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Спорт ЧМ по футболу-2026 Захватил Spotifу, Google и весь интернет: самые смешные мемы с норвежским нападающим Эрлингом Холандом

Захватил Spotifу, Google и весь интернет: самые смешные мемы с норвежским нападающим Эрлингом Холандом

Он стал звездой не только на футбольном поле

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На чемпионате мира Холанд забил семь голов | Источник: Fifa.com На чемпионате мира Холанд забил семь голов | Источник: Fifa.com

На чемпионате мира Холанд забил семь голов

Источник:

Fifa.com

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд во время чемпионата мира стал настоящей звездой Сети. Его копируют блогеры, а трек, который он записал в детстве, возглавил рейтинг Spotifу у него на родине.

Редакция 161.RU собрала целую коллекцию мемов с самым популярным футболистом мира на данный момент — смотрим и наслаждаемся.

Источник:

Городские порталы

В 2016 году Холанд с друзьями-футболистами основал творческое объединение Flow Kingz и выпустил трек Kygo Jo. Как говорится, кто в детстве не был рэпером? Во время чемпионата мира трек обрел вторую жизнь и возглавил норвежский чарт Spotifу.

Источник:

социальные сети

А еще Холанд настолько суров, что пугает сам себя в зеркале. Видео стало мегапопулярным, но спешим вас расстроить: его сгенерировал ИИ. Точнее, это дипфейк — лицо Эрлинга наложили на видео с совершенно посторонним мужчиной азиатской внешности.

Источник:

социальные сети

После гола в матче чемпионата Англии нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд бросил мяч в защитника «Арсенала» Габриэла — чемпионами в итоге стали лондонцы.

Во время чемпионата мира их дуэль продолжилась. На этот раз верх взял Холанд — Норвегия победила Бразилию в 1/8 со счетом 2:1.

Источник:

социальные сети

В Google, если ввести имя Эрлинга Холанда, на ваш экран выплывут викинги с криками «Ро!»

Источник:

Google

У Эрлинга Холанда появились блогеры-двойники. Ролик россиянки Анастасии Костромитиной, где она копирует мимику и походку знаменитого футболиста, за сутки набрал более 60 миллионов просмотров.

Источник:

социальные сети 433 и Анастасии Костромитиной

Алгоритмы социальных сетей вообще Холанда обожают. Что ни запости — все будет пользоваться спросом. И многие пользуются — вот, например, модель и блогер Саша Катрич.

Источник:

социальные сети Александры Катрич

Или, например, шведская модель Джулия Гроп — не сказать, что точная копия, но аудитория в восторге.

Источник:

социальные сети Джули Гроп

При росте 195 сантиметров Холанд обладает хорошей скоростью. При этом особая манера бега нападающего стала мемом еще в 2021 году. Тогда интернет заполонили ролики с пародиями на забеги форварда под кавер песни Moskau группы Dschinghis Khan.

Во время чемпионата мира мем стал еще более популярным — ролики про Холанда сняли даже норвежские авиалинии.

Источник:

социальные сети Norwegian

Источник: социальные сети Источник: социальные сети
Источник:

социальные сети

Источник: социальные сети Источник: социальные сети
Источник:

социальные сети

Кажется, абсолютно в любом рандомном месте можно наткнуться на тиктокера, который пилит модное видео — пародию на норвежца.

Источник:

Социальные сети

В мемах Эрлинга Холанда видят уже даже в бытовых приборах. Кажется, что норвежец абсолютно везде.

Источник:

социальные сети 433

Или вот лук-Холанд, как вам такое?

Источник:

@onionhaaland/TikTok

Генерирует мемы с собой и сам Холанд. Футболист обладает отличной самоиронией и не стесняется выкладывать смешные фотографии. Его можно увидеть в ковбойской шляпе или, например, в селфи с «двойником Шреком».

Источник: социальные сети Эрлинга Холанда Источник: социальные сети Эрлинга Холанда
Источник:

социальные сети Эрлинга Холанда

Источник: социальные сети Эрлинга Холанда Источник: социальные сети Эрлинга Холанда
Источник:

социальные сети Эрлинга Холанда

На чемпионате мира — 2026 Холанд забил семь голов. В четвертьфинале сборная Норвегии встретится с командой Англии.

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Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира
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