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Страна и мир Обзор Волжские просторы и древние монастыри: ярославцам назвали топ интересных речных круизов

Волжские просторы и древние монастыри: ярославцам назвали топ интересных речных круизов

Рассказываем, сколько стоит самое популярное путешествие

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Круизы&nbsp;— это почти как «всё включено», только лететь никуда не надо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКруизы&nbsp;— это почти как «всё включено», только лететь никуда не надо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Круизы — это почти как «всё включено», только лететь никуда не надо

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Забудьте про визы, утомительные перелеты и скачущий курс доллара. Весной 2026-го россияне массово пересаживаются с самолетов на теплоходы. И если раньше речные круизы считались уделом пенсионеров, то теперь по палубам ходят и семьи с детьми, и даже попадаются зумеры.

Ранее мы публиковали топ-3 бюджетных круиза по Волге из Ярославля. В список вошли направления в Казань и Москву с заездом в Углич. Туроператоры напоминают, из Москвы отправляются еще больше необычных круизов.

Куда идти в плавание из Москвы, что посмотреть в городах-остановках и самое главное — во сколько обойдется такой вояж, читайте в нашем обзоре.

Как добраться из Ярославля в Москву

Напомним, добраться до столицы из Ярославля можно несколькими способами. Стоимость билета на фирменный поезд начинается от 1,5 тысяч рублей. Время в пути — от трех часов в зависимости от поезда.

Кроме того, существуют автобусные туры. В расписании ежедневно представлено не менее пяти отправлений. Стоимость билета на автобус — от 1,3 тысячи рублей. Время в пути в зависимости от рейса от четырех до семи часов.

Куда можно уплыть из Москвы

Отправиться в плавание можно с двух столичных причалов — навигация уже открыта.

С Южного и Северного речных вокзалов теплоходы ходят в самые популярные туристические места России, а также дают возможность открыть неизвестные уголки страны. В разгар сезона причалы принимают и отправляют более 20 круизных теплоходов в день.

Навигация в Москве уже началась | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНавигация в Москве уже началась | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Навигация в Москве уже началась

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Практически все речные круизы из Москвы строятся вокруг одного и того же базового маршрута по Волге, а дальше к нему добавляют новые города. Чем длиннее поездка, тем больше остановок в различных населенных пунктах делает теплоход.

С Южного речного вокзала наиболее популярны Калязин и Дубна. Как правило, это короткие и бюджетные круизы от 3 до 6 дней.

В более длинных и дорогих программах часто появляются Кострома, Нижний Новгород, Казань, и круиз уже превращается в полноценное многодневное путешествие по Волге, порой вплоть до Камы.

Куда можно уплыть на теплоходе с Южного речного вокзала в Москве | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКуда можно уплыть на теплоходе с Южного речного вокзала в Москве | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Куда можно уплыть на теплоходе с Южного речного вокзала в Москве

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

С Северного речного вокзала, помимо направлений по Волге, есть круизы в сторону Карелии и Санкт-Петербурга. Их продолжительность — от недели и больше.

Кстати, при выборе программы обязательно нужно смотреть на конечный пункт — не все круизы завершаются в Москве. Есть маршруты только в одну сторону, и тогда придется покупать обратный билет на поезд или самолет.

Список круизов с Северного речного вокзала в Москве | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСписок круизов с Северного речного вокзала в Москве | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Список круизов с Северного речного вокзала в Москве

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Сколько стоят круизы из Москвы

Самые короткие речные круизы занимают от трех дней и двух ночей с остановкой в одном населенном пункте, а цены на них начинаются от 15 300 рублей за человека — например, на теплоходе «Михаил Танич».

Наиболее длительные путешествия могут продолжаться до 17 дней и 16 ночей. Это одновременно и самый дорогой вариант, например, круиз на теплоходе «Волга Дрим». Стоимость таких поездок начинается примерно от 275 тысяч рублей за человека.

Зачастую на причале разбивают ярмарки для туристов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗачастую на причале разбивают ярмарки для туристов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зачастую на причале разбивают ярмарки для туристов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

От цены зависит и размещение: будет ли это 4-местная каюта или можно путешествовать вдвоем или даже в одиночку, какой вид будет из иллюминатора. Как правило, во всех круизах из Москвы предусмотрено трехразовое питание, на борту есть развлекательная программа, а вот стоимость экскурсий либо включена в тур, либо оплачивается отдельно.

Бывают и скидки — например, для детей до 5 лет, многодетных семей, студентов, пенсионеров или групп. А малыши до 2 лет чаще всего путешествуют бесплатно, если не занимают отдельную койку в каюте.

Что посмотреть в городах на круизных маршрутах

Круизные теплоходы планируют остановки, чтобы туристы могли не только наблюдать за красотами с воды, но и побывать в исторических городах. Сделали для вас краткий список достопримечательностей, которые можно увидеть на маршрутах, которые стартуют в Москве.

Плес: небольшой город с видами «как на открытке», здесь красивая набережная, места художника Левитана, тихие улочки с деревянными домами.

В этом маленьком уголке России узнаешь левитановские пейзажи | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUВ этом маленьком уголке России узнаешь левитановские пейзажи | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В этом маленьком уголке России узнаешь левитановские пейзажи

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Хвойный Бор: этнопарк на берегу водохранилища с собственным пляжем.

