Гастрономический фестиваль, кино под открытым небом: афиша на выходные в Ярославской области

На эти выходные много событий пройдут за пределами Ярославля Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В этой афише мы собрали мероприятия, куда можно сходить и съездить в Ярославле и области в предстоящие выходные 11–12 июля.

Гастрономический фестиваль в Большом Селе

12 июля в Большом Селе в честь Дня села на Советской площади, в краеведческом музее, арт-пространстве «Изба на Юхоти» и Музее боевой славы пройдет гастрономический фестиваль «Большесельские сласти» (0+).

Для гостей подготовили насыщенную программу с мастер-классами, конкурсами, ярмаркой, где мастера и фермеры представят свои лучшие товары: домашние сыры и колбасы, пряники, ягоды, домотканые половики, изделия из глины, лозы, дерева, текстиль и многое другое. Гости фестиваля испекут ягодные пироги, которые объединят в одну большую сладкую композицию, а завершится праздник общим чаепитием.

Большое село отметит День села Источник: Администрация Большесельского округа / Vk.com

В программе различные развлечения Источник: Администрация Большесельского округа / Vk.com

Праздник развернется на нескольких площадках Источник: Администрация Большесельского округа / Vk.com

Конкурс щей в Новом Некоузе

11 июля в Центральном парке Нового Некоуза пройдет праздник в честь Дня Некоузского округа «Юбилей собирает друзей!» (0+). Главным событием станет гастрономический конкурс «Ищи ситские щи!», где десятки команд представят авторские варианты традиционного местного блюда.

Также запланированы спортивные турниры, интерактивная площадка от научного Института биологии внутренних вод в поселке Борок, ярмарка ремесленников и фермеров, выставки, фотозоны и концерт.

11 июля пройдет День Некоузского района Источник: Григорий Петров / Vk.com

Праздник пройдет на нескольких площадках Источник: Григорий Петров / Vk.com

Фестиваль «Сделано в Поречье»

12 июля в селе Поречье-Рыбное пройдет фестиваль «Сделано в Поречье». В программе «Базар по-поречски» с дарами с огородов, домашней продукции, изделиями местных мастеров и производителей, мастер-классы от огородников, дегустация чаев, экскурсии по селу, концерт.

Программа праздника Источник: Ростовский округ / Vk.com

Колокольный концерт в Ярославле

11 июля в Ярославском музее заповеднике пройдет колокольный концерт «Музыка неба» (0+) от мастеров Ярославской школы колокольного искусства. Начало — в 15:00. Само мероприятие бесплатное. Вход — по билету на территорию музея-заповедника.

Музыка XVII века в Ростовском кремле

12 июля в Ростовском кремле пройдет музыкальная лекция творческого коллектива Alcantar (6+). Это встреча с музыкой Русского царства и Европы XVII века: живой, редкой, звучащей на исторических инструментах. Музыканты расскажут, как менялась музыкальная культура времени, какие мелодии звучали при дворах, на городских площадях и в народной среде, и почему старинная музыка сегодня воспринимается так свежо.

Лекции пройдут на территории у Государевых хором. При плохой погоде встречу перенесут в Конюшенный двор, Музейную гостиную.

Время проведения — в 11:00 и 13:00.

Вход по бесплатным билетам в кассе музея.

Бесплатный спектакль и сладкая вата в ТЦ

12 июля в 13:00 в ТРЦ «Рио» пройдет бесплатная анимационная программа для детей «Алиса в стране чудес» (0+). Зрителям обещают море улыбок, танцев и возможность сделать крутые фото со сказочными персонажами. Представление пройдет на главной сцене. Вход свободный.

А с 12:00 до 16:00 на втором этаже у «Космостар» всех детишек будут бесплатно угощать сладкой ватой.

Кино под открытым небом на Даманском

11 июля, суббота

16:00-17:30 — фильм «Доктор Айболит» (1938 г. Реж. Владимир Немоляев). Сказка про доброго доктора Айболита и его сестру Варвару, про вредных людей — разбойников и про замечательных друзей доктора — животных.

20:00-21:30 — «Сдается Дом со всеми неудобствами» (2016 г. Реж. Р. Фрунтов). По сюжету фильма, авантюрист сдает чужой домик у моря сразу нескольким женщинам с детьми. Так, продавец-правдолюб Антонина, скромная переводчица Соня и жена доктора Ира оказываются под одной крышей. Отпуск обещает быть непростым, тем более, что неожиданно объявляется хозяин дома.

12 июля, воскресенье

16:00-17:30 — сказка «По щучьему веленью» (1938 г. Реж. А. Роу). Советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм-сказка по одноимённой пьесе Елизаветы Тараховской, в основу сюжета которой легли четыре русские народные сказки: «По щучьему веленью», «Царевна Несмеяна», «Плясовая гармонь» и «Емеля дурачок». По сюжету, в некотором царстве жил-был работящий, но невезучий мужик Емеля. Сколько он ни работал — всё нет ничего. Но удача нашла его: поймав случайно щуку-волшебницу, сжалился Емеля, отпустил её, и в награду щука стала исполнять все его желания. В том же царстве в том же государстве жил царь Горох, у которого была капризная дочка — царевна Несмеяна. Царь пообещал выдать её замуж за того, кто её насмешит.

20:00-21:30 — «Тревожный вылет» (1983 г. Реж. В. Чеботарев). После гибели штурмана командир пограничного боевого вертолёта капитан Жильцов получает задание вылететь на побережье для охраны границы. Вместе с заданием командование вводит в экипаж молодого штурмана старшего лейтенанта Кокорева. Жильцов был против этой кандидатуры, считая Кокорева слишком заносчивым и хвастливым, но приказ — есть приказ. В день прилета на место Кокорев пришел ночевать в состоянии опьянения, чем подтвердил первоначальные сомнения капитана.

Праздник в стиле «Гарри Поттера» у колеса обозрения

11 июля с 11:00 до 13:00 у ярославского колеса обозрения «Золотое кольцо» пройдет праздник (0+) с музеем «Гарри Поттерa». Участникам обещают настоящие магические приключения — «Ограбление банка Грингготс», беспроигрышная лотерея, мастер-класс по росписи гипсовых фигур, состязание с волшебником — забег на магических мётлах, шоу-урок зельеварения.