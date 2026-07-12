В школах отменили домашние задания, а для всех студентов введут обязательные предметы: итоги недели

Рассказываем о главных новостях недели Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

В Росавиации заявили о дефиците пилотов

В сегменте легкой и сверхлегкой авиации особенно остро ощущается дефицит коммерческих пилотов. Чтобы справиться с кадровой проблемой, Росавиация намерена скорректировать подход к обучению специалистов, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров в ходе форума «Иннопром».

Отвечая на вопрос о ситуации с кадрами, Ядров признал, что нехватка пилотов в легком сегменте — серьезный вызов. Он отметил, что предстоит большой объем работы.

Одно из ключевых предложений — отказаться от требования обязательного высшего образования для получения профессии коммерческого пилота. По словам руководителя Росавиации, такой подход соответствует мировым стандартам, так как уровень подготовки специалиста не определяется тем, окончил ли он вуз или среднее учебное заведение.

«Это уже общемировая практика… Мы не видим никаких отклонений, вышел ли специалист после высшего учебного заведения или среднего для получения коммерческого свидетельства пилота. Это такой важный шаг, и мы к нему идем», — приводит слова Ядрова ТАСС.

Еще одна мера, которую предлагает ведомство, — нарастить число авиационных учебных центров, готовящих коммерческих пилотов. Это поможет оперативнее устранить кадровый дефицит и обеспечить отрасль нужными специалистами.

Пользователи смогут сохранить аккаунты, зарегистрированные на иностранную почту

Пользователи, которые раньше создали аккаунты на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, смогут и дальше ими пользоваться. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Отмечается, что новые ограничения нацелены исключительно на владельцев интернет‑ресурсов. Боярский подчеркнул, что власти приветствуют переход на отечественные решения, но не планируют отключать уже существующие учетные записи.

«Если кто‑то когда‑то зарегистрировался на иностранную почту, значит — мы, конечно, приветствуем переход на отечественные решения, — тем не менее можно будет продолжить работу», — отметил он.

Согласно закону, ответственность вводится для владельцев сайтов. Им нельзя предоставлять новым пользователям возможность регистрации через зарубежные почтовые сервисы. Как пояснил Боярский в беседе с ТАСС, цель норм — побудить разработчиков отказаться от такой авторизации. При этом работа ранее созданных аккаунтов не будет ограничена.

«То, что уже работает и раньше работало, не будет отключаться, продолжит работать и дальше», — заявил Боярский.

Закон, запрещающий российским сайтам использовать для авторизации зарубежные сервисы и иностранную электронную почту, подписал президент России Владимир Путин. За нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа — до 700 тысяч рублей.

Порядок назначения пенсий изменился

С 7 июля вступили в силу новые правила назначения пенсий. Минтруд РФ объединил требования для страховых, накопительных пенсий и пенсий по государственному обеспечению.

Для оформления пенсии людям нужно предоставить удостоверение личности, подтверждение возраста, места жительства и регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. Иностранцы должны подтвердить постоянное проживание в России.

Для пенсии по инвалидности требуются медицинские документы и сведения о трудовой деятельности. Для пенсии по случаю потери кормильца для детей нужны свидетельство о смерти кормильца, документы о его трудовой деятельности, родстве ребенка, индивидуальном пенсионном коэффициенте и возрасте.

Военные, проходившие службу по призыву, должны предоставить данные о сроках службы и подтверждение статуса инвалида.

Социальный фонд самостоятельно подтверждает часть сведений, включая страховой стаж и заработную плату, используя цифровые платформы и межведомственный обмен. Заявителю требуется предоставить только отсутствующие в реестрах документы.

Изменены правила выплаты социальной пенсии детям, родившимся в течение 300 дней после смерти отца. Для ее получения необходимы свидетельство о рождении и свидетельство о браке (если есть), а также подтверждение отцовства и намерений иметь детей. Заявление можно подать через «Госуслуги», пенсионный фонд или МФЦ.

Ученые разработают лекарство против гепатита B

Сеченовский университет и фармацевтическая компания «Р-Фарм» получили грант на производство препарата для лечения гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR-Cas9. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Грант позволит перейти от лабораторной разработки к опытно-промышленному прототипу лекарственного препарата для удаления вируса гепатита В из инфицированных клеток печени наночастицами с CRISPR-Cas9 комплексами», — отметили в вузе.

Там уточнили, что в основу проекта вошел разработанный в Сеченовском университете прототип препарата, базирующийся на комплексах CRISPR-Cas9, в состав которых входят биосовместимые наночастицы.

«CRISPR-Cas9 — это технология таргетного редактирования генома, известная также как " молекулярные ножницы " . Она основана на действии высокоточного белка-нуклеазы Cas9, который разрушает вирусную ДНК, не действуя на геном человека», — пояснили в пресс-службе РИА Новости.