Горицы: Воскресенский Горицкий женский монастырь, часовня Иоанна Предтечи, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Тверь: императорский путевой дворец, набережная Степана Разина, памятники Михаилу Кругу и Афанасию Никитину.

В Твери красиво и уютно | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUВ Твери красиво и уютно | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В Твери красиво и уютно

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кижи: музей-заповедник под открытым небом, деревянные церкви без единого гвоздя, включая Преображенскую, десятиглавая Покровская церковь.

Мандроги: реконструированная старинная русская деревня, церковь Дмитрия Мироточивого, музей водки.

Валаам: монастырь на Ладоге, скиты, Спасо-Преображенский собор, смотровая площадка на горе Елеон.

Санкт-Петербург: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, каналы и мосты, Петергоф и Царское Село.

Приехать в Питер и влюбиться в него | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUПриехать в Питер и влюбиться в него | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Приехать в Питер и влюбиться в него

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Калязин: затопленная колокольня Никольского собора, которая стоит прямо в воде, усадьба Бабы-Яги, улиточная ферма, музей мобильных устройств.

Дубна: большой Волжский маяк, пик Тяпкина, музей истории науки и техники, храм Смоленской иконы Божией матери.

Кострома: Ипатьевский монастырь, терем Снегурочки, торговые ряды, Сусанинская площадь, музей «Костромская слобода».

Кострома&nbsp;— старинный город, который покоряет с первого взгляда | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUКострома&nbsp;— старинный город, который покоряет с первого взгляда | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кострома — старинный город, который покоряет с первого взгляда

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Городец: резные дома, музей самоваров, усадьба Лапшиной, дом графини Паниной, «Галерея добра».

Чебоксары: монумент Матери-Покровительнице, площадь Республики, музей пива, памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову.

Завидово: храмовый комплекс, национальный парк, музей «Государева дорога».

Свияжск: город-остров с Успенским монастырем, деревянной Троицкой церковью XVI века и Музеем археологического дерева.

Казань: кремль, мечеть Кул-Шариф, улица Баумана, центр семьи «Казан», Кремлевская набережная, башня Сююмбике.

Мечеть Кул-Шариф&nbsp;— визитная карточка Казани | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUМечеть Кул-Шариф&nbsp;— визитная карточка Казани | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Мечеть Кул-Шариф — визитная карточка Казани

Источник:
Анна Голубницкая / MSK1.RU

Тетюши: памятник 960-килограммовой белуге, краеведческий музей, усадебный комплекс «Долгая Поляна», сторожевая башня, гора Вшиха.

Болгар: Белая мечеть, восточный мавзолей, музей «Дом лекаря», музей болгарской цивилизации, музей хлеба.

Елабуга: дом-музей Цветаевой, городище, музей-заповедник, Шишкинские пруды.

Уфа: памятник Салавату Юлаеву, мечеть «Ляля-Тюльпан», набережная Белой, фонтан «Семь девушек».

Нижний Новгород: кремль, Чкаловская лестница, слияние Волги и Оки, усадьба Рукавишниковых.

Панорама Волги просто великолепна | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUПанорама Волги просто великолепна | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Панорама Волги просто великолепна

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Чистополь: музей Пастернака, Скарятинский сад, городище Джукетау, усадьба мещанина Мельникова, музей уездного города.

Козьмодемьянск: музей Остапа Бендера, музей сатиры и юмора, музей купеческого быта, центр горно-марийской культуры, дом мореного дуба.

Чкаловск: Покровская гора, музей Валерия Чкалова, дом купцов Рукавишниковых, церковь Анастасии Узорешительницы.

Чайковский: музей «Крестьянская усадьба», памятник композитору П. Чайковскому, скульптура «Мышиный король».

Пермь: музей PERMM, арт-объекты «Счастье не за горами» и «Пермяк — соленые уши», сад камней, городская эспланада.

А куда отправляются в путешествие москвичи

Утомленные пробками жители мегаполиса бегут теперь не за тридевять земель, а навстречу неторопливым волжским закатам и колокольному звону древних монастырей. По данным наших коллег из MSK1.RU, особой популярностью для водного путешествия нередко выбирают ярославское направление:

  • Углич: Угличский кремль, церковь Дмитрия на Крови, Воскресенский монастырь.

  • Ярославль: исторический центр, Спасо-Преображенский монастырь, церковь Ильи Пророка, стрелка Волги и Которосли.

  • Мышкин: музей мыши, музей валенка, старые купеческие дома, центр города легко обойти пешком за пару часов.

  • Тутаев: Воскресенский собор, Крестовоздвиженский собор, храм Покрова Пресвятой Богородицы, Леонтьевский арочный мостик, пожарная каланча.

  • Рыбинск: старый центр с дореволюционными вывесками, Спасо-Преображенский собор, Церковь Казанской иконы Божией Матери.

Что вас привлекает в речных круизах?

Возможность увидеть российскую глубинку
Отдохнуть без спешки и интернета
Необычный формат отдыха на воде
Интересные экскурсии в каждом городе
Провести максимум времени с семьей или друзьями
Не люблю речные круизы

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Круиз Теплоход Волга Отпуск
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Комментарии
2
Гость
27 апреля, 00:26
Это реклама, заманивают на свои баржи
Гость
26 апреля, 16:50
у семейных нет денег, для бездетных или тот кто греет руки на бюджете пойдет.
Читать все комментарии
Гость
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