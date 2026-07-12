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Спорт Всё решалось в дополнительное время: итоги игрового дня на чемпионате мира

Всё решалось в дополнительное время: итоги игрового дня на чемпионате мира

Кратко рассказываем о главных событиях

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Холанд и Беллингем вместе играли за «Боруссию» | Источник: Fifa.comХоланд и Беллингем вместе играли за «Боруссию» | Источник: Fifa.com

Холанд и Беллингем вместе играли за «Боруссию»

Источник:

Fifa.com

На чемпионате мира по футболу — 2026 завершились последние четвертьфинальные матчи. В обеих встречах для определения победителя понадобилось дополнительное время. Рассказываем об основных событиях мундиаля.

Норвегия — Англия 1:2 (дополнительное время)

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Шельдеруп — 36 (1:0), Беллингем — 45+2 (1:1), Беллингем — 93 (1:2).

Норвежцы открыли счет в матче: красивый гол ударом из-за штрафной забил Андреас Шельдеруп. Героем англичан стал полузащитник Джуд Беллингем. В конце первого тайма он сравнял счет. А в начале дополнительного времени принес команде Томаса Тухеля победу — 2:1. Норвежская сказка на мундиале подошла к концу.

Аргентина — Швейцария 3:1 (дополнительное время)

Источник: Fifa.comИсточник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Макаллистер — 10 (1:0), Ндой — 67 (1:1), Альварес — 112 (2:1), Л. Мартинес — 120+1 (3:1).

Действующие чемпионы мира забили гол уже на десятой минуте. Казалось, что на этот раз они точно избегут нервотрепки, но Дан Ндой в середине второго тайма восстановил равновесие. Почти сразу после этого Швейцарию подвел нападающий Бриль Эмболо, получивший вторую желтую карточку за симуляцию.

В дополнительное время нападающие Хулиан Альваре и Лаутаро Мартинес принесли аргентинцам победу.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира
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