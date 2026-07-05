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Культура «Праздник празднику рознь»: Никита Михалков высказался о развлечениях в непростое для страны время

«Праздник празднику рознь»: Никита Михалков высказался о развлечениях в непростое для страны время

Публикуем мнение режиссера, озвученное на пресс-конференции в Ярославле

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Никита Михалков ответил га вопросы журналистов и блогеров в Ярославле | Источник: Лия Никифорова / 76.RUНикита Михалков ответил га вопросы журналистов и блогеров в Ярославле | Источник: Лия Никифорова / 76.RU

Никита Михалков ответил га вопросы журналистов и блогеров в Ярославле

Источник:

Лия Никифорова / 76.RU

Известный кинорежиссер Никита Михалков во время встречи с журналистами и блогерами в Ярославле 3 июля высказал свою точку зрения о проведении праздников на фоне происходящих в стране событий.

«Праздник празднику рознь, и форум форуму рознь. Если есть внутренне сосредоточение и осознание того, что происходит, то и внутри того, что ты будешь делать, будет то зерно, которое будет всем понятно. Если культурная жизнь не помогает осознать, ради чего происходит то, что происходит, то это не она», — отметил Михалков.

Напомним, Никита Михалков прибыл в Ярославль в рамках Театральной недели, которая проходит в регионе. Перед общением с журналистами и блогерами он провел творческий вечер «Территория моей любви» (16+) в КЗЦ «Миллениум».

Режиссер приехал в Ярославль далеко не в первый раз. Например, в 2023 году во время общения с журналистами он отметил, что раньше часто навещал родовое имение в Рыбинске и даже подумывал о его реставрации. Однако после конфликта с местными властями, которым сейчас принадлежит усадьба, отказался от этой идеи.

Помимо этого, творческий деятель успел порассуждать о пропаганде, Ярославле и даже штрафах за плевки.

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Комментарии
15
Гость
16 минут
А почему это у него время непростое? В подавляющем большинстве государств в мире время прекрасное: люди учатся отдыхают, путешествуют по разным странам, ходят на концерты, слушают музыку, вон, в футбол красивый играют. А него, вдруг, непростое. Что случилось-то у Никиты? Или не только у Никиты?
Гость
37 минут
Ну просто человек-эпоха Михалков. Умнейший человек. Всегда прислушиваюсь к его точке зрения и принимаю ее
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