В перспективе новый препарат против заболевания должен полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток.

В правительстве признали напряженной ситуацию с топливом

В России на внутреннем рынке топлива ситуация остается напряженной на фоне летнего пика спроса и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

«Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной», — сказал Новак.

Правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов. В числе приоритетов — баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений.

Особое внимание планируют уделить поставкам в Иркутскую область, Забайкальский край и южные регионы. В этих субъектах сейчас идут активные сельскохозяйственные работы, поэтому потребность в горючем особенно высока.

На 8 июля запланировано совещание президента Владимира Путина с правительством по видеосвязи. Основной темой станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.

Яндекс открыл карту АЗС с наличием бензина на заправках

Яндекс запустил интерактивную карту с данными о наличии топлива и очередях на АЗС. Она доступна в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Ранее этой картой могли пользоваться только водители такси. Теперь доступ к ней получили все пользователи. Информация об очередях пока доступна в тестовом режиме только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшие недели она появится и в других городах.

На карте можно увидеть АЗС, где недавно были клиенты, отфильтровать станции по типу топлива и проверить очереди. В компании объяснили, что для сбора данных используется технология, аналогичная той, что показывает пробки. Информация поступает с «Карт», из данных о заказах топлива в «Яндекс Заправки» и опросов водителей.

Детские сим-карты начнут блокировать

Минцифры предлагает ввести автоматическую блокировку детских сим-карт при нулевом балансе. Как это будет функционировать, разъясняется в документе, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенному регламенту, если номер оформлен на лицо моложе 18 лет или на совершеннолетнего, но сим-картой пользуется ребенок, оператор связи приостановит обслуживание при исчерпании средств на счете. Блокировка затронет не только звонки и СМС, но и мобильный интернет, а также все дополнительные услуги.

«Для несовершеннолетних, как и для всех остальных, сохраняется возможность бесплатного круглосуточного вызова по номеру 112 и иным номерам экстренных оперативных служб, а также возможность получения иных бесплатных услуг, включая входящие вызовы. Проектом постановления в случае нулевого баланса предлагается приостановление только платных услуг», — объяснил представитель министерства.

Цель автоблокировки — предотвратить покупку ребенком подписок, превышающих баланс на лицевом счете, без согласия родителей. Также на таких сим-картах будет полностью отключен роуминг, входящие звонки с иностранных номеров и рекламные сообщения, за исключением СМС-кодов для доступа к государственным информационным системам.

В школах отменили домашние задания

Школьникам больше не будут задавать домашние задания. Однако повезло в этом вопросе далеко не всем ученикам. Освободят от домашней работы с 1 сентября 2026 года только первоклассников. Такое решение приняло Минпросвещения России.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — говорится в документе.

По методическим рекомендациям домашнее задание в первом классе допускалось, но введение должно было быть постепенным, а время на выполнение — не более одного часа. Программа обучения может быть скорректирована с целью уменьшения учебной нагрузки для младших школьников и облегчения их адаптации к учебному процессу.

В вузах появятся четыре обязательных предмета

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что все студенты вузов независимо от специальности и формы обучения будут изучать четыре обязательные дисциплины. Это история, основы российской государственности, русский язык и философия.

Фальков отметил, что включение русского языка в единый блок поможет улучшить качество преподавания и укрепить единство образовательного пространства страны.

Правила для трудовых мигрантов ужесточат

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов в России. В соответствии с ним мигранты должны будут обеспечивать себя и семью на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Иначе патент или разрешение на работу не продлят, а мигранту с детьми придется покинуть страну в течение 15 дней.

Также расширены основания для аннулирования РВП (разрешения на временное проживание) и ВНЖ (вида на жительство). Документы отзовут при недостаточной занятости в течение года или низких доходах.

Дети мигрантов смогут находиться в России, только пока действует разрешение родителя. Мигрант обязан будет платить за них фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. После 18 лет дети должны в течение 30 дней получить патент либо уехать. Какие еще ограничения вступят в силу, мы рассказали в этом материале.

Появился закон о поддержке развития ИИ

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила закон о развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Документ закрепляет понятие «искусственный интеллект» и создает условия для развития отечественных ИИ‑технологий.

В нем прописано регулирование работы с большими фундаментальными моделями ИИ, а также распределены полномочия в этой сфере между президентом, правительством, госорганами, госкорпорациями и Банком России.

Отдельно выделены «суверенные» и «национальные» модели ИИ: для них установят требование обрабатывать данные на территории России с участием российских компаний. Кроме того, закон предусматривает поддержку разработчиков, в частности поможет им получать доступ к данным, необходимым для обучения моделей.

Детям запретят делать маникюр

С 1 декабря в силу вступит обновленный ГОСТ для салонов красоты — он запретит делать детям до 14 лет обрезной маникюр и покрытие гель‑лаком. Ограничения распространятся и на наращивание ногтей.

