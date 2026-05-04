«Процесс всегда организован чуть хуже»: как устроен бизнес на Волге и кто на нем зарабатывает

Как устроен бизнес на Волге Источник: Алексей Волхонский / V1.RU, Евгений Вдовин / 161.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Волга — главная река в России. Так ее называют не только за масштаб, но и за прибыль, которую она дает. Соединяя север и юг страны, река забрала на себя львиную долю круизных маршрутов. Теплоходы — один роскошнее другого — катают туристов за цены, не всегда уступающие путевкам в пятизвездочный отель.

Но Волга — это не только отдых. Река забрала на себя до 50% грузоперевозок по воде. А это деньги, которые ежедневно протекают буквально у нас под окнами.

В этом тексте разбираемся:

как устроен бизнес на Волге;

что и куда везут по реке.

Внимание с самой верхушки

Развивать Волгу — задача, поставленная на федеральном уровне. В октябре 2025 года министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о проекте «Речные магистрали». Власти занялись возрождением скоростных пассажирских перевозок по Волге.

Сеть маршрутов по реке расширили с 12 до 18 направлений, задействовали восемь скоростных судов на подводных крыльях. Количество пассажиров, по сравнению с 2024 годом, выросло с 33 тысяч до 52 тысяч человек.

Внутренний водный транспорт — один из самых экологичных и экономичных видов транспорта, который занимает устойчивую и важную нишу в транспортной системе России. Андрей Никитин министр транспорта РФ

Волга охватывает 15 субъектов России, начиная от небольшого родника рядом с деревней Волговерховье в Тверской области и заканчивая Каспийским морем в Астраханской области. Протяженность реки — 3530 км. Приблизительный возраст реки — больше 5 млн лет.

Главная река России

Выгодно ли перевозить грузы по Волге Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Волга протекает с севера на юг Росси, собирая воды сотен рек. Чем не магистраль с отворотами?

По данным федеральной формы статистического наблюдения № 1-река, самые загруженные бассейны: Волжский, Обь-Иртышский и Московский.

Ведущий отечественный аналитик в области международного транспорта и логистики Алексей Безбородов говорит, перевозить груз по реке зачастую удобнее, чем, например, по железной дороге. Да и путь через через Волгу люди проложили намного раньше рельсов.

«Груз по Волге и по прочим российским рекам пошел тысячу лет назад. А железная дорога появилась 150 лет назад. Грузовая [река] в полном формате», — рассказал 76.RU Алексей Безбородов.

Грузы по Волге перевозят уже тысячи лет Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Помимо этого, речной транспорт обходится дешевле перевозок по железной дороге. Другой вопрос: насколько такой способ реально удобен?

«Процесс всегда организован чуть хуже, чем на железной дороге, и тем более в автотранспорте. Например, в Китае, Германии или Соединенных Штатах личным транспортом перевозят больше грузов, чем по железной дороге. Но там есть другой плюс, в отличие от нас, — нет замерзающих рек. У нас река замерзает», — дополнил Алексей Безбородов.

Куда идут суда по Волге

Танкер «Волгонефть» в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Как и у любой реки, у Волги есть два направления для транспортировки — по течению и против.

«В Ярославле на НПЗ грузятся, у Волгограда и на юге грузят зерно, в Астрахани — контейнеры», — объяснил Алексей Безбородов.

Пользуются спросом и пассажирские перевозки. По Волге часто ходят круизные теплоходы. Направлений для путешествий здесь много: Ярославль, Плес, Горицы, Тверь, Кижи, Казань, Уфа, Нижний Новгород и другие.

Круизы по Волге привлекают туристов Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Количество пассажиров увеличилось на 300 тыс. человек за год Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Последствия обмеления

Весной 2025 года с Волгой случилась настоящая катастрофа — она обмелела. Больше всего вода от берегов отступила в Ярославле и Нижнем Новгороде. Сильно понизился уровень реки и в Рыбинске. На дне Волги обнажились исторические артефакты — остатки затонувшей баржи и часть старинного водопровода.

Академик, доктор технических наук и профессор кафедры системной экологии РУДН, член общественного совета Минэнерго РФ Владимир Тетельмин выразил опасения, что на уровень воды могли повлиять гидроэлектростанции. На Волге расположены восемь ГЭС.

На Волге расположены восемь гидроэлектростанций Источник: Мария Романова / Городские медиа

Такая обстановка сказалась на речном бизнесе. В компании «ВодоходЪ», которая занимается организацией круизов и является туристическим оператором России, тогда сообщили 76.RU о корректировке маршрутов речных круизов.

Баржи у нас практически не ходят. Алексей Безбородов ведущий отечественный аналитик в области международного транспорта и логистики

По данным ФБУ «Администрация Волжского бассейна», в 2025 году количество некоторых судов сократилось. Меньше, по сравнению с 2024 годом, по Волге прошло танкеров и наливных барж. Зато больше стало рейсов для сухогрузных судов — по двум направлениям (на юг и на север).

