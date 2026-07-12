«Самокат валяется»: в Ярославле нашли тело мужчины у отделения почты

В Ярославле нашли тело мужчины Источник: Ярославль Очевидец / Vk.com, Александр Куренной / 76.RU

Ночью 12 июля в Заволжском районе Ярославля нашли тело мужчины. Прохожие рассказали, что его обнаружили неподалеку от отделения почты на проспекте Авиаторов, 104.

«На данный момент стоит бригада скорой помощи и лежит труп, мужчина среднего возраста ехал на самокате из круглосуточного магазина. Видимо, попал в яму, рядом самокат валяется», — говорится в посте группы «Ярославль Очевидец» во «Вконтакте».

По словам очевидца, бригада скорой помощи приехала примерно спустя полчаса после вызова. Затем на место приехала машина реанимации. Однако спасти мужчину не удалось.

В СУ СКР по Ярославской области рассказали, что смерть мужчины некриминальная. По предварительной информации, ему стало плохо.