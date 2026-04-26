Волжские просторы и древние монастыри: ярославцам назвали топ интересных речных круизов

Круизы — это почти как «всё включено», только лететь никуда не надо Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Забудьте про визы, утомительные перелеты и скачущий курс доллара. Весной 2026-го россияне массово пересаживаются с самолетов на теплоходы. И если раньше речные круизы считались уделом пенсионеров, то теперь по палубам ходят и семьи с детьми, и даже попадаются зумеры.

Ранее мы публиковали топ-3 бюджетных круиза по Волге из Ярославля. В список вошли направления в Казань и Москву с заездом в Углич. Туроператоры напоминают, из Москвы отправляются еще больше необычных круизов.

Куда идти в плавание из Москвы, что посмотреть в городах-остановках и самое главное — во сколько обойдется такой вояж, читайте в нашем обзоре.

Как добраться из Ярославля в Москву

Напомним, добраться до столицы из Ярославля можно несколькими способами. Стоимость билета на фирменный поезд начинается от 1,5 тысяч рублей. Время в пути — от трех часов в зависимости от поезда.

Кроме того, существуют автобусные туры. В расписании ежедневно представлено не менее пяти отправлений. Стоимость билета на автобус — от 1,3 тысячи рублей. Время в пути в зависимости от рейса от четырех до семи часов.

Куда можно уплыть из Москвы

Отправиться в плавание можно с двух столичных причалов — навигация уже открыта.

С Южного и Северного речных вокзалов теплоходы ходят в самые популярные туристические места России, а также дают возможность открыть неизвестные уголки страны. В разгар сезона причалы принимают и отправляют более 20 круизных теплоходов в день.

Навигация в Москве уже началась Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Практически все речные круизы из Москвы строятся вокруг одного и того же базового маршрута по Волге, а дальше к нему добавляют новые города. Чем длиннее поездка, тем больше остановок в различных населенных пунктах делает теплоход.

С Южного речного вокзала наиболее популярны Калязин и Дубна. Как правило, это короткие и бюджетные круизы от 3 до 6 дней.

В более длинных и дорогих программах часто появляются Кострома, Нижний Новгород, Казань, и круиз уже превращается в полноценное многодневное путешествие по Волге, порой вплоть до Камы.

Куда можно уплыть на теплоходе с Южного речного вокзала в Москве Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

С Северного речного вокзала, помимо направлений по Волге, есть круизы в сторону Карелии и Санкт-Петербурга. Их продолжительность — от недели и больше.

Кстати, при выборе программы обязательно нужно смотреть на конечный пункт — не все круизы завершаются в Москве. Есть маршруты только в одну сторону, и тогда придется покупать обратный билет на поезд или самолет.

Список круизов с Северного речного вокзала в Москве Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Сколько стоят круизы из Москвы

Самые короткие речные круизы занимают от трех дней и двух ночей с остановкой в одном населенном пункте, а цены на них начинаются от 15 300 рублей за человека — например, на теплоходе «Михаил Танич».

Наиболее длительные путешествия могут продолжаться до 17 дней и 16 ночей. Это одновременно и самый дорогой вариант, например, круиз на теплоходе «Волга Дрим». Стоимость таких поездок начинается примерно от 275 тысяч рублей за человека.

Зачастую на причале разбивают ярмарки для туристов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От цены зависит и размещение: будет ли это 4-местная каюта или можно путешествовать вдвоем или даже в одиночку, какой вид будет из иллюминатора. Как правило, во всех круизах из Москвы предусмотрено трехразовое питание, на борту есть развлекательная программа, а вот стоимость экскурсий либо включена в тур, либо оплачивается отдельно.

Бывают и скидки — например, для детей до 5 лет, многодетных семей, студентов, пенсионеров или групп. А малыши до 2 лет чаще всего путешествуют бесплатно, если не занимают отдельную койку в каюте.

Что посмотреть в городах на круизных маршрутах

Круизные теплоходы планируют остановки, чтобы туристы могли не только наблюдать за красотами с воды, но и побывать в исторических городах. Сделали для вас краткий список достопримечательностей, которые можно увидеть на маршрутах, которые стартуют в Москве.

Плес : небольшой город с видами «как на открытке», здесь красивая набережная, места художника Левитана, тихие улочки с деревянными домами.

