«Праздник празднику рознь»: Никита Михалков высказался о развлечениях в непростое для страны время

Никита Михалков ответил га вопросы журналистов и блогеров в Ярославле Источник: Лия Никифорова / 76.RU

Известный кинорежиссер Никита Михалков во время встречи с журналистами и блогерами в Ярославле 3 июля высказал свою точку зрения о проведении праздников на фоне происходящих в стране событий.

«Праздник празднику рознь, и форум форуму рознь. Если есть внутренне сосредоточение и осознание того, что происходит, то и внутри того, что ты будешь делать, будет то зерно, которое будет всем понятно. Если культурная жизнь не помогает осознать, ради чего происходит то, что происходит, то это не она», — отметил Михалков.

Напомним, Никита Михалков прибыл в Ярославль в рамках Театральной недели, которая проходит в регионе. Перед общением с журналистами и блогерами он провел творческий вечер «Территория моей любви» (16+) в КЗЦ «Миллениум».

Режиссер приехал в Ярославль далеко не в первый раз. Например, в 2023 году во время общения с журналистами он отметил, что раньше часто навещал родовое имение в Рыбинске и даже подумывал о его реставрации. Однако после конфликта с местными властями, которым сейчас принадлежит усадьба, отказался от этой идеи.