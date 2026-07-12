Сотни россиян застряли в Китае из-за надвигающегося супертайфуна «Бави»

Источник: Go Nakamura / Reuters

Из‑за надвигающегося супертайфуна «Бави» в Китае оказались заблокированы сотни российских туристов. Масштабные сбои в работе транспорта привели к массовым отменам рейсов и поездов — люди не могут продолжить путешествие или вернуться домой.

Одна из туристок, Анна, поделилась своей историей с Telegram-каналом «Осторожно, новости». Она летела на Филиппины с 10‑часовой пересадкой в Шанхае. 11 июля, во время прогулки по городу, девушка получила уведомление об отмене рейса в Манилу. Вернувшись в аэропорт Пудун, Анна выяснила, что все вылеты приостановлены из‑за угрозы тайфуна.

Российских путешественников, направлявшихся на Филиппины и в Таиланд, разместили в отелях. Рейс Анны перенесли на вечер вторника. Однако у девушки возникла серьёзная проблема со страховкой: перед поездкой она оформила полис для Китая всего на один день. Продлить действующий полис нельзя — правила страховых компаний не позволяют это делать, когда человек уже находится в путешествии. Купить новый тоже не получается: он начнёт действовать только с 15 июля, а вылет запланирован на 14‑е. В результате три дня туристы останутся без страховой защиты в регионе, где бушует супертайфун, и в экстренной ситуации не смогут рассчитывать на помощь.

По данным агентства Reuters, в Китае из‑за стихии эвакуировали около двух миллионов человек — преимущественно в провинции Чжэцзян. Там закрыли два железнодорожных вокзала и отменили свыше 300 рейсов. Вечером 11 июля циклон ударил по прибрежным городам Юйцин и Вэньчжоу: очевидцы сообщали, что сильный ветер срывал крыши и облицовку зданий, валил деревья, а в горных районах случились оползни.