В этом маленьком уголке России узнаешь левитановские пейзажи Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Хвойный Бор : этнопарк на берегу водохранилища с собственным пляжем.

Горицы : Воскресенский Горицкий женский монастырь, часовня Иоанна Предтечи, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Тверь : императорский путевой дворец, набережная Степана Разина, памятники Михаилу Кругу и Афанасию Никитину.

В Твери красиво и уютно Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кижи : музей-заповедник под открытым небом, деревянные церкви без единого гвоздя, включая Преображенскую, десятиглавая Покровская церковь.

Мандроги : реконструированная старинная русская деревня, церковь Дмитрия Мироточивого, музей водки.

Валаам : монастырь на Ладоге, скиты, Спасо-Преображенский собор, смотровая площадка на горе Елеон.

Санкт-Петербург : Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, каналы и мосты, Петергоф и Царское Село.

Приехать в Питер и влюбиться в него Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Калязин : затопленная колокольня Никольского собора, которая стоит прямо в воде, усадьба Бабы-Яги, улиточная ферма, музей мобильных устройств.

Дубна : большой Волжский маяк, пик Тяпкина, музей истории науки и техники, храм Смоленской иконы Божией матери.

Кострома : Ипатьевский монастырь, терем Снегурочки, торговые ряды, Сусанинская площадь, музей «Костромская слобода».

Кострома — старинный город, который покоряет с первого взгляда Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Городец : резные дома, музей самоваров, усадьба Лапшиной, дом графини Паниной, «Галерея добра».

Чебоксары : монумент Матери-Покровительнице, площадь Республики, музей пива, памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову.

Завидово : храмовый комплекс, национальный парк, музей «Государева дорога».

Свияжск : город-остров с Успенским монастырем, деревянной Троицкой церковью XVI века и Музеем археологического дерева.

Казань : кремль, мечеть Кул-Шариф, улица Баумана, центр семьи «Казан», Кремлевская набережная, башня Сююмбике.

Мечеть Кул-Шариф — визитная карточка Казани Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Тетюши : памятник 960-килограммовой белуге, краеведческий музей, усадебный комплекс «Долгая Поляна», сторожевая башня, гора Вшиха.

Болгар : Белая мечеть, восточный мавзолей, музей «Дом лекаря», музей болгарской цивилизации, музей хлеба.

Елабуга : дом-музей Цветаевой, городище, музей-заповедник, Шишкинские пруды.

Уфа : памятник Салавату Юлаеву, мечеть «Ляля-Тюльпан», набережная Белой, фонтан «Семь девушек».

Нижний Новгород : кремль, Чкаловская лестница, слияние Волги и Оки, усадьба Рукавишниковых.

Панорама Волги просто великолепна Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Чистополь : музей Пастернака, Скарятинский сад, городище Джукетау, усадьба мещанина Мельникова, музей уездного города.

Козьмодемьянск : музей Остапа Бендера, музей сатиры и юмора, музей купеческого быта, центр горно-марийской культуры, дом мореного дуба.

Чкаловск : Покровская гора, музей Валерия Чкалова, дом купцов Рукавишниковых, церковь Анастасии Узорешительницы.

Чайковский : музей «Крестьянская усадьба», памятник композитору П. Чайковскому, скульптура «Мышиный король».

Пермь : музей PERMM, арт-объекты «Счастье не за горами» и «Пермяк — соленые уши», сад камней, городская эспланада.

А куда отправляются в путешествие москвичи

Утомленные пробками жители мегаполиса бегут теперь не за тридевять земель, а навстречу неторопливым волжским закатам и колокольному звону древних монастырей. По данным наших коллег из MSK1.RU, особой популярностью для водного путешествия нередко выбирают ярославское направление:

Углич : Угличский кремль, церковь Дмитрия на Крови, Воскресенский монастырь.

Ярославль : исторический центр, Спасо-Преображенский монастырь, церковь Ильи Пророка, стрелка Волги и Которосли.

Мышкин : музей мыши, музей валенка, старые купеческие дома, центр города легко обойти пешком за пару часов.

Тутаев : Воскресенский собор, Крестовоздвиженский собор, храм Покрова Пресвятой Богородицы, Леонтьевский арочный мостик, пожарная каланча.

Рыбинск : старый центр с дореволюционными вывесками, Спасо-Преображенский собор, Церковь Казанской иконы Божией Матери.