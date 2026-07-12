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Происшествия Атаки БПЛА Дроны атаковали танкер в Ростовской области. Вспыхнул пожар

Дроны атаковали танкер в Ростовской области. Вспыхнул пожар

Об этом сообщил губернатор

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На судне возник пожар (фото из архива) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНа судне возник пожар (фото из архива) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На судне возник пожар (фото из архива)

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Дроны атаковали еще одно российское судно. Танкер в Азово-Черноморском морском канале получил повреждения в результате удара беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Возник пожар, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Он добавил, что судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет. Всего в области уничтожили более двух десятков беспилотников.

Это уже не первая атака на российские танкеры. Накануне, 11 июля, в Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников пострадали четыре судна, в том числе танкер, перевозящий метанол. Вследствие атаки погиб матрос технического судна.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.
    Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Танкер Атака Дрон
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Комментарии
2
Гость
49 минут
Желаю быстро все починить! Радует, что без пострадавших
Гость
50 минут
Хорошо, что никто не пострадал и ничего не разлилось
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Гость
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