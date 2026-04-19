«Вкусное питание, особенная атмосфера»: турагент назвала топ-3 бюджетных круиза для отдыха на Волге

В турагентстве назвали топ-3 бюджетных круиза на теплоходах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Круизы по Волге регулярно пользуются популярностью среди россиян. Это способ не только насладиться красотой главной реки России, но и посмотреть многие города.

Мы узнали у турагента, какой круиз выбирать, чтобы экономно отдохнуть.

«Скажу честно, круизы — это такой вид отдыха, где спрос превышает предложение. Само сочетание „бюджетные круизы“ для работников туризма звучит неправдоподобно», — рассказала в беседе с 76.RU директор офиса «Яроблтур» на Московском проспекте Ольга Галкина из Ярославля.

Желающим устроить путешествие по воде эксперт в сфере туризма предлагает рассматривать путевки на пару дней.

«Идеально подходят для тех, кто только знакомится с теплоходами, или для тех, кто не обладает большим отпуском», — рассказала Ольга.

Топ-3 бюджетных круиза по Волге

Например, теплоход «Феликс Дзержинский», направление «Ярославль — Углич — Москва» на две ночи с полным питанием и экскурсионной программой обойдется в 40 тысяч рублей на двоих.

«Феликс Дзержинский» был построен в Чехословакии в 1978 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Четырехпалубный теплоход «Феликс Дзержинский» построен по проекту 92-016 в Чехословакии в 1978 году. Находится в эксплуатации круизной компании «ВодоходЪ». Длина судна — 135,7 метра. Ширина — 16,8 метра. Осадка — 2,9 метра. Количество пассажиров: 339.

К бюджетным также относят популярный маршрут «Ярославль — Казань — Ярославль». Такое предложение есть на теплоходе «Зосима Шашков».

«Круиз продолжительностью шесть дней выходит от 70 тысяч на двоих на комфортабельном теплоходе в каюте со всеми удобствами», — рассказала турагент.

В Ярославле пришвартовался теплоход «Зосима Шашков» Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

«Зосима Шашков» — четырехпалубный круизный теплоход, построенный в 1986 году в ГДР. В 2012 году судно прошло капитальную модернизацию. Находится в эксплуатации круизной компании «ВодоходЪ». Длина теплохода составляет 129 метров, ширина — 16,7 метра, осадка — 2,9 метра. Судно рассчитано на 298 пассажиров.

По словам Ольги, также можно найти круиз на 5–7 дней, стоимость около 50 тысяч на двоих.

«Пожалуй, самый бюджетный теплоход „Космонавт Гагарин“. Плавали, знаем», — рассказала Ольга Галкина.

Трехпалубный теплоход «Космонавт Гагарин» прошел модернизацию в 2017–2018 годах. Судно относится к круизному центру «Инфофлот». Длина теплохода — 95,8 метра, ширина — 14,3 метра. Вместимость: 151 пассажир.

Что нужно знать при планировании отдыха на теплоходе

Однако в попытке сэкономить можно получить не самые комфортные условия. Состояние помещений зачастую выдает возраст самих теплоходов.

«Каюты экономичные, зачастую двухъярусные и с удобствами на палубе. Убранства уставшие, но вкусное питание и особенная атмосфера сплоченности на борту теплохода. Капитан знакомится со всеми, и есть хорошая развлекательная программа», — рассказала турагент.

Туроператор также раскрыла лайфхак, как сэкономить на покупке круиза. При нужных знаниях удастся сохранить в кошельке приличную сумму.

«Иногда операторы запускают акцию „второе место бесплатно“. В прошлом году мы так забронировали целую палубу. Обычно путешествие на теплоходе всем нравится и клиенты возвращаются из года в год за речным круизом», — рассказала Ольга.

К слову, в прошлом году в топ бюджетных входили путевки на теплоходы «Зосима Шашков», «FuSun» и «Космонавт Гагарин».

А вот в список самых дорогих ежегодно попадают путешествия на роскошном лайнере «Мустай Карим». Это буквально пятизвездочный отель на воде.

Так выглядит самый дорогой теплоход в России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU