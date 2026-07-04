Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки

Детей на отдых решили не брать — и не зря Источник: Мария Токмакова / 72.RU, Дмитрий Гладышев / 72.RU

Лето без отпуска — считай, что не лето. А отпуск без путешествия — и не отпуск вовсе. Наша коллега Мария Токмакова из 72.RU этим летом в очередной раз поехала в Сочи и взяла с собой маму. Что из этого вышло, какая сейчас обстановка в Краснодарском крае и какие впечатления остались от поездки — в ее колонке от первого лица.

Почему выбрали Сочи?

Моя мама каждое лето ездит к родственникам на Волгу. Я тоже там отдыхала. И это прекрасное место — Поволжье с его живописной природой и бескрайней рекой впечатляют. Но, признаться, у меня была давняя мечта — свозить маму на море.

В очередной раз об этом я задумалась в мае. Обстоятельства складывались идеально: скоро отпуск, мама на пенсии, детей можно оставить на родственников. Отзывы об отдыхе в Сочи в этом году были вполне неплохие, несмотря на ситуацию, билеты стоили относительно недорого — были прямые рейсы за 30–40 тысяч туда и обратно. Еще один плюс — лететь туда из Тюмень всего лишь четыре часа, а маме трудно даются многочасовые перелеты из-за болезни с дыхательной системой, да и возраст уже. Единственное, что мне не нравится в Сочи, — морская галька, я больше люблю песчаные пляжи.

Из аэропорта Сочи до нужного вам места с легкостью можно уехать на такси, вызвав машину через приложение. Также там есть масса бомбил Источник: Мария Токмакова / 72.RU

И вроде бы всё сходится, но билеты я всё равно купила не сразу. Как и многие, переживала из-за ситуации на российском юге и в стране целом. Беспилотники, сирены, задержки рейсов. Хотелось четко понять, какова реальная ситуация в Сочи. А потом я решила: а когда, если не сейчас?

Море — это мечта в любую погоду Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Последним аргументом оказалась моя болезнь, которая случилась прямо перед отпуском. Я решила, что точно надо брать билеты на море, раз нам с мамой нужно поправить здоровье.

Первая остановка — Сириус. Там так красиво!

Итак, мы взяли относительно недорогие билеты в Сочи на начало июня и забронировали жилье в Сириусе — это часть города, которую преобразовали в самостоятельный курорт. Квартиру сняли в двухэтажном старинном доме буквально в двух минутах от моря. Маме из-за возраста тяжело много ходить, поэтому для нас это был идеальный вариант.

За квартиру с комнатой, кухней, санузлом, кондиционером мы заплатили 25 тысяч рублей — это за 5 суток. По словам хозяйки, в июле цены вырастут примерно на две тысячи за день, потому что отпускной сезон начнет набирать обороты. В это время вообще всё дорожает.

В среднем же цены на бюджетное жилье в Сочи стартуют от 1300–1500 рублей в сутки. Гостиница эконом-класса — 5–8 тысяч рублей. Номера в шикарных отелях в сезон стоят очень и очень дорого: ценник начинается от 15 тысяч и заканчивается неприлично большими суммами.

Посмотрите, какие виды — пальмы на фоне заснеженных гор! Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Самолет из Тюмени в Сочи не задержали, хотя в голове я всё время держала эту мысль. Через четыре часа мы уже были на юге — долетели спокойно и без каких-либо проблем.

Первое, что нас поразило в Сириусе, — роскошные виды. Заснеженные горы, ярко-синее небо, палящее солнце и пальмы, бескрайнее море — ну просто мечта. Плюс идеальная атмосфера: в окрестностях нашего дома и пляжа не было шумных ночных заведений. Теперь я точно могу сказать, это прекрасное место для отдыха с детьми и пенсионерами.

Сириус — федеральная территория в Имеретинской низменности близ Сочи, на побережье Черного моря. Это самостоятельный курорт с автономией, собственными властями и высоким уровнем безопасности и комфорта. Здесь множество достопримечательностей и развлечений.

Что касается толп — сперва показалось, что народу немного. Но спустя день-два стал ощущаться наплыв туристов. В Сочи ехали отовсюду — Москвы, Питера, Казахстана, Салехарда, Ульяновска, из той же Тюмени. Многие добирались сюда на поезде — по их мнению, так безопаснее и никаких переносов рейсов.

Впервые услышали вой сирен и увидели полицейских

Первое время казалось, что тут невероятно спокойно. Но затем впервые услышали сирены. Звук был отчетливый и громкий — вой на всю округу, ни с чем не спутаешь. В этот момент мы были на улице рядом с домом и неподалеку от пляжа.

Это сирены, которые звучат в случае режимов опасности Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Мы с мамой переглянулись: надо было что-то срочно делать, бежать куда-то в безопасное место. Впрочем, окружающие на сирены никак не реагировали — идти, тем более, бежать никуда не собирались. Мы вдохновились этим примером и тоже никуда не побежали.

Вот так наряд полиции патрулирует набережные и окрестности пляжей в Сочи Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Сирены прозвучали несколько раз, затем в окрестностях пляжа проехала спецмашина с мигалкой. Из громкоговорителя неслись настоятельные просьбы к отдыхающим уйти с берега, но и на это какой-то массовой реакции не было. Люди начали уходить только тогда, когда на пляж пришли полицейские и попросили всех удалиться ради собственной безопасности.

Когда это произошло в первый раз, конечно, было волнительно, необычно, но почему-то не так страшно, как я себе представляла. У меня было понимание, как себя вести в случае опасности, и ощущение, что всё под контролем. Маму я тоже успокоила, чтобы она не переживала.

СМС-оповещения об опасности Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Кстати, в Сочи оперативно работает система СМС-оповещения. Вам в моменте сообщают, что введен режим беспилотной опасности или есть угроза атаки беспилотников.

Впрочем, сирены — это нечастое развлечение. При нас их включали всего два-три раза. Сами ни разу не попали в ситуацию, чтобы нас полицейские выгоняли с пляжа. Однако, забегая вперед скажу, что ребята, с которыми мы отдыхали в отеле в Хосте (курортный микрорайон в составе Большого Сочи), рассказали нам, что якобы видели, как сбили беспилотник, и он рухнул в море на глазах туристов.

Такие сообщения быстро становятся обыденностью Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Да, иногда мы слышали, как в небе сбивали дроны, и это были действительно пугающие звуки. Но в целом — ничего критичного, что бы нас вывело из равновесия и посеяло бы панику. Единственное — стали переживать о том, как полетим домой и задержат ли наш рейс.

Отдыхающих в июне в Сочи было немало, но не сказать, что на пляжах негде было яблоку упасть Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Про погоду и море

С погодой нам крупно повезло. Мы прилетели в Сириус уже ближе к ночи — накануне шли дожди, было прохладно. Но с утра светило яркое солнце, заметно потеплело, а вскоре вообще установилась жара. Море прогрелось буквально за пару дней.

Море в Сочи было чистым — смотрите, какое прозрачное оно на этом видео (а еще там медузы) Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Мы успели и позагорать на побережье, и несколько раз прогуляться по набережным Сочи, и даже посидеть в ресторанах у моря.

Из Сириуса мы отправились в Хосту — это курортный микрорайон в составе Большого Сочи. Природа там настолько сногсшибательная, что я решила показать маме это место. А еще здесь живут мои земляки, которые с радостью нас встретили.

Такие прекрасные аллеи в Хосте Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Мы поселились в хорошем отеле на горе «Очарование моря». Вид на море, до которого всего 700 метров, дойти можно за 10 минут. И не просто дойти, а насладиться по пути классным парком и красивой аллеей. В отеле есть бассейн, который оказался очень кстати, потому что море теплолюбивым нам показалось прохладным.

Само здание отеля старинное, прямо памятник советской архитектуры. Таких в Сочи много.

Купаться в чистом и комфортном бассейне просто замечательно Источник: Мария Токмакова / 72.RU

По ценам: в июне неделя отдыха нам стоила 23 тысячи рублей на человека — это с трехразовым питанием на каждую. Кормят здесь, кстати, хорошо. Мама просто влюбилась в окрошку, которую нам подавали. Жили в одном номере, спали на одной кровати. Было комфортно.

Этот отель расположен в здании 1933 года, сталинский ампир и советский классицизм Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Классно то, что, когда едешь отдыхать в отель на море, не нужно брать с собой кучу вещей — халаты, полотенце и всё остальное вам представят Источник: Мария Токмакова / 72.RU

В Хосте, как мне показалось, по обстановке было как будто спокойнее. Я не видела там полицейских, которые бы гоняли отдыхающих. Правда, и здесь мы слышали, как сбивали дроны.

Природа в Хосте уникальная. Да вы только посмотрите, какие здесь крутые зеленые парки! Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Такие красоты в Хосте. Маша говорит, что любит этот район за обилие зелени и ландшафт Источник: Мария Токмакова / 72.RU

В целом — мы классно отдыхали, восстанавливали силы, вкусно ели, любовались природой и заводили знакомства. По соседству останавливались гости из Белгорода, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга и других городов — мы отлично поладили, болтали обо всём, от обстановки в стране до рецептов варенья.

Такие толпы были в аэропорту в Сочи Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Сколько денег уходило на еду

В принципе, можно неплохо сэкономить, если самим готовить еду, а не ходить в кафе и рестораны. Но есть промежуточный вариант — либо искать неплохие столовые, где, как правило, можно позавтракать-пообедать-поужинать недорого, либо брать отель с предоставлением питания. Тогда вопрос еды не станет для вас головной болью.

Во многих кафе и ресторанах Сочи кусачие цены на еду и алкоголь. В среднем за обед на одного можно отдать от 750 до 1000 рублей. В столовых дешевле и всё по-домашнему Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Сами мы ели и в кафе, и в ресторанах, и в столовых, и в отеле. Столовская еда была прекрасной и по сочинским меркам недорогой. Например, в Сириусе за обед на двоих (брали второе с салатом или закусками) в столовой, которую нам посоветовали местные, мы отдавали от 680 до 800 рублей.

Такой был обед в отеле в Хосте. Маме особенно понравилась окрошка Источник: Мария Токмакова / 72.RU

В ресторане два рыбных блюда с картофельным пюре, морс и мой любимый кофе обошлись примерно в 3 тысячи рублей. В кафе, где мы ели вкусную пиццу, хачапури, брали коктейли и облепиховый чай, заплатили где-то 4 тысячи. В отеле нас кормили ну очень вкусно и большими порциями. Также мы баловались мороженым на пляже, которое там стоило 250 рублей за штуку.

Отдыхающих в Сириусе в начале отпускного сезона было немного, а затем повалил поток туристов Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Продукты в федеральных сетевых супермаркетах, например, в «Магните» и «Пятерочке», стоят так же, как и в родном городе.

Клубника — целый килограмм — стоит всего лишь 230 рублей! Кило черешни продают от 350 до 400 рублей Источник: Мария Токмакова / 72.RU

А вот на рынке цены нас порадовали — фрукты и овощи в сравнении с Тюменью в разы дешевле. Та же черешня по нашим меркам — просто копейки, и она космически вкусная. Мы ели всё подряд: арбузы, дыни, клубнику. А вот мясо или колбасы мы не брали и даже не смотрели в их сторону.

Такие цены на овощи. Признаться, помидоры и огурцы на юге очень вкусные! Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Про местных и их зарплаты

Сочинцы, конечно, неплохо зарабатывают в сезон на туристах — как говорят, лето здесь весь год кормит. Пашут, несмотря на напряженную обстановку: с наплывом туристов атаки беспилотников участились.

Жители Сочи хорошо относятся к туристам и рассказывают им про обстановку на юге, даже успокаивают тех, кто переживает Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Жители Сочи — продавцы, работники отелей, таксисты — в большинстве доброжелательные и общительные. Они рассказали нам, что средние зарплаты у них совсем невысокие — 30–40 тысяч рублей. Многие открывают свой бизнес: продают что-то, проводят экскурсии, сдают жилье туристам или трудятся сразу на двух работах — таксуют, например, параллельно основному заработку.

Молодой человек, с которым мы познакомились, рассказал, что приходится много работать, только чтобы покрыть расходы на съемное жилье и питание. Квартиру он снимает за 50 тысяч рублей.

Куда сходить в Сочи и что стоит посмотреть

Очень рекомендую посетить «Сочи парк», а еще взять морскую экскурсию, во время которой можно увидеть дельфинов в открытом море, это удивительные впечатления.

«Сочи Парк» — первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на русских сказках. Открылся в июне 2014 года в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи.

Если вы в Сочи впервые, обязательно прогуляйтесь по морскому порту — там очень много самых разных судов, яхт, проводят экскурсии на воде. В этом месте получаются очень красивые фотографии.

Рыбалка — одно из самых практичных хобби Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Загляните в Сочинский дендрарий — это уникальный парк субтропической природы и памятник садово-паркового искусства. Расположен в Хостинском районе Сочи, на склоне Лысой горы. Также в этом курортном городе есть зоопарки, которые так любят дети.

Из Сочи очень много экскурсий в Абхазию — там вы проводите целый день и возвращаетесь с классными эмоциями. Я там ни разу не была, но, думаю, что когда-нибудь точно у меня получится посетить эту республику.

Дорога домой

После Хосты мы снова вернулись в Сириус. Сходили попрощаться с морем и немного погуляли. Перед отъездом пообщались с хозяйкой нашей съемной квартиры.

«Если вы не улетите, то, пожалуйста, возвращайтесь. Я поселю вас обратно по скидке. До этого были ребята, которым задержали рейс на сутки», — сказала она на прощание. В этот момент я реально напряглась.

Да, мы понимали, что самолет могут задержать, и не просто на пару часов, а на сутки или больше. Из-за этого мы очень переживали. Но деваться было некуда. Приехали в аэропорт — зрелище было удручающее. Многие сидели и даже лежали на полу в ожидании вылета. Особенно было жаль тех, кто был с малышами — те совсем измучились.

Туристам, которые планируют побывать в Сочи, стоит готовиться к задержкам вылетов на самолете Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Табло мигало красным: задерживали множество рейсов, особенно не повезло тем, кто летел в Питер и Москву. Одним переносили вылеты на 12 часов, вторым на сутки. Правда, тем, кому рейсы отменяли или сильно задерживали, предоставляли питание и размещение в гостинице. Но тоже не всегда — нашей коллеге из IRCITY.RU не повезло, из Сочи она улетала буквально с боем.

Маша с мамой так же сидели на сумках в ожидании вылета из Сочи Источник: Мария Токмакова / 72.RU

А вот у нас все прошло относительно гладко — вылет задержали всего на два часа, потом добавили еще час и наконец-то позвали на посадку. Но мы не расслаблялись до последнего. Только когда взлетели, моя душа успокоилась: скоро мы будем дома и увидим близких.

Итого: спокойно и бюджетно

За путешествие в 6 дней, где были по большей части прогулки, походы в общепит и отдых на море, на двоих мы с мамой потратили около 90 тысяч рублей. В эту сумму вошли билеты на самолет туда-обратно, проживание и питание, пляжные покупки, такси и прочие развлечения.

Многих людей море притягивает словно магнит. А вы любите путешествия? Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Но самая большая радость была от того, что это путешествие вообще состоялось и моя мама побывала на море, увидела пальмы и горы. Мне кажется, несмотря на некоторые стрессовые ситуации, мы смогли отдохнуть, побыть вдвоем и перезагрузиться на все сто.

Мария Токмакова