Подросткам 15–17 лет такие услуги разрешат только при наличии согласия родителей. В качестве обоснования авторы поправок указывают на то, что ногтевая пластина у детей еще формируется и подобные процедуры способны негативно сказаться на ее развитии.

Роботы начали выполнять работу хирургов

В США успешно прошли доклинические испытания роботов для малоинвазивных операций. Эксперимент, проведенный командой из Калифорнийского университета в Сан-Диего, показал, что робот Surgie высотой около 1,5 метра может выполнять сложные манипуляции с точностью, сравнимой с современными роботизированными системами.

В ходе испытаний были проведены две операции по удалению желчного пузыря. Одна с помощью человека и робота, другая — двумя роботами.

Профессор Майкл Ип отметил, что такие технологии улучшат доступ к качественной хирургии в отдаленных регионах. Однако возникли сложности: операции длились дольше из-за необходимости частой калибровки.

Инженерам предстоит минимизировать задержку сигнала при управлении роботом на больших расстояниях. В будущем роботы смогут выполнять и другие задачи, такие как подготовка операционных залов, сообщает журнал Nature.

Отдых на Черном море подорожал

В июле десятидневный отдых на черноморском побережье стоит примерно 50–60 тысяч рублей на одного путешественника. Цены в этом году выросли на 5% по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сообщила Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

По ее словам, в Краснодарском крае средняя стоимость проживания в комфортной гостинице 3–4 звезды с завтраками или без них в июле составляет 50–60 тысяч рублей за 10 дней.

Ломидзе отметила, что в этом году не произошло ожидаемого сезонного увеличения цен на 25%, как это обычно бывает. Причиной стало снижение спроса и потока туристов.

Эксперты считают, что начало летнего сезона сместилось с июня на июль. В июне не было активного туристического потока, в том числе за границу. Только в июле туристы осознали, что лето проходит, и решили отправиться в путешествие.

Центробанк обновил 100-рублевую купюру

Банк России 10 июля 2026 года выпустил в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Центральному федеральному округу. Информацию об этом опубликовал сайт регулятора.

«Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу», — говорится в сообщении.

Дизайн лицевой стороны банкноты остался неизменным по сравнению со 100-рублевой купюрой образца 2022 года, но на оборотной стороне появилось стилизованное изображение карты Центрального федерального округа, аналогичное тому, что можно увидеть на банкнотах номиналом 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей 2025 года. Новые купюры всех номиналов выполнены в едином стиле.

Источник: cbr.ru

В Центробанке подчеркнули, что новая 100-рублевая банкнота является законным средством наличного платежа, равнозначным ранее выпущенным банкнотам того же номинала. Ее обязаны принимать без ограничений при оплате любых товаров и услуг. Старые 100-рублевые банкноты остаются в обращении и сохраняют свою платежную силу.

Введен запрет на ввоз импортных томатов

С 17 июля Россия вводит запрет на ввоз импортных семян томатов. Речь идет о семенах французского производителя Bayer Seeds SAS, включая транзит через Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Решение было принято после обнаружения вирусов мозаики пепино (Pepino mosaic virus) и коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) в партиях семян, прибывших из Франции через Белоруссию. Эти вирусы включены в список карантинных для России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Вирус коричневой морщинистости плодов томата представляет особую угрозу для тепличных хозяйств. Он быстро распространяется и может вызвать полную гибель растений, а также снижение урожая до 80%.

По данным Россельхознадзора, ущерб от поражения вирусом мозаики пепино составляет до 4,76 миллиарда рублей, а от вируса коричневой морщинистости плодов томата — до 9,92 миллиарда рублей.

Количество хронических заболеваний выросло

Россияне всё чаще будут сталкиваться с «болезнями‑всадниками» — хроническими неинфекционными заболеваниями кардиологического, онкологического, эндокринологического и нейродегенеративного профиля. Термин отсылает к библейским четырем всадникам Апокалипсиса и символизирует масштабные угрозы здоровью. Об этом в беседе с ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Среди причин академик назвал малоподвижный образ жизни, постоянные перегрузки и хронический стресс. Несмотря на снижение потребления алкоголя и табака, рост ожирения нивелирует эти позитивные тенденции.

По данным ВОЗ, к 2050 году число новых случаев рака может достичь 5 миллионов в год. В материалах Минздрава указано, что из‑за предотвратимой смертности от онкологии и болезней системы кровообращения ВВП России ежегодно недополучает почти 2,5 триллиона рублей.

Также отмечается рост профессиональных бронхолегочных патологий: в 25 субъектах РФ показатели выше среднероссийских. Наиболее сложная ситуация — в Кузбассе, Республике Коми, Хакасии, Мурманской и Белгородской областях.

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