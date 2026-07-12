Ударила молния: в Ярославской области во время грозы загорелся дом

В Ярославской области во время грозы начался пожар из-за удара молнии. ЧП произошло 9 июля в СНТ «Солнечная Поляна» Переславль-Залесского округа.
Молния ударила в частный дачный дом. Первым делом загорелась крыша, затем огонь пополз дальше. На место выезжали шестеро спасателей и три спецмашины. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Пожарные обнаружили и перенесли в безопасное место газовый баллон. Огнем уничтожен дом на площади 96 квадратных метров. Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар произошёл из-за грозового разряда», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Спасатели напомнили, как можно обезопасить себя и жилье во время грозы. В непогоду нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Нельзя топить печь или камин, потому что высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Также не стоит разговаривать по телефону, во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш или антенне. Во время непогоды спасатели советуют не стоять рядом с окном, а в доме установить пожарный извещатель.
Дом в СНТ «Солнечная Поляна» не первый загоревшийся от удара молнии в Ярославской области в этом сезоне. 8 июня в Гаврилов-Яме, во время грозы огонь охватил двухэтажный дом на улице Садовой.
Спустя пару дней, 10 июня, в поселке Ивняки Ярославского округа из-за удара молнии загорелись электрощитки на пяти этажах многоквартирного дома.