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Происшествия «Самокат валяется»: в Ярославле нашли тело мужчины у отделения почты

«Самокат валяется»: в Ярославле нашли тело мужчины у отделения почты

Что известно о его смерти

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В Ярославле нашли тело мужчины | Источник: Ярославль Очевидец / Vk.com, Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле нашли тело мужчины | Источник: Ярославль Очевидец / Vk.com, Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле нашли тело мужчины

Источник:

Ярославль Очевидец / Vk.com, Александр Куренной / 76.RU

Ночью 12 июля в Заволжском районе Ярославля нашли тело мужчины. Прохожие рассказали, что его обнаружили неподалеку от отделения почты на проспекте Авиаторов, 104.

«На данный момент стоит бригада скорой помощи и лежит труп, мужчина среднего возраста ехал на самокате из круглосуточного магазина. Видимо, попал в яму, рядом самокат валяется», — говорится в посте группы «Ярославль Очевидец» во «Вконтакте».

По словам очевидца, бригада скорой помощи приехала примерно спустя полчаса после вызова. Затем на место приехала машина реанимации. Однако спасти мужчину не удалось.

В СУ СКР по Ярославской области рассказали, что смерть мужчины некриминальная. По предварительной информации, ему стало плохо.

Ранее в Красноперекопском районе Ярославля нашли изрезанные тела двоих мужчин. Еще один с ранами попал в больницу. Оказалось, что на них напал незнакомец с ножом. Мы рассказывали все, что известно об этой истории.

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Алина Сардекова
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Комментарии
4
Гость
43 минуты
Скорая ехала полчаса? Да уж.
Гость
47 минут
Попал в яму, т.к. на улицах и дворах плохое наружное освещение или вообще отсутствует. Ну и, закономерно, стало плохо после падения
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