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Лето 95% дачников даже не догадываются: срочно уберите этот сорняк с грядки — он высасывает соки из томатов

95% дачников даже не догадываются: срочно уберите этот сорняк с грядки — он высасывает соки из томатов

Бывалые огородники рассекретили паразита, убивающего помидоры за неделю

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Повилика быстро оплетает стебли и вытягивает соки из растения, лишая томаты питания и сил для роста | Источник: GPTПовилика быстро оплетает стебли и вытягивает соки из растения, лишая томаты питания и сил для роста | Источник: GPT

Повилика быстро оплетает стебли и вытягивает соки из растения, лишая томаты питания и сил для роста

Источник:

GPT

Садоводы всё чаще жалуются на вялые томаты и сморщенные плоды. Причина не сглаз и не жара. Виновник — повилика (Cuscuta), паразитирующий сорняк, который выглядит как безобидная вьющаяся трава, но за неделю способен погубить куст. Об этом предупредили в телеграм-канале «Твоя Дача».

Огородник Матвей рассказывает:

«Я думал, это вьюнок. Подвязал к шпалере — пусть красиво вьется. А помидоры стали как вареные!»

Увы, это не декор, а лютый агрессор.

Как распознать повилику: 3 отличительных признака

На ранней стадии повилику легко принять за обычную лиану, поэтому важно внимательно осматривать томатные кусты. Паразита выдают несколько характерных особенностей, которые сложно спутать с другими растениями:

  1. Стебли: розовато-желтые нити без листьев. Напоминают спагетти, обвивающие растение.

  2. Цветы: мелкие бело-розовые соцветия, внешне похожие на клевер.

  3. Скорость: за 5–7 дней полностью оплетает томат, блокируя питание.

Раннее удаление очага помогает сохранить соседние посадки | Источник: GPTРаннее удаление очага помогает сохранить соседние посадки | Источник: GPT

Раннее удаление очага помогает сохранить соседние посадки

Источник:

GPT

Что делает повилика

Сорняк не имеет корней и питается за счет растения-хозяина. Он проникает в стебель, впрыскивает ферменты, разрушает ткани и одновременно может переносить опасные вирусы — например, мозаичную болезнь или столбур. Эти инфекции уничтожают урожай на несколько лет вперед.

У повилики нормальных листьев нет, а корень нужен только молодому проростку. Найдя хозяина, нить закрепляется на стебле присосками-гаусториями. После этого связь с почвой засыхает, и паразит полностью переходит на чужое питание.

Как спасти томаты: пошаговый план

Повилика не оставляет времени на долгие раздумья: чем раньше начать борьбу, тем больше шансов сохранить урожай. Действовать нужно аккуратно, чтобы не разнести паразита по соседним кустам.

  1. Изолируйте зараженные кусты. Наденьте перчатки: сок может вызывать аллергию. Не рвите вручную — даже кусочек стебля даст новый рост.

  2. Полное удаление. Срежьте поврежденные части секатором. Сорняк уберите в герметичный пакет и сожгите без тени сожаления.

  3. Обработка ран. Промойте куст раствором марганцовки (1 г на 5 л воды). Срезы присыпьте золой.

  4. Профилактика повторного заражения. Обильно пролейте почву кипятком (10 л на куст). Замульчируйте агротекстилем — повилика не сможет пробиться.

Если нити внедрились в нескольких местах, одной «стрижки» мало. Специалисты советуют срезать ткань хозяина ниже точки прикрепления, а при сильном поражении убирать куст целиком. Остатки нельзя оставлять рядом с посадками: свежие фрагменты способны снова закрепиться на растении.

Чистые инструменты снижают риск распространения паразита по участку | Источник: GPTЧистые инструменты снижают риск распространения паразита по участку | Источник: GPT

Чистые инструменты снижают риск распространения паразита по участку

Источник:

GPT

Почему повилику не замечают

Сорняк легко спутать с вьюнком (у него есть листья и корни), дикорастущим люпином или декоративной лианой. Цветет повилика «милыми» шарами, а значит, долго не вызывает подозрений.

Как не допустить повторного появления

Если расправились с коварной паразиткой, рано радоваться — нужно предпринять все меры, чтобы она не вернулась на грядку:

  • новую рассаду выдерживайте 2 недели отдельно;

  • высаживайте сидераты — фацелию и горчицу. Они отпугивают повилику алкалоидами;

  • за 2 недели до посадки смочите землю — появившиеся проростки уничтожьте гербицидом («Ураган»).

С гербицидами нужна осторожность. Средства сплошного действия не различают сорняк и томат, поэтому по зеленому кусту ими не работают. На даче важнее не дать паразиту обсемениться: проверять рассаду, выпалывать сорняки вокруг теплицы и очищать инструменты после зараженной грядки.

Семена повилики сохраняют жизнеспособность в почве десятилетиями | Источник: GPTСемена повилики сохраняют жизнеспособность в почве десятилетиями | Источник: GPT

Семена повилики сохраняют жизнеспособность в почве десятилетиями

Источник:

GPT

Что будет, если не убирать

Если махнуть на повилику рукой, через две недели кусты начнут желтеть. Через месяц — засохнут в плотном коконе. А на следующий год повилика может поразить всю теплицу: ее споры живут в почве до 10 лет.

Точнее говорить не о спорах, а о семенах. Их твердая оболочка позволяет части запаса сохраняться в земле больше 20 лет. Один пропущенный цветущий клубок способен дать тысячи семян, поэтому очаг важно убрать до их созревания.

Народный способ защиты

Профилактика никогда не ошибка. Обрабатывайте томаты настоем чеснока:

  • замочить 5 измельченных головок чеснока на 3 л воды, настоять сутки;

  • добавить ложку дегтярного мыла;

  • опрыскивать кусты раз в неделю.

В борьбе с врагом надежнее всего работают частые осмотры, раннее удаление и многолетний контроль. На зараженном месте временно выращивают культуры, которые паразит обычно не поражает, прежде всего злаки. Повилика — опасный паразит, который маскируется под декоративное растение. Заметили — удаляйте без промедления. Любые сомнения будут стоить вам урожая.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Помидоры Томаты Сорняк
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