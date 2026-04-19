«Вкусное питание, особенная атмосфера»: турагент назвала топ-3 бюджетных круиза для отдыха на Волге

Круизы по Волге регулярно пользуются популярностью среди россиян. Это способ не только насладиться красотой главной реки России, но и посмотреть многие города.
Мы узнали у турагента, какой круиз выбирать, чтобы экономно отдохнуть.
«Скажу честно, круизы — это такой вид отдыха, где спрос превышает предложение. Само сочетание „бюджетные круизы“ для работников туризма звучит неправдоподобно», — рассказала в беседе с 76.RU директор офиса «Яроблтур» на Московском проспекте Ольга Галкина из Ярославля.
Желающим устроить путешествие по воде эксперт в сфере туризма предлагает рассматривать путевки на пару дней.
«Идеально подходят для тех, кто только знакомится с теплоходами, или для тех, кто не обладает большим отпуском», — рассказала Ольга.
Топ-3 бюджетных круиза по Волге
Например, теплоход «Феликс Дзержинский», направление «Ярославль — Углич — Москва» на две ночи с полным питанием и экскурсионной программой обойдется в 40 тысяч рублей на двоих.
Четырехпалубный теплоход «Феликс Дзержинский» построен по проекту 92-016 в Чехословакии в 1978 году. Находится в эксплуатации круизной компании «ВодоходЪ». Длина судна — 135,7 метра. Ширина — 16,8 метра. Осадка — 2,9 метра. Количество пассажиров: 339.
К бюджетным также относят популярный маршрут «Ярославль — Казань — Ярославль». Такое предложение есть на теплоходе «Зосима Шашков».
«Круиз продолжительностью шесть дней выходит от 70 тысяч на двоих на комфортабельном теплоходе в каюте со всеми удобствами», — рассказала турагент.
«Зосима Шашков» — четырехпалубный круизный теплоход, построенный в 1986 году в ГДР. В 2012 году судно прошло капитальную модернизацию. Находится в эксплуатации круизной компании «ВодоходЪ». Длина теплохода составляет 129 метров, ширина — 16,7 метра, осадка — 2,9 метра. Судно рассчитано на 298 пассажиров.
По словам Ольги, также можно найти круиз на 5–7 дней, стоимость около 50 тысяч на двоих.
«Пожалуй, самый бюджетный теплоход „Космонавт Гагарин“. Плавали, знаем», — рассказала Ольга Галкина.
Трехпалубный теплоход «Космонавт Гагарин» прошел модернизацию в 2017–2018 годах. Судно относится к круизному центру «Инфофлот». Длина теплохода — 95,8 метра, ширина — 14,3 метра. Вместимость: 151 пассажир.
Что нужно знать при планировании отдыха на теплоходе
Однако в попытке сэкономить можно получить не самые комфортные условия. Состояние помещений зачастую выдает возраст самих теплоходов.
«Каюты экономичные, зачастую двухъярусные и с удобствами на палубе. Убранства уставшие, но вкусное питание и особенная атмосфера сплоченности на борту теплохода. Капитан знакомится со всеми, и есть хорошая развлекательная программа», — рассказала турагент.
Туроператор также раскрыла лайфхак, как сэкономить на покупке круиза. При нужных знаниях удастся сохранить в кошельке приличную сумму.
«Иногда операторы запускают акцию „второе место бесплатно“. В прошлом году мы так забронировали целую палубу. Обычно путешествие на теплоходе всем нравится и клиенты возвращаются из года в год за речным круизом», — рассказала Ольга.
К слову, в прошлом году в топ бюджетных входили путевки на теплоходы «Зосима Шашков», «FuSun» и «Космонавт Гагарин».
А вот в список самых дорогих ежегодно попадают путешествия на роскошном лайнере «Мустай Карим». Это буквально пятизвездочный отель на воде.
Стоимость путевок на него доходит до 200 тысяч рублей. На борту современного теплохода есть спа-центр с массажным кабинетом, хаммамом и сауной, винной библиотекой, двумя ресторанами, двумя барами, фитнесом, конференц-залом, прокатом велосипедов и магазином сувениров. Подробный обзор ищите в этом материале.