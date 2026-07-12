Ударила молния: в Ярославской области во время грозы загорелся дом

Спасатели напомнили, как можно обезопасить себя и жилье во время грозы. В непогоду нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Нельзя топить печь или камин, потому что высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Также не стоит разговаривать по телефону, во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш или антенне. Во время непогоды спасатели советуют не стоять рядом с окном, а в доме установить пожарный извещатель.