожидания сыграют большую роль

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Рост цен на бензин и дизель может ударить по ценам в магазинах и отсрочить снижение ключевой ставки ЦБ. О скрытых рисках подорожания топлива для бизнеса и потребителей Городским медиа рассказал генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

С начала года бензин в России подорожал на 11,58%, дизельное топливо — на 11,0%. Общая инфляция за тот же период составила 4,17%. Топливо дорожает значительно быстрее общего уровня цен, отметил Зайцев.

При этом прямой вклад топлива в инфляцию ограничен. Его доля в потребительской корзине невелика. Гораздо серьезнее — вторичный эффект для компаний, объяснил эксперт.

«Топливо является важным элементом себестоимости перевозок, строительства, сельского хозяйства, ретейла и e-commerce. Если у перевозчика топливо занимает около 30% расходов, то рост цен на него на 10% добавляет до 3% к себестоимости перевозки. Часть этих затрат переходит в конечную цену товара», — пояснил собеседник Городских медиа.

Для потребителя эффект обычно не так драматичен. Если доставка составляет около 10% цены товара, то рост стоимости доставки на 3% даст примерно 0,3% к конечной цене. Однако для тяжелых и объемных товаров с длинным логистическим плечом влияние может быть заметно выше, для легких и дорогих — ниже.

Еще один инфляционный риск — топливо как товар-маркер. Его цену видит и население, и бизнес. Если рост закрепится в тарифах, договорах и ожиданиях, временное ускорение цен может стать более устойчивым фактором.

Для Банка России это аргумент в пользу осторожного снижения ключевой ставки. Если рост цен на топливо начнет усиливать инфляционные ожидания и переноситься в цены других товаров, регулятор может дольше сохранять жесткие условия.

Главный риск, по мнению Зайцева, не в самом топливе, а в том, как его подорожание отразится на издержках бизнеса, конечных ценах и инфляционных ожиданиях. Именно это может стать решающим фактором для дальнейшей траектории ставки.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Бензин Ключевая ставка Цена Бизнес Риск ЦБ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Рекомендуем