Чаще всего по Волге ходят сухогрузы и баржи Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Танкеров и наливных судов за год стало проходить меньше Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Однако обмеление 2025 года не снизило нагрузку на Волгу в целом. Ее водные пути остаются самыми грузонапряженными среди российских рек.

«По ним осуществляется порядка 43% перевозок грузов (39 млн тонн) внутренним водным транспортом в РФ», — рассказали 76.RU в федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Что перевозят по Волге

По данным федеральной формы статистического наблюдения, по реке чаще всего перевозят:

наливные грузы (нефть и нефтепродукты);

сухогрузы (зерно и продукты перемола, комбикорма, каменный уголь и кокс, лес, черный металл, руда, строительные грузы, цемент, химические и минеральные удобрения и прочие грузы).

«Ни один из перечисленных видов грузов нельзя транспортировать исключительно речным транспортом — все они могут перевозиться и другими видами транспорта в случае, если груз не является крупногабаритным», — уточнили 76.RU в федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

В относительно небольшом количестве по Волге перевозят руду Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Самый популярный груз на Волге — стройматериалы Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Кто занимается перевозками по Волге

Речными перевозками в России занимается как минимум 1361 организация. На Волге развернулись крупнейшие компании.

Многие из них находятся в Нижнем Новгороде. Это не случайность. Нижний Новгород стоит на слиянии Волги с Окой. Такое расположение исторически превратило город в крупнейший транспортный узел.

Одной из богатейших компаний, занимающихся перевозками, является АО «Волга-Флот». Так, по данным на 2024 год, ее выручка составила 20,9 млрд рублей, а общий баланс на конец 2025 года — 43,1 млрд рублей.

Кто зарабатывает на Волге Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Топ-10 речных перевозчиков (по данным за 2024 год)

АО «Волга-Флот» зарегистрировано 24 марта 1994 года. Выручка компании — 20,9 млрд рублей;

ООО «Бункер-Трейд» работает с 19 марта 2007 года. Выручка компании — 3,2 млрд рублей;

ООО «КРК» возникло 28 августа 2018 года. Выручка компании — 2,5 млрд рублей;

АО «ЧЕБОКСАРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» возникло 28 июня 1993 года. Выручка компании — 1,9 млрд рублей;

ООО «ВТК» возникло 11 марта 2013 года. Выручка компании — 1,7 млрд рублей;

ООО «ВОЛЖАНКА» возникло 4 декабря 2018 года. Выручка компании - 1,68 млрд рублей;

ООО «ОМП» возникло 25 февраля 2014 года. Выручка компании — 1,64 млрд рублей;

ООО «Гриндейл» возникло 13 ноября 2010 года. Выручка компании — 1,29 млрд рублей;

ООО «Темп+» возникло 24 февраля 2004 года. Выручка компании — 1,21 млрд рублей;

ООО «ВБФ» возникло 15 февраля 2016 года. Выручка компании — 1,1 млрд рублей.

У бизнеса на Волге есть и конкретные лица — главным из них считают Владимира Лисина. Он приобрел госпакет акций у «Волжского пароходства» (АО «Волга-Флот»), а также возглавил крупнейший транспортный холдинг — UCL Holding.

Владимир Лисин — российских миллиардер, «властелин стальных колец». Он занимает шестое место в рейтинге Forbes за 2025 год. Его состояние оценивают в 25,5 млрд долларов. Будущий долларовый миллиардер родился в Иванове, однако его учеба и взлет по карьерной лестнице тесно связаны с Кузбассом. В 1993-м он вошел в состав совета директоров сразу нескольких металлургических предприятий — Новокузнецкий и Братский алюминиевый заводы, ГМК «Норильский никель» и обрел статус партнера Trans World Group — именно эта компания курировала металлургию в нашей стране. В конце 90-х Владимир Лисин занял кресло председателя совета директоров НЛМК (крупнейшая сталелитейная компания страны). В 2000 году его избирают членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей, через год основывает издание «Газета», которое выходило до 2010 года. Во второй половине нулевых Лисин приобрел 14% акций банка «Зенит». Конец десятилетия увенчался для бизнесмена сделкой по покупке холдинга «Объединенные медиа».

Сколько стоят перевозки грузов по Волге

Как загружают корабли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Фиксированной цены для перевозок по Волге не существует. Стоимость определяется расстоянием перевозки, спецификой и количеством груза. На цену также влияет вместимость судна и сезон.

«На реках даже в советское время особо не было фиксированных цен, несмотря на наличие прейскуранта № 14-01 („Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом“. — Прим. ред.). Большая часть перевозок всё-таки была более-менее свободна. Так остается и сейчас. Слава богу», — отметил ведущий отечественный аналитик в области международного транспорта и логистики Алексей Безбородов.